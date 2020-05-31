УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10483 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
43 794 275

"Убивця сина роздає інтерв'ю Гордону, ситий і задоволений, а свого Юри я вже ніколи не побачу", - мама вбитого за наказом Гіркіна 19-річного студента КПІ Юрія Поправки

Ярослава Поправка з Києва - мама 19-річного студента КПІ Юрія Поправки, якого катували і потім убили за наказом терориста Ігоря Гіркіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання expres.online, в інтерв'ю вона розповіла про свої враження від нещодавнього інтерв'ю Дмитра Гордона з російським терористом.

"Я розуміла, що в цій розмові згадають загибель мого сина Юрія. Але, чесно кажучи, не була готова, що будуть ось такі подробиці і хвастощі, ніби був здійснений геройський вчинок. Але ще більше зачепили слова Ігоря Гіркіна про те, що" немає людини, немає проблем". Ця фраза показала все, що там відбувалося, - каже Ярослава Поправка. - Тобто тільки щось не так, людей просто знищували і закопували в лісі. І навіть хрестик не ставили ... Після почутого у мене просто почалася істерика. Тому що вбивця сидить десь в Росії ситий і задоволений, а свого Юри я вже ніколи не побачу. Не буду на його весіллі стелити рушник і благословляти на щасливе життя, не потримаю онуків. Син пішов від мене, залишивши турнік біля будинку і книги ...

Навіть більше, Гіркін збрехав, адже заявив, що наказав застрелити мого сина. Коли вдалося забрати тіло зі Слов'янська, всі документи були знищені. Висновок судмедексперта теж відсутній. Тому тодішній Генеральний прокурор України Віталій Ярема розпорядився провести восени 2014-го ексгумацію тіла мого сина і Юрія Дяковського. Я була проти, священники говорили, що після відспівування небіжчика краще не турбувати. Але слідчі наполягли, щоб точно встановити причину смерті, і тепер я розумію, що це був правильний крок. Адже згідно з висновком судово-медичної експертизи, хлопців катували ... Дуже важкі були знущання, смерть довга і в муках ... На тілі опіки від електроструму, недопалків, щічка сина проколота, всюди синці, тіло ніби свердлили ... Розслідування показало, що сина вбивали двоє з Харкова, які перейшли на бік "Оплоту". Наказ знищити давав Ігор Гіркін. І як мені потім розповіли хлопці, які вижили, Юрія вбили за те, що відмовився переходити на російську мову і відмовився визнавати Московський патріархат, тому що ми дійсно відвідуємо храм КП. Він був дуже принциповим і чесним ... На мою думку, терорист Гіркін навмисно сказав про розстріли. Брехня, щоб уникнути відповідальності за тортури. Мовляв, це вороги і саме тому він їх відразу знищив в цілях самозахисту. Щодо інформації, що живіт моєму синові розрізали вже після смерті, то цілком можливо. Я хоч ще встигла сина проводити в останню путь, попрощатися з ним. А ось мама Юрія Дяковського вже зустрічала закриту труну, адже їй тіло віддали значно пізніше і дуже понівечене. Навіть на ексгумацію не пустили, заявивши, що так навіть звірі так не поводяться ... "

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція України доповнить підозру Гіркіну на підставі його інтерв'ю Гордону

Юрій Поправка з дитинства бачив несправедливість наших державних органів, і часто говорив рідним, що коли виросте, то буде захищати права людей. Хотів вступати в Академію МВС, мама була проти.

"Врешті-решт, син подав документи в три столичні інститути, але вибрав КПІ - на спеціальність соціологія і право. Навчався заочно, влаштувався на роботу в банк. Саме тоді почався Євромайдан і Юрій потайки весь час туди ходив, адже хотів підтримати людей. Там, на Майдані, і знайшов товаришів, з якими і потім поїхав до Слов'янська ... Юру вбили на Страсну П'ятницю, ті, які називають себе вірянами... А на Великдень увімкнувся телефон сина, спочатку брали неадекватні люди, обзивали фашисткою, бандерівкою" , - розповідає мама.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гіркін зізнався в інтерв'ю Гордону в тому, в чому його звинувачують у справі МН17, - представник Bellingcat Грозєв

"Я не могла зрозуміти, що сталося, адже не знала, що син поїхав на Донбас. Тоді знову зателефонувала. Трубку підняв Ігор Гіркін, прізвисько Стрєлок. Сказав мені: "Твой сын погиб. Он давно уже в Небесной сотне. Ты сюда не звони. Ты что НЕ понимаешь, что мы хотим его дружков вычислить?!"- і поклав трубку. Незабаром мені дали фото на впізнання, але щоб забрати тіло, довелося платити ... Коли Юру вбили, справу незабаром закрили, роблячи з нього самогубцю. Потім повинні були розслідувати в Слов'янському відділенні поліції. Це нагадувало театр абсурду, хіба там можна було розраховувати на якусь справедливість? Тому я писала скаргу в прокуратуру на слідчого, отримала відповідь, що жодних порушень немає. Він звинувачував, що мій син студент і поїхав на Донбас гроші заробляти. Нічого, що дитина працювала? У мене тоді руки опустилися, відчай. Була організована акція під Генпрокуратурою Організатори - Віктор Смалій, Ігор Криворучко, приїхали підтримати Ростислав Шапошников з "Дорожнього патруля" і Володимир Іванов (громадський діяч з Києва ). І тільки тоді вийшов до нас Віталій Касько. І справу відновили. Через рік після загибелі сина сталася ще одна трагедія - в пожежі на нафтобазі БРСМ загинув мій 31-річний брат Андрїй Тарасенко. А тоді чоловік почав збиратися воювати в АТО. Я почала плакати, не переживу більше втрат, і зрештою він залишився вдома.

Знаєте, мій Юрій вже переміг, я знаю. На його честь в столиці перейменували вулицю, де розтошований офіс прокуратури. Щоб щодня, проходячи повз, її керівники і співробітники замислювалися над тим, чи все вони зробили для того, щоб кати мого сина сиділи ... "

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хайп Гордона на крові. Що не так зі "спецоперацією" з Гіркіним-Стрєлковим. ВIДЕО

Убивця сина роздає інтервю Гордону, ситий і задоволений, а свого Юри я вже ніколи не побачу, - мама вбитого за наказом Гіркіна 19-річного студента КПІ Юрія Поправки 01
Убивця сина роздає інтервю Гордону, ситий і задоволений, а свого Юри я вже ніколи не побачу, - мама вбитого за наказом Гіркіна 19-річного студента КПІ Юрія Поправки 02
Убивця сина роздає інтервю Гордону, ситий і задоволений, а свого Юри я вже ніколи не побачу, - мама вбитого за наказом Гіркіна 19-річного студента КПІ Юрія Поправки 03

Гордон Дмитро (114) Гіркін Ігор (189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+72
твари прокацапские пытаются в окна овертона играть
показати весь коментар
31.05.2020 13:18
+71
Лысой гадалке и дружбану кобзона главное хайпец, ему похер на сыновей...
показати весь коментар
31.05.2020 13:18
+67
"Убийца сына раздает интервью Гордону, сыт и доволен, а своего Юры я уже никогда не увижу", - мама убитого по приказу Гиркина 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки - Цензор.НЕТ 3242
показати весь коментар
31.05.2020 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показати весь коментар
31.05.2020 14:47 Відповісти
Смерть скаженим собакам-окупантам!
показати весь коментар
31.05.2020 14:48 Відповісти
Так ***** тоже раздает интервью. Такие смешные с этим Гордоном. Просто идиоты.
показати весь коментар
31.05.2020 14:50 Відповісти
Читаешь коментарии, кто виноват, что Гиркин 6 лет гклят на свободе, Гордон! Кто виноват, что не пристрелили Гиркина? - Гордон! Кто виноват, что сепоры гуляют по Киеву и не кто их не ловит, Гордон! Тролефилы, вы ходь мозги включите, или вам пофиг кого обкакивать. Вы как собака, лает на кого покажут.
показати весь коментар
31.05.2020 15:00 Відповісти
Вот,вот. Что дебилам скажут, они начинают вякать. Повторять. Т.к. своего мозга нет. Он промыт. Ничем от тупого кацапья не отличаются.
показати весь коментар
31.05.2020 15:03 Відповісти
Дебилы - это вы , парашники. В США за такое интервью гондон бы десяточку схлопотал бы и хер бы какой адвокат отм азал, но в стране жебилов, как вы, такое прокатывает
показати весь коментар
31.05.2020 16:35 Відповісти
А хто винен що гордон живий? дурнуватий український нарід
показати весь коментар
31.05.2020 15:11 Відповісти
мову вивчи, свиноголовий
показати весь коментар
31.05.2020 15:59 Відповісти
свиноголовый тебе с зеркала лыбу тянет
показати весь коментар
31.05.2020 16:36 Відповісти
не тобі мене мові вчити слоню папіровий
показати весь коментар
02.06.2020 15:28 Відповісти
Разве в Украине есть журналистика и журналисты? Одно название.
показати весь коментар
31.05.2020 15:04 Відповісти
Странно, что люди не понимают, что благодаря Гордону эта информация об зверствах и преступлениях обновляется, а не забывается, как того хотят кацапы. Да, неприятно и несправедливо что убийцы живы, но если забыть обо всем этом то они никогда и не понесут наказания. Часто вы, лично вы вспоминали молодого героя Юрия Поправку? Сомневаюсь. Благодаря Гордону эта информация прозвучала еще раз. Закрепилась в голове. Плюс у прокуроров появилось практически чистосердечное признание преступников.
показати весь коментар
31.05.2020 15:04 Відповісти
Это тебе в голову с телевизора насрали?..
показати весь коментар
31.05.2020 15:47 Відповісти
Не смотрю тв и вам не советую. Давайте без воды, вопрос простой:
Часто вы, лично вы вспоминали молодого героя Юрия Поправку?
показати весь коментар
31.05.2020 23:39 Відповісти
Це яка стадія методу «Вікно Овертона»?
показати весь коментар
01.06.2020 23:42 Відповісти
зепил? Не отвечай, вижу , что баран
показати весь коментар
31.05.2020 16:37 Відповісти
быдло вернись в стойло, твоя несуразная речь малоинформативна.
показати весь коментар
31.05.2020 23:38 Відповісти
мил человек вразумись. Приведу пример в СССР,теперь России каждый божий день толдычат о преступлениях Гитлера,фашистах,однако это не мешает путинскому режиму следовать по стопам фашистов.Нужно помнить героев погибших за свободную Украину,делать все,чтобы обеспечить свободу ,независимость и мир в Украине,а не пропагандировать убийц,террористов и предателей,поддакиванием,кивками и ухмылочками.
показати весь коментар
31.05.2020 19:10 Відповісти
Не надо подменять понятия. Интервью это не пропаганда и не восхваление. Задача Гордона - вывести как можно больше инфы из цели на всеобщее обозрение, именно для этого он и ведет себя так, чтобы цель расслабилась и не стеснялась в деталях.
показати весь коментар
31.05.2020 23:42 Відповісти
Ви так серьйозно сприймаєте тупий піар хайп Ілліча?
показати весь коментар
01.06.2020 23:45 Відповісти
Я каждый день помню. Может, не каждого убитого на Донбассе и в Крыму, но помню, что их убили кацапы (kasap, qasab на арабском, турецком и тюркских языках - мясник, живодёр, разбойник, убийца, палач). И пока жив - не забуду. При любой возможности буду мстить словом и делом.
показати весь коментар
31.05.2020 22:45 Відповісти
я с вами полностью согласен!
показати весь коментар
31.05.2020 23:40 Відповісти
не понимаю, Гордон работает над проблемой,
он мешает зе°°°е образ братского народа подкрашивать ?
у кого возникли симпатии к агрессору ?
Гордон виноват ?
или некоторые считают, что просмотр квартала
заменит понимание того, что русским надо противостоять силой оружия и не только ?
или Гордон прокурорское кодло, частью которого есть поклонская, оскорбил ?
Гордон молодец
показати весь коментар
31.05.2020 15:09 Відповісти
А теперь ещё раз головой подумай.
показати весь коментар
31.05.2020 15:41 Відповісти
Что только не делают, на какие только провокации не идут, чтобы вызвать страшную ненависть у бойцов ВСУ, чтобы наконец скинули "бубочку" они, и уж тогда-то доблестные российские армии, застоявшиеся у границ Украины, наконец-то придут "защищать законно-избранную власть", как "армия-освободительница".
А военные не ведутся, а толко зубы стискивают, и заносят очередную гадину в базу Миротворца, а если гадина уже в базе, то дополнительные пометочки делают.
Да ВСУ оружие начищает, чтобы, когда "бубочка", наконец, грохнется в дефолте, громко сказать всем "ША, СТОЯТЬ", выстрелив в воздух (а вы куда думали)
На том дело и закончится.
После чего начнется отлов гадин для террариума.
Торопиться с дефолтом не нужно, "бубочкин" лохторат должен сильно оголодать (в прямом смысле слова), в РФ должны закончится деньги (там уже стреляют, между прочим, кормовая база сжимается, начались бандитские разборки, и в Москве, и на Кавказе), а "бубоччка" должен быть окончательно дискредитирован с отрицательным рейтингом.
Так что торопиться не надо, ведь, как хорошо известно, "спешка нужна только при ловле блох".
показати весь коментар
31.05.2020 15:26 Відповісти
100500
показати весь коментар
31.05.2020 16:38 Відповісти
Как хорошо рассуждать глядя на созвездие южного креста...
показати весь коментар
31.05.2020 17:05 Відповісти
Брати інтервью у окупанів верх цинізму. Це говорить про те що в Україні живе населення малоросів у яких мізки відсутні як орган, і хата стоїть накраю прірви. Селекція голодомором дає свої плоди.
показати весь коментар
31.05.2020 15:28 Відповісти
А чому беруть вью у куйла?
показати весь коментар
31.05.2020 15:44 Відповісти
а гордон, что - украинец?? он что - пострадал от голодомора?? евреи с кацапами и организовали как раз голодомор. Так что его поведение абсолютно не удивляет.
показати весь коментар
31.05.2020 18:42 Відповісти
"Убивця сина роздає інтерв'ю Гордону, ситий і задоволений, а свого Юри я вже ніколи не побачу", - мама вбитого за наказом Гіркіна 19-річного студента КПІ Юрія Поправки - Цензор.НЕТ 1565
показати весь коментар
31.05.2020 15:28 Відповісти
Смени затасканную пластинку, время уже цифровых технологий.
показати весь коментар
31.05.2020 17:10 Відповісти
В фейсбуке нужно написать? Бубочка укакется!
"Нужно просто улыбнуться..." уже никто не вспоминает.
показати весь коментар
31.05.2020 18:18 Відповісти
оманский *******.
показати весь коментар
01.06.2020 12:26 Відповісти
....украинцы МУДРЫЙ народ , горячку СЕГОДНЯ не порит , ЛЮЛЕЙ пока ни кто не ВЫПИСЫВАЕТ , но ЗНАЙТЕ : каждая смерть ГЕРОЯ погибшего за Украину , каждая СЛЕЗА матери или отца потерявшего РОДНОГО человека , за каждого СИРОТУ будет РАСПЛАТА !!! враг , ПОМНИ об этом !!!
показати весь коментар
31.05.2020 15:40 Відповісти
всьому є межа.
Навіть роботі журналіста чи інтерв'юєра.
Гордон перейшов ту межу.
Для мене ще один - бігус.
показати весь коментар
31.05.2020 15:49 Відповісти
Хочу плюнути в рило разумкову, не кажучи про іншу наволоч штибу ківи-портнова -гужви-рабіновича-мураоєва-добкіна (список дуже довгий) за їхні дії по наданню російській мові статусу державної. Плюнути за те що прочитав, - син вбитий за відмову перейти з української мови на кацапське наречіє і визнати гундяївську свору патріахатом.
В якій ще країні світу десятиліттями вбивали лише за те, що ти розмовляєш рідною (в даному випадку українською) мовою. Зеленій шоблі яку і ригам байдуже, що у 1931 році в СРСР українців було 81 мільйон - це на кілька мільйонів більше, ніж росіян. За шість років зникло 55 мільйонів українців. А тепер хочуть скасувати і закон про українську мову і більш того, беруть "інтерв'ю" у мерзоти, на яку дивитися гидко, а не те що з ним розмовляти.
показати весь коментар
31.05.2020 16:07 Відповісти
И где обращения в международные инстанции? Тут реальные факты, а т.н. украинские власти набрали в рот воды, как 6 лет. А путинцы молодцы в том, что сумели раздуть 100% фейк, о якобы фашистах-бандеровцев до мировых масштабов. А власти Украины немощны даже в том, чтобы поддержать правдивые обвинения в страшнейших преступлениях против украинцев.
показати весь коментар
31.05.2020 18:34 Відповісти
Гиркин неандерталец, людей убивает ради собственного материального блага.
показати весь коментар
31.05.2020 16:35 Відповісти
"Убивця сина роздає інтерв'ю Гордону, ситий і задоволений, а свого Юри я вже ніколи не побачу", - мама вбитого за наказом Гіркіна 19-річного студента КПІ Юрія Поправки - Цензор.НЕТ 7929
показати весь коментар
31.05.2020 16:39 Відповісти
Зато Гондон чєловєк успєшний обеслечений і фсє єму завідують, десь таке сказала дружина цього покидька.
показати весь коментар
31.05.2020 16:41 Відповісти
папа клоуна тоже что-то подобное говорил
показати весь коментар
31.05.2020 21:07 Відповісти
Навіщо кидати сюди посилання на сайт Медведчука?
Потрібно дотримуватися гігієни все-таки...
показати весь коментар
31.05.2020 17:00 Відповісти
Даже не смотрела это ГОНДОНСКОЕ интервью. Мы помним как они убивали. а ГОНДОН нет.
показати весь коментар
31.05.2020 17:47 Відповісти
А дійсно - странно
показати весь коментар
31.05.2020 18:39 Відповісти
пробач, Мати... це тимчасово... потерпи ще трохи
показати весь коментар
31.05.2020 18:12 Відповісти
Если бы у Гордона была капля совести, он вместо того чтобы обеливать террористов-фашистов лучше бы снял интервью с мамой этого Героя Украины, благодаря таким как этот мальчик, Украина выстояла. Обидно еще за т.н. украинские власти. Украина это уникальная во всем мире страна, государственная политика которой это самоуничтожение.
показати весь коментар
31.05.2020 18:30 Відповісти
Горіти вам в пеклі, ВБИВЦІ!!!
показати весь коментар
31.05.2020 18:40 Відповісти
его мать могла бы подать на гордона в суд.
Я думаю, очередь адвокатов бы выстроилась, чтоб ей помочь...
смысл в этих бесполезных жалобах?? гнилье надо наказывать так, чтоб было больно...
показати весь коментар
31.05.2020 18:44 Відповісти
я только одного не пойму ? почему эта тварь еще по земле ходит ? что у этих мальчишек отцов нет? не дай бог что нибуть подобное сотворил бы с моимы сыновьями --на кусочки бы разрезал и никакое фсб бы меня не остановило
показати весь коментар
31.05.2020 18:57 Відповісти
гордон штопанный
показати весь коментар
31.05.2020 18:59 Відповісти
- дайте мне пачку гордонов
- вы хотите купить гондоны?
- та какая разница, гондон - гордон..
показати весь коментар
31.05.2020 19:23 Відповісти
Взаимоотношение многонациональных россиян и этнических украинцев, которые формировались веками - это тендем: ваши желания - наши возможности! Всё остальное от лукавого.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня май. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
показати весь коментар
31.05.2020 20:06 Відповісти
Подайте в суд кто нибудь на Гордона.
показати весь коментар
31.05.2020 20:17 Відповісти
Россия так поступала с украинцами в течение 350 лет. Все беды, которые перенесла Украина, обусловлены действиями российской империи, начиная с расформирования Запорожской Сечи и заканчивая двумя мировыми войнами, революцией 1917 г., Голодомором, политическими репрессиями, ГУЛАГом, афганской войной, гонкой вооружений с Чернобылем в финале и разорением страны в 1991г. Все решения принимались РОССИЙСКИМИ руководителями (царями, генсеками, министрами). И эти же руководители развалили Союз в 1991 году, чтобы не отвечать за содеянное и прибрать к рукам основные активы страны, в частности партийное золотишко. А вы что думали - "новые русские" с нуля начинали? Поэтому Украина сейчас и борется за свободу и независимость (прежде всего - от россии), иначе не будет конца и края этим миллионам убитых и замученных людей.
показати весь коментар
31.05.2020 20:18 Відповісти
Дикая природа просто так свои позиции не сдаёт!
показати весь коментар
31.05.2020 21:54 Відповісти
Бог есть
и суд справедливый никуда не денется
показати весь коментар
31.05.2020 21:28 Відповісти
Як нестерпно боляче читати розповідь згорьованої матері ...
Сил Вам, пані Ярославо.
показати весь коментар
31.05.2020 22:04 Відповісти
Гестаповцы, типа Гиркина, всегда найдутся. Но главный виновник не он. Его послал Путин. Нужно записать видео от всего украинского народа к Путину с одним пожеланием: "Сдохни!"
показати весь коментар
31.05.2020 23:10 Відповісти
Ты больше верь в "распятых мальчиков" и "киевских фашистов" (Made in Russia Tuday)?, и в твоих мозгах будет тихо и уютно.
показати весь коментар
01.06.2020 08:40 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 