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У Запорізькому СІЗО і Вільнянській колонії з'явилися платні камери, - Мін'юст. ФОТО

У Запорізькому слідчому ізоляторі та у Вільнянській установі виконання покарань №11 в рамках експериментального проєкту Міністерства юстиції України відкриті платні камери з поліпшеними умовами розміщення для ув'язнених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

У Запорізькому СІЗО і Вільнянській колонії зявилися платні камери, - Мінюст 01

У Запорізькому СІЗО перебувають 700 осіб. Наразі тут з'явилась одна платна камера. Її площа 22,5 кв. м, в ній чотири ліжка, душ, телевізор, холодильник, мікрохвильова піч. Вартість:
- 570 грн за добу;
- 1990 грн - за тиждень;
- 3410 грн - за місяць.

У Запорізькому СІЗО і Вільнянській колонії зявилися платні камери, - Мінюст 02

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У Запорізькому СІЗО і Вільнянській колонії зявилися платні камери, - Мінюст 03

У державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)" облаштовано 1 камеру на 2-ві особи, площею 14,5 кв.м., вартість:
- за 1 добу – 540,00 грн з 1 особи;
- за тиждень – 1900,00 грн з 1 особи;
- за місяць – 3260,00 грн з 1 особи.

У Запорізькому СІЗО і Вільнянській колонії зявилися платні камери, - Мінюст 04
У Запорізькому СІЗО і Вільнянській колонії зявилися платні камери, - Мінюст 05

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"Фінансування не вистачає, і нам потрібно його заробляти. Ми отримували чимало скарг про те, що розподіл між камерами корупційний: в кращу камеру можна потрапити тільки за хабар. Камери різні станом, однакових камер для всіх немає в жодному місті. Прибрати корупцію і заробити гроші для ремонту камер - це наші ключові ідеї, що стоять за цим проєктом", - пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

У Запорізькому СІЗО і Вільнянській колонії зявилися платні камери, - Мінюст 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС планує автоматично передавати Мін'юсту інформацію про адмінпорушення, включно з ПДР, - Геращенко

Мін’юст (1587) СІЗО (723) Запорізька область (3566) пенітенціарна служба (121)


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Топ коментарі
+9
3 410 грн - за месяц...
вне тюрьмы снять такую квартиру, дае однокомнатку - нереально))
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31.05.2020 14:09
+7
Учитесь студенты. Воровать нужно много и тогда сможете не только покупать судей и прокурворов а и покупать себе хорошие апартаменты камеры и заказывать не только еду из оесторана а и шлюх и наркоту.
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31.05.2020 14:14
+6
Теперь тех, кто платить не хочет, даже в СИЗО не возьмут?
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31.05.2020 14:08
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Теперь тех, кто платить не хочет, даже в СИЗО не возьмут?
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31.05.2020 14:08 Відповісти
3 410 грн - за месяц...
вне тюрьмы снять такую квартиру, дае однокомнатку - нереально))
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31.05.2020 14:09 Відповісти
в общем эта "хаза" будет нарасхват.. точнее - только у "своих" для начальника колонии
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31.05.2020 14:10 Відповісти
там еще и жрачка на халяву.
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31.05.2020 14:20 Відповісти
Это с человека) а они там 2-4 местные)
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31.05.2020 15:02 Відповісти
все равно.. даже на 2 - всего лишь менее 7 тыс..
и это в тюрьме..
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31.05.2020 15:28 Відповісти
приезжайте к нам на "Колыму"....
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31.05.2020 15:19 Відповісти
То есть денег нет - сиди в гавне, а украл немножко и поделился - будешь в шоколаде? Равенство всех перед Законом и весьма справедливо
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31.05.2020 14:11 Відповісти
Так и есть. А если украл очень много тогда максимум дадут ночной домашний арест и возможность даже заказывать шлюх в погонах из Академии МВС, как Януковощ и его приближенные предпочитал делать. Страна превращается в большую тюрьму, а бандиты и жулики с отбросов и антисоциальных елементов превратились в *уважамых* людей.
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31.05.2020 14:20 Відповісти
с того момента как кто взял в Руки Дубину....- и звизданул нею "Соплеменника"...
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31.05.2020 15:21 Відповісти
Тобто тепер починається бізнес на утриманні підозрюваних.
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31.05.2020 14:12 Відповісти
У порохошавок как всегда возникает буйное недержание, и перекладывание с больной головы на здоровую ибо при ***** Свыночолом этот бизнес приносил навар исключительно патужным рифарматарам...ну это к слову, а я не доктор чтоб лечить неизлечимых дякул...
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31.05.2020 15:26 Відповісти
Аваков будет чалиться на верхних нарах, а Геращенко - внизу.
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31.05.2020 14:13 Відповісти
оба под нарами будут)
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31.05.2020 14:37 Відповісти
цього не буде...- при найгіршому розкладі доживе дольчевіта в Італїї...
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31.05.2020 15:23 Відповісти
Абсурд какой-то...
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31.05.2020 14:13 Відповісти
У нас камеры как огурчики, в них жить можно!
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31.05.2020 14:13 Відповісти
Учитесь студенты. Воровать нужно много и тогда сможете не только покупать судей и прокурворов а и покупать себе хорошие апартаменты камеры и заказывать не только еду из оесторана а и шлюх и наркоту.
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31.05.2020 14:14 Відповісти
Якщо вкрав більше 100лимончиків＄-провина не доказуєма..
))
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31.05.2020 14:35 Відповісти
украл, выпил, в тюрьму. рамантика...
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31.05.2020 14:26 Відповісти
Что и следовало ожидать.После проплаченых ментов,следователей,прокуроров,адвокатов и судьей просто не возможны не частные ,,зоны,,и вип-камеры.Интересно как смортятся ВИП-КАЙЛА для осужденых.А это просто загадка для мировых ученых всего мира.
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31.05.2020 14:29 Відповісти
А шо, і ПОПуредникі та нинішня влада вже готуються?
Знав де сів-"сіна" підстелив..
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31.05.2020 14:31 Відповісти
А я уже кажется видел такую ВИП-камеру для злостной воровки поле сидения в ней вышла на инвалидной коляске из такого цугундера.
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31.05.2020 14:35 Відповісти
Да хотел бы спросить у наших властей,сколько надо наворовать чтобы сидеть в такой камере?
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31.05.2020 14:37 Відповісти
P.S.Особенно если по закону Украины предусмотренна конфискация всего имущества.
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31.05.2020 14:39 Відповісти
Заметьте как быстро! А за чей счет банкет?
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31.05.2020 14:41 Відповісти
Приму заказ на любое преступление только чтобы сидеть в такой камере не мение 8-10 лет.Заинтересованых и гарантирующих такие условия прошу связываться через цензор.Буду очень рад Вам помочь...
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31.05.2020 14:50 Відповісти
мораль такова- воруй больше, чтоб хватило на платную камеру, с уки, вы в евросоюз нас ведете, как иван сусанин, так там бесплатные камеры лучше ваших платных, содержать человека в скотском состоянии, ВЕЗДЕ , это все, что вы можете
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31.05.2020 14:53 Відповісти
ЗЕКОманда резервує собі на майбутнє умови перебування?
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31.05.2020 14:56 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1266692750302490624 Дякуэмо,Петро!
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31.05.2020 17:35 Відповісти
Алё минюст,вы, хитруны, фоп зарегистрировали,кассаппараты купили,есв платите?это же незаконный отельный бизнес на государственых площадях,вы теперь такой же криминал,как и ваши постояльцы.
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31.05.2020 15:15 Відповісти
точно
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31.05.2020 20:35 Відповісти
Обіцяні зелені посадки? Вже і бандитів поділи на своїх борів і народних злидарів
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31.05.2020 15:20 Відповісти
Вольнянська колонія це колонія з лікарнею для психічно хворих засуджених
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31.05.2020 15:49 Відповісти
а бабло за оплату камери звідки?...хоча якщо сяде пенсіонер з пенсією більше 4 тисяч. то гроші чєсні...
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31.05.2020 16:12 Відповісти
цена как в 4 звездночном отеле)
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31.05.2020 16:18 Відповісти
Теперь и в СИЗО за свои сидеть придется? Думал, хоть там за казенный счет. Рыночные отношения
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31.05.2020 16:27 Відповісти
Цены приемлемы. А можно четырем студентам снять камеру? Порядок и тишину гарантируем.
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31.05.2020 16:35 Відповісти
Поговорите с постояльцами. Думаю они согласятся, даже денег вам заплатят и за вас сессию сдадут.
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31.05.2020 17:32 Відповісти
Теперь за отсидку можно и не париться... Раньше хоть что-то пугало, а сейчас - ???? Пару миллионов баксов намутил, отдал грубо говоря половину и за суд и за камеру.. получил 3-4 года, книжек начитался, спортом назанимался, обдумал что к чему и почему - вышел умный красивый и при бабках... Провоцируют людей на это..
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31.05.2020 16:50 Відповісти
Это только начало , и только на время следствия .
А вот сам суд , и приговор обойдутся уже значительно дороже .
Так что - не завидуйте ...
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31.05.2020 17:35 Відповісти
І нехай тепер розповідають байки дебілам про "рівність перед Законом"... по ціні ремонту.
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31.05.2020 17:37 Відповісти
паханы вапще ребяты--брейвики внатури...у меня дома хуже...ремонт поистрепался..а тут на тебе..
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31.05.2020 18:14 Відповісти
Прикольный готельный бизнес!
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31.05.2020 18:27 Відповісти
А у меня вопрос к фрик-министру устиции: А вы услуги платных камер рекламируете? На booking.com услуги платных камер уже котируются?
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31.05.2020 20:36 Відповісти
У Запорізькому СІЗО і Вільнянській колонії з'явилися платні камери, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 8366

в фуражках точно ахренели...от такого министра... ))))))
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31.05.2020 22:29 Відповісти
Це далекоглядне рішення........ як для себе.
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31.05.2020 22:32 Відповісти
ТІ ХТО ЗМОЖЕ ЗАПЛАТИТИ ТАКІ ГРОШІ , У В'ЯЗНИЦЯХ НЕ СИДЯТЬ.
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01.06.2020 06:28 Відповісти
Скоро з'являться шльондри - наглядачки та підораси - конвоїри. Платні послуги повинні бути різноманітні! Мабуть хтось схоче мінет від Малюськи, МінЮст повинен забезпечити поповнення бюджету.
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01.06.2020 07:25 Відповісти
 
 