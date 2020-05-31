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Новини
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Драконівський закон про внесення змін до Податкового кодексу вб'є бізнес, - Олег Ляшко

Підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про зміни до Податкового кодексу (законопроєкт 1210) вб'є українських підприємців і економіку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив ексдепутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Драконівський закон, який вбиває бізнес, вбиває економіку, робить платника податків апріорі виним, податківцям надає драконівські повноваження. І будь-який чесний бізнес виганяє з країни", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві (законопроєкт №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 і підписаний президентом тільки 21 травня.

Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроєкт №1210, зазначаючи що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податку, погіршити інвестиційний клімат країни і негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна

бізнес (1972) закон (2822) законопроєкт (3583) Ляшко Олег (1019) податки (3808) Податковий кодекс (424)


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Топ коментарі
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Categories:
Финансы
Экономика

Почему украинцы уезжают из Украины?
"Давай сделаем бизнес!" - сказали мне египтяне.

"Какой?" - спросил я.

"Натянем между домами красивую ткань, повесим огоньки и телек с футболом, расставим столы и стулья, поставим прилавок! Будет кафе" - сказали они.

"А документы?" - спросил их я.

"Завтра поедем в гавермент, заплатим местовое!" - сказали они.

"А все остальное? - спросил их я -

Эскизный проект?

Землеотвод?

Регистрация юрлица?

Кассовый аппарат?

Онлайн радиомодем?

Санэпидемстанция?

Пожарники?

Налоговая инспекция?

Рабочий проект?

Градсовет?

Разрешение на строительство?

Сертификат подрядчика?

Подключить электроснабжение?

Подвести воду?

Заложить канализацию?

Поставить туалеты?

Договор с теплосетью?

Экспертиза по энергосбережению?

Управление экологии?

Согласие всех соседей?

Ввод в эксплуатацию?

Свидетельство о праве собственности?

Лицензии?

Дозвил на торговлю?"

"Эта щьто?" - спросили меня испуганные египтяне.

А я так и не нашёл, что им ответить

P.S. Кафе открылось через 4 дня.

И египтяне как то уже не спрашивают, почему я больше не делаю свой бизнес в Украине...
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31.05.2020 14:57
+16
Повышение фискального давления бизнес из тени не выводит, а только его туда загоняет.
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31.05.2020 15:00
+12
Когда примут ответственность налоговых инспекторов за нанесения ущерба бизнесу?
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31.05.2020 14:52
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Вы точно читать умеете? Покажите мне пальчиком где я про рост в 13-ом говорил? Или вы там читаете что хотите?
Пишу для особо одаренных и жителей крайнего севера!

Мы упали в 14-ом так, что не восстановились и до ныне. Потужные реформы не помогли, как цифирки не пририсовывали. Грузия вот не только восстановилась, а существенно выросла. А мы не шмагли....
Можно долго сопли жевать и рассказывать про +/-2%, только вот это погоды не делает. Чтоб что-то менять надо сначала признать проблему, тогда можно будет добиваться результатов. В нашем публичном доме пока только обои переклеивают...
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31.05.2020 16:08 Відповісти
И пучеглазым даже невдомек, что увеличение минималки никак не связано с увеличением уровня жизни, а лишь увеличивает налоговое давление на бизнес, что приводит к повышению цен, уходу в тень и закрытиям. Как и уникальное решение платить ЕСВ даже если не работаешь...
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31.05.2020 15:48 Відповісти
А у нас багато малого бізнесу платить мінімалку?))

Мінімалку платять або державні структури (на пошті чи там в бібліотеці, чи медсестрі), або ті, хто решту в конвертах платить!
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31.05.2020 15:53 Відповісти
От минималки зависит только ЕСВ. Просто способ вытащить из бизнеса больше бабла. При этом не важно сработал ты в плюс или минус, а бабки на стол.
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31.05.2020 16:02 Відповісти
А ще закон 1210 фактично протирічить Конституції, бо має строк давності, тобто поширюється на правовідносини, які мали місце до його прийняття.

От уже підприємці з усіх регіонів розповідають, що їм заднім числом виписують штрафи за 2010 чи 2014, чи навіть 2010 рік! Мало того, виписують навіть тим, хто уже давно закрив свій бізнес і не є підприємцем!
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31.05.2020 15:19 Відповісти
у них выбор либо идти в суд и доказывать что они не ослы (и платить платить платить) либо идти на банковую и кое кому набить морду! выбор за ними!!
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31.05.2020 15:21 Відповісти
на банковую нет выбора, там кулаки до сраки, без спецсредств можно идти в Польшу,
работа, карта побыта итж
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31.05.2020 15:24 Відповісти
ну если идти на банковую в 10ром или 100ней то да, такое до сраки, а если прийдет хотя бы 300тыс то поверь мне на банковой обосрутся! а если эти 300тыс придут не просто флажками махать а с конкретной целью зайти внутрь поймать всех что там есть и повыкидывать нахрен то результат будет и очень быстро!!
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31.05.2020 15:28 Відповісти
Бизнес убил налог андроповца ревы и бэпэпэшные законы по которым с любым бизнесом взяточники из дпс и держпраци могли расправиться в обход судебной системы,это уже добивание.
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31.05.2020 15:24 Відповісти
Бізнес взагалі-то убив ще податковий кодекс Яника зразка 2010 року (податковий майдан був саме проти цього кодексу!)

Згадайте 2005-2008 роки і розквіт малого бізнесу завдяки єдиному податку і запровадженому Ющенком мораторію на перевірки бізнесу! І саме завдяки малому бізнесу у нас в країні різко виросли зарплати - в Києві 1000 баксів не вважалися крутою зарплатою! І частка малого бізнесу в ВВП була найбільшою саме в 2006-2008!
А потім прийшов Яник, скасував єдиний податок і пропхав кабальний податковий кодекс...
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31.05.2020 15:29 Відповісти
При янике удушение началось,но еще можно было держаться при помощи умеренных взяток.
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31.05.2020 15:34 Відповісти
Ну кому як... У мене друг при Ющенку піднявся завдяки єдиному податку, але при Янику мусив закрити бізнес (не купи-продай, а технічний сервіс дуже специфічного і складного обладнання) через те, що йому нарахували 68% податків!
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31.05.2020 15:38 Відповісти
Спору нет - Ющенко король,яник дерьмо,а потрох дерьмо в квадрате,зеленое болото просто идиоты.
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31.05.2020 15:48 Відповісти
Ж2 корупціонерів при владі на нари. Ющенкн найкращий український президент.
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31.05.2020 19:00 Відповісти
Драконовский закон о внесении изменений в Налоговый кодекс убьет бизнес, - Олег Ляшко - Цензор.НЕТ 3964
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31.05.2020 15:31 Відповісти
Бабы любят не за белое лицо, а за длинный чл*н горбатый и правое я*цо!!
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31.05.2020 15:33 Відповісти
Ой, пипец ... ужас. Наша Александра николаенко тоже за дружбана трампа так вышла замуж
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31.05.2020 15:53 Відповісти
С каких пор стал переживать за чужой бизнес???
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31.05.2020 15:32 Відповісти
З тих, як на довибори в Чернігівській обл йде (замість убитого слуги народа).

Але це не значить, що закон 1210 хороший тільки через те, що проти нього Ляшко... Закон дійсно паршивий!
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31.05.2020 15:47 Відповісти
Кстати новый проект закона о техосмотре требует что автомобили старше 8 лет не будут иметь право на эксплуатацию так как они не безопасны на дорогах.
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31.05.2020 15:45 Відповісти
посилання (на "закон") "кинь ...
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31.05.2020 15:47 Відповісти
Это пока только проект закона от "Слуги народа" за который будут голосовать в сентябре. Там еще много гадостей есть.
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31.05.2020 15:51 Відповісти
не наївся , не налижешся ...
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31.05.2020 15:46 Відповісти
Украина катится на всех парах в пропасть. Кругом одни провалы и с каждым днем все хужу и хуже.
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31.05.2020 15:48 Відповісти
Це кому ця ваша сентенція , тим 44 відсоткам олігофренів в Україні?
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31.05.2020 15:51 Відповісти
Власть и государство в руках врагов и враждебны народу. Так что по другому и быть не может.
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31.05.2020 15:52 Відповісти
А то что хотят ввести налог ЕСВ на всех кто старше 18 лет,даже на бомжей а вот механизм его исполнения мне не понять. Лагеря будут строить для принудительного содержания и работ. Ведь дороги надо кому то строить. Ведь не даром "роялист" огласил что хочет войти в историю как строитель путей и магистралей. Один уже такое делал с 1933 по 1945 гг. Ну-ну...
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31.05.2020 16:00 Відповісти
Меня иногда спрашивают почему я не занимаюсь серьезным бизнесом а так по мелочи - "для поддержания штанов". Все очень просто. Как только нарастить обороты придут десятки чиновников и если я дам им все чего им хочется то у меня останется еще меньше чем есть сейчас. Ну и на фига мне эта суета со столь плачевным и абсолютно предсказуемым результатом?
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31.05.2020 16:05 Відповісти
якщо правильно поставити засоби стримування, то не прийдуть.
А там , де приходили, Україна по рішенням ЄСПЛ платила великі гроші , по деяким рішенням- десятки мільонів долярів.
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31.05.2020 16:10 Відповісти
Ага... мені ще не вистачало годувати юристів...
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31.05.2020 16:15 Відповісти
ну от!
а я вже уявив, як працюю у вас консультантом.
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31.05.2020 16:22 Відповісти
На "боліварі" вже вмостилась ціла родина...
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31.05.2020 16:27 Відповісти
ну значить, якщо немає потреб для розширення бізнесу - значить вистачає.
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31.05.2020 16:33 Відповісти
Є. Але на хребті ще три кішка, два коти і два пса... Вони точно повиздихають якщо я почну "світитися" як ялинка. А своїх тваринок я люблю... Ще й дятел прилетів. Видовбав собі дупло в моїй яблуні і тепер я ще й охороняю його пуцьвірків від котів...
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31.05.2020 16:42 Відповісти
Вот именно! Не чиновники из своего кармана платили за свои преступления, а народ из своих налогов!
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31.05.2020 16:34 Відповісти
це правда. Не було повідомлень, що ті хто спричинили такі збитки понесли хоча би моральний осуд зі сторони держави.
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31.05.2020 16:37 Відповісти
Олежка пока ты в "вынужденном отпуске" твое место ( и место Каплина) занял новый персонаж папулизма в роли "защитника обездоленных" Шахов - Куршавельский.
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31.05.2020 16:09 Відповісти
Да пусть убьёт ,да какая разница🤣😂🐸🤓
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31.05.2020 16:28 Відповісти
Таваріщ Путєн приказілі-с
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31.05.2020 16:38 Відповісти
Основ закона экономики никто не знает, про кривую Ляффера никто не слышал, нами просто правят двоечники, причем правят с 1991 года т.к. уничтожение экономики ещё тогда началось когда предприятия с уникальным и дорогим оборудованием резали на металлолом.
Кто и когда за это ответит?
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31.05.2020 16:48 Відповісти
Борги заводу "КрАЗ" виставляють на продаж

Майновий комплекс «АвтоКрАЗ» разом з Полтавським автоагрегатний завод буде виставлений на аукціон як об'єкт застави по кредитах банку «Фінанси і кредит» вже 12 червня. Початкова ціна лота становить 1.66 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на аукціон майновий комплекс ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПАТ «ПААЗ» (Полтавський автоагрегатний завод). Торги відбудуться на майданчику DebtX за голландською моделі аукціону. До складу пулу, який виставляється на продаж увійшли 9 кредитів юридичних осіб, частина з яких знаходиться в заставі НБУ. Загальна сума заборгованості за кредитними договорами становить 8.8 млрд грн. Середнє прострочення по кредитах - 4 роки. За всіма кредитними договорами тривають судові справи, по 5 кредитах відкриті виробництва державної виконавчої служби, за 8 - кримінальні справи. Початкова ціна лота - 1.66 млрд грн.
Основними об'єктами застави по кредитах перебувають кілька цілісних майнових комплексів загальною площею 511 392.63 кв м, розташованих у Полтавській області. Серед них - автозавод з виробництва великовантажних автомобілів, а також завод з виробництва пневматичної гальмівної апаратури для автотранспортних засобів. Мова йде про продаж саме кредитів і прав вимоги, тобто боргів, а не безпосередньо об'єктів нерухомості або майна в заставі за ними. Це означає, що при покупці цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами.https://uprom.info/news/cars/borgy-zavodu-kraz-vystavlyayut-na-prodazh/
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31.05.2020 16:56 Відповісти
проснулся дырявый)))
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31.05.2020 17:16 Відповісти
ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛ и никто не останется в тени, ставки налогов можно будет снижать за счет 100% собираемости, отмена ндс и введение налога с продаж, нулевые таможенные ставки на все, кроме нефти, газа, металлов и проката, руды, зерна и электроэнергии.
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31.05.2020 17:18 Відповісти
Вот меньше бы под Петю прыгал, этого и не было бы..
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31.05.2020 17:35 Відповісти
Они все голосовали за ЗЭбанду воров, получат по полной программе и вообще - "зарплата в пьять тысяч грывэнь цэ нэ биднисть
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31.05.2020 19:15 Відповісти
Ляшко! Юля таки "кремлівська зозуля", або ні? Ти сказав "А", кажи і "Б"!!!
Або визнавайсь, що тобі Юліни конкуренти тупо заплатили, щоб ти її рейтинг тупо підпортив. І за це ти маєш непогані маєтки під Києвом. Так, Олєжка?
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31.05.2020 19:23 Відповісти
Закройте рот этому пастуху коров!!
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31.05.2020 20:41 Відповісти
Все правильно ляшко говорит: законопроект конченный!

налоговая когда захочет припрется, наложит штраф с потолка, а ты ОБЯЗАН оплатить и только потом иди судись!

Так весь бизнес или закроется, или уйдет в тень, или будет платить взятки! Бюджет от этого только пострадает...Боже, какая же зелень тупая! или не тупая? и все выше перечисленное и есть ЦЕЛЬ?
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31.05.2020 22:58 Відповісти
НЕ ВВАЖАЙТЕ ЗЕЛЕНОГО ТУПИМ ЧИ ДУРНИКОМ !!!
ОСЬ ПРОЧИТАЙТЕ СТАТТЮ -

Дуже велика помилка вважати зе недолугим дурником. Малоосвідченою людиною яка випадково стала президентом України. Це абсолютно не так, не купуйтесь на це, він ворог, підступний і жорстокий…
https://ukrmir.info/vvazhati-zelenskogo-durnikom-velichezna-fatalna-pomilka/?fbclid=*************************************************************
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01.06.2020 06:24 Відповісти
Почему Зеленского считают тупым ?
Он что, похож на идиота ? Он всегда одинаково относился к Украине -
с брезгливым презрением и ненавистью - это видно и по квартальному "юмору",
и по теперишним делам.
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01.06.2020 06:22 Відповісти
зеленим насрати, головне що виконати наказ кремля по знищенню економіки України.
АЛЕ !!! Самі українці мовчать, значить всі дії влади вони підтримують,
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01.06.2020 06:22 Відповісти
Если у Зеленского цель убить весь малый и средний бизнес и отдать всё олигархам, то с этой точки зрения он делает всё правильно...
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01.06.2020 07:22 Відповісти
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