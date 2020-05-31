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Новини Коронавірус і карантин
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П'ять областей і Київ не відповідають критеріям для ослаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

П'ять областей і Київ не відповідають критеріям для ослаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 31 травня 5 областей України і Києва не відповідають всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Пять областей і Київ не відповідають критеріям для ослаблення карантину, - МОЗ 01

Не готові до ослаблення карантину Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

У Києві зафіксовано перевищення критерію виявлених випадків захворювання на 100 тис. осіб за останні 7 днів. Дозволена норма 12 випадків на 100 тис. осіб, а в столиці - 12,2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії за добу 9 268 нових випадків COVID-19, померли 138 осіб, загальна кількість хворих перевищила 400 тисяч

Станом на 31 травня в Україні лабораторно підтверджено 23 672 випадки COVID-19, з них за останню добу - 468 нових випадків. У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 81 жителя міста.

карантин (18172) Київ (19410) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій.
Як тебе не любити,
Києве мій!
Вітаю киян з Днем Києва!
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31.05.2020 12:55
+5
Карантин решал проблему, проблему создают дятлы не соблюдающие меры индивидуальной защиты.
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31.05.2020 12:54
+4
Опять?
Пять областей и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9307
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31.05.2020 12:42
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А Кличко казав шо вже послабляє.
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31.05.2020 12:42 Відповісти
Опять?
Пять областей и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9307
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31.05.2020 12:42 Відповісти
))))) Что скажут свидетели секты карантина? .карантин на 2 года? Полное фиаско всех мер. .пойдут поезда и автобусы и будет только хуже. .карантин - ничем не решил проблему
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31.05.2020 12:43 Відповісти
Карантин решал проблему, проблему создают дятлы не соблюдающие меры индивидуальной защиты.
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31.05.2020 12:54 Відповісти
У карантина только ОДНА задача была - отсрочить пик(всплеск) эпидемии чтобы все службы причастные к борьбе были готовы и не было "аншлага" !!! Но всласть и это ********... Эпидемия одним карантином не борется - тут нужен комплекс мер, которого у нас увы нет...
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31.05.2020 13:16 Відповісти
Головне, що немає ліків від цієї біди. І багато хто не вірить, що він теж смертний.
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31.05.2020 14:43 Відповісти
Есть ли карантин на марсе нет ли карантина марсе ничего не меняется. Вопрос в другом кому это выгодно. А выгодно обнкротившимся политикам типа степаши прикрывая карантином свою несостоятельность и воровство. ***** отмени все и не чего не изменится
Как в Дании,Швеции,Туркмении,Исландии. Кубе Беларусии. Карантим нужен ради места у корыта. Не будет карантина денег не дадут хозяева которые скупают нищие страны оптом
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31.05.2020 12:53 Відповісти
На Мкс тоже думали что у них нет коронавируса)
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31.05.2020 14:38 Відповісти
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій.
Як тебе не любити,
Києве мій!
Вітаю киян з Днем Києва!
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31.05.2020 12:55 Відповісти
в Ривному народ уже без масок в громадськом катається... на зауваження реагують агресивно.. так і живемо
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31.05.2020 13:01 Відповісти
Критерии, установленные санитаром - это выдумки чучела горохового.
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31.05.2020 13:15 Відповісти
Когда Киев " вписали" в число админ регионов что проходят по трем критериям на ослабление карантина ( изменив показатель №1) за сутки. Было ясно что цифра чисто дутая.. ( политическая) И когда то правда все равно вылезет наружу. Некоторые области отставали по третьему показанию ( тестирование) это легко поправимое , чисто техническое действие что доказала к примеру Луганская обл.., странно почему этому примеру не последовала Донецкая.. ( но это вопрос чисто времени) Хотя так все обрушится с открытием линии с ОРДЛО. Что по Киеву то наряду с Черновицой , Ровенской, Львовской, Волынской областями и Закарпатьем карантин должен быть возвращен на первый его ( самый строгий) этап. Но опять таки, кто на такое пойдет... Киев это совершенно другая история, как и его мэр, как и риски центральной власти в столице. ( Интересно будет посмотреть как Кличко " объявит" что карантин устражается в связи с новой волной заражения, а МОЗ этого потребует).. Конечно это я так.. в шутку)
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31.05.2020 13:15 Відповісти
Когда в 1986-м Киев не соответствовал "радиационным нормам", нормы просто поменяли. Сечёшь, педаля?
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31.05.2020 13:46 Відповісти
 
 