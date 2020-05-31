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Зеленський побажав "рідним містам" Києву і Кривому Рогу позбутися поганих доріг, заторів і хаотичної забудови

Зеленський побажав

Президент України Володимир Зеленський привітав Київ з 1538--річчям, а Кривий Ріг з 245-річчям, назвавши обидва міста рідними для себе.

Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання президент опублікував на сторінці в фейсбуці.

"Цими вихідними відзначають свої дні народження два моїх рідних міста. Першому виповнюється 1538 років. Друге – трішки молодше. Йому 245. Це Київ та Кривий Ріг.

Чи можливо їх порівнювати? Ні. Це все одно, що обирати, кого ти любиш більше – маму чи тата.

У Кривому Розі я народився, а в Києві остаточно став саме тим, ким я є. Кривий Ріг подарував перших друзів і перше кохання. І всі ми разом опинились у Києві, який зробив і дружбу, і кохання тільки міцнішими. У Кривому Розі народилася моя донька. У Києві народився мій син. У Києві – найзапашніша кава. У Кривому – найсмачніший мамин борщ.

Між ними – відстань у 417 кілометрів і різниця у 1293 роки, але є те, що беззаперечно об’єднує ці міста. Це неймовірні, талановиті, сміливі, світлі та добрі люди. Власне, як і в усій нашій Україні.

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І до Києва, і до Кривого Рогу мені завжди хочеться повертатись. У Кривому Розі, в РАЦСі, я дав обітницю вірності своїй дружині. У Києві, в Парламенті, я присягнув на вірність українському народові. В обох випадках я прагнув зробити людей щасливими. І не має значення – це одна людина чи багатомільйонна країна. Головне – бути вірним своїм клятвам кожного дня та кожної миті.

Знаєте, зараз на будь-яке свято традиційне побажання здоров’я стало особливо цінним та актуальним. І сьогодні – не виняток. Тож хочеться побажати Києву та Кривому Рогу завжди бути здоровими. В усіх сенсах цього слова. Бути здоровими в питаннях комфорту, безпеки, затишку та дозвілля. Мати міцний імунітет від "вірусу поганих доріг", тримати дистанцію від заторів і хаотичної забудови. Регулярно одержувати вітамінний заряд від івентів, концертів, змагань і масштабних інвестицій. На повні груди дихати чистим повітрям. Бути, жити і квітнути ще не одну тисячу років!"

Зеленський побажав рідним містам Києву і Кривому Рогу позбутися поганих доріг, заторів і хаотичної забудови 01

День Києва (26) Зеленський Володимир (23683) Київ (19410) Кривий Ріг (1328)


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Топ коментарі
+49
Нехай краще повернеться у Кривий Ріг.
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31.05.2020 14:14
+43
бажаю Кривому Рогу повернути собі, нарешті, те, що висрав
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31.05.2020 14:11
+40
Зеленский пожелал "родным городам" Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки - Цензор.НЕТ 7299
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31.05.2020 14:17
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Зеленский пожелал "родным городам" Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки - Цензор.НЕТ 9352

...
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31.05.2020 15:13 Відповісти
Став ким?Криворогульським сцикливим чмятком по словам одного художника?
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31.05.2020 15:18 Відповісти
Шукаєте причину ненависті Зеленського до Порошенка? Вона почалася у 2017 із заборони на в'їзд в Україну ватника з акторського складу «Сватів» і припинення трансляції цього низькосортного продукту. Серіал довелося закривати і Зеленський тоді записував гнівні відосики.
Зеленському було плювати на весь комплекс заходів з інформаційної безпеки для захисту від російського гібридного наступу. Він своїми програмами, фільмами і серіалами, які також частково фінансувались мінкультом РФ, тримав Україну в культурному полі русского міра і заробляв на цьому кошти, достатні щоб витратити 130 мільйонів грн лише на придбання нерухомості в Україні, Великобританії та Італії. В останній - по сусідству з віллами російських олігархів і посадовців.
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31.05.2020 15:26 Відповісти
шмаркля,вали з квитками в один кінець на борщ мами Рімми, на її гефілте фіш, шаніки та земелах, та забирай з собою всю свою квартальну криворіжську та дамбаську шоблу, Київ тільки подякує тобі, хай щастить.

P. S. Все це не відміняє пізніше суд і над шмарклею за державну зраду,і над дєрмаком та іншими рашистськими консервами.
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31.05.2020 15:27 Відповісти
пишов вин в сраку со своими поздравлениями
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31.05.2020 15:29 Відповісти
Зегенерат таки дебил. Киев значительно старше чем официально было заявлено администрацией Брежнева. Когда академика Рыбакова упрекнули в фальсификации даты основания Киева это чмо брезгливо фыркнуло "хохлам и этого хватит"... "День Киева" у нас прижился, но вот об официальной дате основания Киева по кремлевскому календарю образованные люди никогда не вспоминают. Отсюда вывод только один - Зеленский необразованное тупое чмо.
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31.05.2020 15:51 Відповісти
А самое главное избавиться от самого плохого, безтолкового президента всех времён и народов.
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31.05.2020 15:54 Відповісти
Ой я вас умолляю, в Китаї. в 221 році до РХ вже зрозуміли, що треба шукати розумних на посади серед всіх прошарків, провели стандартизацію ширини вулиць і доріг, повозок, ввели державну систему ієрогліфів заборонили пити сиру воду замість чаю. Тобто, Україна це збіговиську тупих і корумпованих правителів, які профукали 82 млрд. доларів, землю і стратегчні підприємства, а відбір на держслужбу це конкурс у корупції. Тому кладу свій болт на всю цю тупу і некомпетентну владу ідіотів, які чомусь хтось назвав елітою . Ми країна не ляканих гільйотинами олігофренів.
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31.05.2020 16:06 Відповісти
це все правда.
Я би ще додав, що по історії та по теорії держави і права така держава нежиттєздатна, або знаходиться лідер або група провідників, які виводять державу на інший рівень, або держава може зникнути.
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31.05.2020 16:27 Відповісти
Зеленський побажав "рідним містам" Києву і Кривому Рогу позбутися поганих доріг, заторів і хаотичної забудови - Цензор.НЕТ 1857
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31.05.2020 16:08 Відповісти
У таке св"ято і так опустити двоє славетних УКРАЇНСЬКИХ міст.
Какая разница где родилась задница .
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31.05.2020 16:13 Відповісти
Денег нет, но вы держитесь
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31.05.2020 16:22 Відповісти
"спасибо" жителям кривбасса за президента ......
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31.05.2020 16:27 Відповісти
Різануло - уроженець, якесь кацьпсько - маланське!
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31.05.2020 16:27 Відповісти
Кому интересны твои откровения-- о борщах,и других пристрастиях..? Неужели это нужно читать,только потому,что ты президент?--...почему жить стали в разы хуже? где выполнение обещаний, раздаваемых перед выборами вагонными нормами?--вот тебе и первая любовь,в этом, Кривом Роге..
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31.05.2020 16:30 Відповісти
Пішов він до дупи,малорос. Яке воно щеленеле непотріб, лайно має до Києва. Дякуємо мешканцям Крівбаса за президента пі@араса.
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31.05.2020 16:49 Відповісти
Молодец, всё верно сказал.
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31.05.2020 17:14 Відповісти
Найкращий подарунок киянам на день Києва - відставка малороського ішака з посади презедента.
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31.05.2020 17:53 Відповісти
вова на родину на родину на палестину
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31.05.2020 17:56 Відповісти
от Киева: тамбовский волк тебе родной город!
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31.05.2020 18:30 Відповісти
У жидів немає Батьківщини а є "зємля обітованная" - притулок куди можна втекти накравши достатньо в гоїв по всьому світі. Які в біса "рідні міста"? Ну ось я, киянин в пятому поколінні і мої предки жили на цій землі і володіли цією землею споконвіку. Жидам взагалі було заборонено володіти українською землею. Так хто такі тут зєлєнські, коломойські. чернівецькі і рабіновичі які служили всім гнобителям української землі - полякам і кацапам - віками? Ось взяти того ж Зє. Воно ж навіть мови і історії не знає проживши тут як "нелох" ціле життя - 42 роки!
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31.05.2020 19:27 Відповісти
Зебілів на Цензорі майже не залишилось, як і у житті. Сидять як партизани у засаді, сцуки.
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31.05.2020 19:49 Відповісти
они частично стали перешиванками , обсерали Пороха , сейчас стали обсерать Зелю , видят ,что дела не будет
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31.05.2020 20:33 Відповісти
Зеля, дорогой, а ты в курсе про застройку того дома, где ТЫ живёшь?
Ну типа в этом доме построено лишних семь этажей сверх согласованной высоты?
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01.06.2020 16:04 Відповісти
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