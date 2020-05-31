Драконівський закон про внесення змін до Податкового кодексу вб'є бізнес, - Олег Ляшко

Підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про зміни до Податкового кодексу (законопроєкт 1210) вб'є українських підприємців і економіку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив ексдепутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Драконівський закон, який вбиває бізнес, вбиває економіку, робить платника податків апріорі виним, податківцям надає драконівські повноваження. І будь-який чесний бізнес виганяє з країни", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві (законопроєкт №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 і підписаний президентом тільки 21 травня.

Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроєкт №1210, зазначаючи що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податку, погіршити інвестиційний клімат країни і негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.

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