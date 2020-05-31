Зеленський побажав "рідним містам" Києву і Кривому Рогу позбутися поганих доріг, заторів і хаотичної забудови
Президент України Володимир Зеленський привітав Київ з 1538--річчям, а Кривий Ріг з 245-річчям, назвавши обидва міста рідними для себе.
Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання президент опублікував на сторінці в фейсбуці.
"Цими вихідними відзначають свої дні народження два моїх рідних міста. Першому виповнюється 1538 років. Друге – трішки молодше. Йому 245. Це Київ та Кривий Ріг.
Чи можливо їх порівнювати? Ні. Це все одно, що обирати, кого ти любиш більше – маму чи тата.
У Кривому Розі я народився, а в Києві остаточно став саме тим, ким я є. Кривий Ріг подарував перших друзів і перше кохання. І всі ми разом опинились у Києві, який зробив і дружбу, і кохання тільки міцнішими. У Кривому Розі народилася моя донька. У Києві народився мій син. У Києві – найзапашніша кава. У Кривому – найсмачніший мамин борщ.
Між ними – відстань у 417 кілометрів і різниця у 1293 роки, але є те, що беззаперечно об’єднує ці міста. Це неймовірні, талановиті, сміливі, світлі та добрі люди. Власне, як і в усій нашій Україні.
І до Києва, і до Кривого Рогу мені завжди хочеться повертатись. У Кривому Розі, в РАЦСі, я дав обітницю вірності своїй дружині. У Києві, в Парламенті, я присягнув на вірність українському народові. В обох випадках я прагнув зробити людей щасливими. І не має значення – це одна людина чи багатомільйонна країна. Головне – бути вірним своїм клятвам кожного дня та кожної миті.
Знаєте, зараз на будь-яке свято традиційне побажання здоров’я стало особливо цінним та актуальним. І сьогодні – не виняток. Тож хочеться побажати Києву та Кривому Рогу завжди бути здоровими. В усіх сенсах цього слова. Бути здоровими в питаннях комфорту, безпеки, затишку та дозвілля. Мати міцний імунітет від "вірусу поганих доріг", тримати дистанцію від заторів і хаотичної забудови. Регулярно одержувати вітамінний заряд від івентів, концертів, змагань і масштабних інвестицій. На повні груди дихати чистим повітрям. Бути, жити і квітнути ще не одну тисячу років!"
Будь ласка, зачекайте...
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Зеленському було плювати на весь комплекс заходів з інформаційної безпеки для захисту від російського гібридного наступу. Він своїми програмами, фільмами і серіалами, які також частково фінансувались мінкультом РФ, тримав Україну в культурному полі русского міра і заробляв на цьому кошти, достатні щоб витратити 130 мільйонів грн лише на придбання нерухомості в Україні, Великобританії та Італії. В останній - по сусідству з віллами російських олігархів і посадовців.
P. S. Все це не відміняє пізніше суд і над шмарклею за державну зраду,і над дєрмаком та іншими рашистськими консервами.
Я би ще додав, що по історії та по теорії держави і права така держава нежиттєздатна, або знаходиться лідер або група провідників, які виводять державу на інший рівень, або держава може зникнути.
Какая разница где родилась задница .
Ну типа в этом доме построено лишних семь этажей сверх согласованной высоты?