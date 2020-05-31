Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новотроїцького та Оріхового, - Міноборони

Від початку поточної доби, 31 травня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З 06.20, понад годину, від Докучаєвська окупанти вели обстріл з піхотного озброєння по наших оборонцях Новотроїцького.

Після 07.00 ранку від Золотого-5 ворог випустив дві міни 82-го калібру по наших захисниках Оріхового.

Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії.

Бойових втрат від початку поточної доби серед наших героїв немає. Втрати противника уточнюються.

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