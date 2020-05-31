У Запорізькому СІЗО і Вільнянській колонії з'явилися платні камери, - Мін'юст. ФОТО

У Запорізькому слідчому ізоляторі та у Вільнянській установі виконання покарань №11 в рамках експериментального проєкту Міністерства юстиції України відкриті платні камери з поліпшеними умовами розміщення для ув'язнених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

У Запорізькому СІЗО перебувають 700 осіб. Наразі тут з'явилась одна платна камера. Її площа 22,5 кв. м, в ній чотири ліжка, душ, телевізор, холодильник, мікрохвильова піч. Вартість:

- 570 грн за добу;

- 1990 грн - за тиждень;

- 3410 грн - за місяць.

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У державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)" облаштовано 1 камеру на 2-ві особи, площею 14,5 кв.м., вартість:

- за 1 добу – 540,00 грн з 1 особи;

- за тиждень – 1900,00 грн з 1 особи;

- за місяць – 3260,00 грн з 1 особи.





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"Фінансування не вистачає, і нам потрібно його заробляти. Ми отримували чимало скарг про те, що розподіл між камерами корупційний: в кращу камеру можна потрапити тільки за хабар. Камери різні станом, однакових камер для всіх немає в жодному місті. Прибрати корупцію і заробити гроші для ремонту камер - це наші ключові ідеї, що стоять за цим проєктом", - пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

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