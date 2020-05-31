Від початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новотроїцького та Оріхового, - Міноборони
Від початку поточної доби, 31 травня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
З 06.20, понад годину, від Докучаєвська окупанти вели обстріл з піхотного озброєння по наших оборонцях Новотроїцького.
Після 07.00 ранку від Золотого-5 ворог випустив дві міни 82-го калібру по наших захисниках Оріхового.
Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії.
Бойових втрат від початку поточної доби серед наших героїв немає. Втрати противника уточнюються.
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Ali Hasan
показати весь коментар31.05.2020 13:01 Відповісти Мені подобається 2
кацахол
показати весь коментар31.05.2020 13:20 Відповісти Мені подобається 1
Дмитро Гоголєв
показати весь коментар31.05.2020 13:37 Відповісти Мені подобається 0
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