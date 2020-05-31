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П'ять областей і Київ не відповідають критеріям для ослаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 31 травня 5 областей України і Києва не відповідають всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Не готові до ослаблення карантину Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.
У Києві зафіксовано перевищення критерію виявлених випадків захворювання на 100 тис. осіб за останні 7 днів. Дозволена норма 12 випадків на 100 тис. осіб, а в столиці - 12,2.
Станом на 31 травня в Україні лабораторно підтверджено 23 672 випадки COVID-19, з них за останню добу - 468 нових випадків. У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 81 жителя міста.
Топ коментарі
+6 Ali Hasan
показати весь коментар31.05.2020 12:55
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показати весь коментар31.05.2020 12:42
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Как в Дании,Швеции,Туркмении,Исландии. Кубе Беларусии. Карантим нужен ради места у корыта. Не будет карантина денег не дадут хозяева которые скупают нищие страны оптом
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій.
Як тебе не любити,
Києве мій!
Вітаю киян з Днем Києва!