У Запорізькому СІЗО і Вільнянській колонії з'явилися платні камери, - Мін'юст. ФОТО
У Запорізькому слідчому ізоляторі та у Вільнянській установі виконання покарань №11 в рамках експериментального проєкту Міністерства юстиції України відкриті платні камери з поліпшеними умовами розміщення для ув'язнених.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
У Запорізькому СІЗО перебувають 700 осіб. Наразі тут з'явилась одна платна камера. Її площа 22,5 кв. м, в ній чотири ліжка, душ, телевізор, холодильник, мікрохвильова піч. Вартість:
- 570 грн за добу;
- 1990 грн - за тиждень;
- 3410 грн - за місяць.
У державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)" облаштовано 1 камеру на 2-ві особи, площею 14,5 кв.м., вартість:
- за 1 добу – 540,00 грн з 1 особи;
- за тиждень – 1900,00 грн з 1 особи;
- за місяць – 3260,00 грн з 1 особи.
"Фінансування не вистачає, і нам потрібно його заробляти. Ми отримували чимало скарг про те, що розподіл між камерами корупційний: в кращу камеру можна потрапити тільки за хабар. Камери різні станом, однакових камер для всіх немає в жодному місті. Прибрати корупцію і заробити гроші для ремонту камер - це наші ключові ідеї, що стоять за цим проєктом", - пояснив міністр юстиції Денис Малюська.
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вне тюрьмы снять такую квартиру, дае однокомнатку - нереально))
и это в тюрьме..
апартаментыкамеры и заказывать не только еду из оесторана а и шлюх и наркоту.
))
Знав де сів-"сіна" підстелив..
А вот сам суд , и приговор обойдутся уже значительно дороже .
Так что - не завидуйте ...
в фуражках точно ахренели...от такого министра... ))))))