П'ять областей і Київ не відповідають критеріям для ослаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 31 травня 5 областей України і Києва не відповідають всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Не готові до ослаблення карантину Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

У Києві зафіксовано перевищення критерію виявлених випадків захворювання на 100 тис. осіб за останні 7 днів. Дозволена норма 12 випадків на 100 тис. осіб, а в столиці - 12,2.

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Станом на 31 травня в Україні лабораторно підтверджено 23 672 випадки COVID-19, з них за останню добу - 468 нових випадків. У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 81 жителя міста.