Драконівський закон про внесення змін до Податкового кодексу вб'є бізнес, - Олег Ляшко
Підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про зміни до Податкового кодексу (законопроєкт 1210) вб'є українських підприємців і економіку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив ексдепутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".
"Драконівський закон, який вбиває бізнес, вбиває економіку, робить платника податків апріорі виним, податківцям надає драконівські повноваження. І будь-який чесний бізнес виганяє з країни", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві (законопроєкт №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 і підписаний президентом тільки 21 травня.
Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроєкт №1210, зазначаючи що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податку, погіршити інвестиційний клімат країни і негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.
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Пишу для особо одаренных и жителей крайнего севера!
Мы упали в 14-ом так, что не восстановились и до ныне. Потужные реформы не помогли, как цифирки не пририсовывали. Грузия вот не только восстановилась, а существенно выросла. А мы не шмагли....
Можно долго сопли жевать и рассказывать про +/-2%, только вот это погоды не делает. Чтоб что-то менять надо сначала признать проблему, тогда можно будет добиваться результатов. В нашем публичном доме пока только обои переклеивают...
Мінімалку платять або державні структури (на пошті чи там в бібліотеці, чи медсестрі), або ті, хто решту в конвертах платить!
От уже підприємці з усіх регіонів розповідають, що їм заднім числом виписують штрафи за 2010 чи 2014, чи навіть 2010 рік! Мало того, виписують навіть тим, хто уже давно закрив свій бізнес і не є підприємцем!
работа, карта побыта итж
Згадайте 2005-2008 роки і розквіт малого бізнесу завдяки єдиному податку і запровадженому Ющенком мораторію на перевірки бізнесу! І саме завдяки малому бізнесу у нас в країні різко виросли зарплати - в Києві 1000 баксів не вважалися крутою зарплатою! І частка малого бізнесу в ВВП була найбільшою саме в 2006-2008!
А потім прийшов Яник, скасував єдиний податок і пропхав кабальний податковий кодекс...
Але це не значить, що закон 1210 хороший тільки через те, що проти нього Ляшко... Закон дійсно паршивий!
А там , де приходили, Україна по рішенням ЄСПЛ платила великі гроші , по деяким рішенням- десятки мільонів долярів.
а я вже уявив, як працюю у вас консультантом.
Кто и когда за это ответит?
Майновий комплекс «АвтоКрАЗ» разом з Полтавським автоагрегатний завод буде виставлений на аукціон як об'єкт застави по кредитах банку «Фінанси і кредит» вже 12 червня. Початкова ціна лота становить 1.66 млрд грн.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на аукціон майновий комплекс ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПАТ «ПААЗ» (Полтавський автоагрегатний завод). Торги відбудуться на майданчику DebtX за голландською моделі аукціону. До складу пулу, який виставляється на продаж увійшли 9 кредитів юридичних осіб, частина з яких знаходиться в заставі НБУ. Загальна сума заборгованості за кредитними договорами становить 8.8 млрд грн. Середнє прострочення по кредитах - 4 роки. За всіма кредитними договорами тривають судові справи, по 5 кредитах відкриті виробництва державної виконавчої служби, за 8 - кримінальні справи. Початкова ціна лота - 1.66 млрд грн.
Основними об'єктами застави по кредитах перебувають кілька цілісних майнових комплексів загальною площею 511 392.63 кв м, розташованих у Полтавській області. Серед них - автозавод з виробництва великовантажних автомобілів, а також завод з виробництва пневматичної гальмівної апаратури для автотранспортних засобів. Мова йде про продаж саме кредитів і прав вимоги, тобто боргів, а не безпосередньо об'єктів нерухомості або майна в заставі за ними. Це означає, що при покупці цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами.https://uprom.info/news/cars/borgy-zavodu-kraz-vystavlyayut-na-prodazh/
Або визнавайсь, що тобі Юліни конкуренти тупо заплатили, щоб ти її рейтинг тупо підпортив. І за це ти маєш непогані маєтки під Києвом. Так, Олєжка?
налоговая когда захочет припрется, наложит штраф с потолка, а ты ОБЯЗАН оплатить и только потом иди судись!
Так весь бизнес или закроется, или уйдет в тень, или будет платить взятки! Бюджет от этого только пострадает...Боже, какая же зелень тупая! или не тупая? и все выше перечисленное и есть ЦЕЛЬ?
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Дуже велика помилка вважати зе недолугим дурником. Малоосвідченою людиною яка випадково стала президентом України. Це абсолютно не так, не купуйтесь на це, він ворог, підступний і жорстокий…
https://ukrmir.info/vvazhati-zelenskogo-durnikom-velichezna-fatalna-pomilka/?fbclid=*************************************************************
Он что, похож на идиота ? Он всегда одинаково относился к Украине -
с брезгливым презрением и ненавистью - это видно и по квартальному "юмору",
и по теперишним делам.
АЛЕ !!! Самі українці мовчать, значить всі дії влади вони підтримують,