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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новотроїцького та Оріхового, - Міноборони

Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новотроїцького та Оріхового, - Міноборони

Від початку поточної доби, 31 травня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З 06.20, понад годину, від Докучаєвська окупанти вели обстріл з піхотного озброєння по наших оборонцях Новотроїцького.

Після 07.00 ранку від Золотого-5 ворог випустив дві міни 82-го калібру по наших захисниках Оріхового.

Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії.

Бойових втрат від початку поточної доби серед наших героїв немає. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, без втрат, - штаб ООС

Міноборони (7306) обстріл (28212) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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У Новотроїцького не відводили війська?
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31.05.2020 13:01 Відповісти
Зебілів в цій темі не буде...
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31.05.2020 13:20 Відповісти
Там отступать некуда -Волноваха жд узел.
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31.05.2020 13:37 Відповісти
 
 