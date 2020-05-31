Що з декларації Зеленського не потрапило в новину його пресслужби: квартири в Києві, будинок в Італії, готель у Грузії, годинники та автомобілі

У суботу, 30 травня, пресслужба глави держави опублікувала новину про те, що Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік. Однак багато з того, що зазначено в декларації, пресслужба у своєму повідомленні не відобразила.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, в новину не потрапила інформація про майно президента та його родини.

Зокрема, згідно з декларацією на сайті НАЗК, у розділі нерухомого майна зазначено житловий будинок у 353,5 кв. м у селі Іванковичі Васильківського району Київської області з ділянкою у 12 соток там же. Будинок придбаний ще у 2008 році, а ділянку роком пізніше - в 2009 році. Квартиру в Києві 131,9 кв. м із двома паркінг-місцями придбано в 2006-му, а паркувальні місця - у 2007 році.

Крім цього, президент Зеленський задекларував квартиру в Києві, куплену в 2007 році, площею 254 кв. м, але там у нього 25% власності, а 50% належать Борису Шефіру, шеф-редактору і сценаристу студії "Квартал-95", і ще 25% - його брату Сергію Шефіру, який наразі є першим помічником Зеленського в Офісі президента.

Також зазначено ще одну квартиру в столиці площею 198,6 кв. м, куплену в 2009 році (50 на 50 із Сергієм Шефіром).

У 2013 році разом із паркувальним місцем Зеленський придбав квартирку в Криму, в Лівадії (129,8 кв. м).

Дружина чинного президента Олена Зеленська в жовтні 2014 року придбала ще одну квартиру в Києві (284 кв. м).

У жовтні 2016 року Зеленський придбав у власність ще одну квартиру в Києві (269,7 кв. м) із двома місцями для паркування.

Читайте також: Глава ОП Єрмак за минулий рік заробив майже 256 тис. грн, користується чужою Toyota Camry і володіє спільним бізнесом із росіянином, - декларація

Також у декларації зазначено і закордонне нерухоме майно президента Зеленського і його родини: апартаменти (91,9 кв. м) на курортному острові Джерсі неподалік від Ла-Маншу. .

Будинок в Італії площею 413 кв. м у містечку Канту в Ломбардії, неподалік від озера Комо, придбаний на ім'я Олени Зеленської в серпні 2015 року.

У Зеленських також є недобудований будинок в Грузії (70 кв. м), зареєстрований на компанію Film Heritage Inc, яка сама прописана в Белізі в Центральній Америці. Крім будинку, в декларації ще вказані чотири готельні номери в Грузії - із позначкою "інше право використання".

Крім нерухомого майна, у новині пресслужби президента не вказано предмети розкоші. Зокрема, Володимир Зеленський задекларував чотири годинники на себе (Breguet, Tag Heuer, Rolex, Bovet) і три на дружину - Piaget, Graff і Breguet.

У декларації Зеленського зазначено дві машини: Range Rover 2016 року випуску записаний на нього, а MersedesS 500 4 Matic - на дружину.

Також варто зауважити, що в декларації президента зазначено право власності на 38 патентів, торговельних марок і знаків, але без вказівки, які саме.

Читайте також: Декларація Медведчука: 17 земельних ділянок, 530 картин, 227 ікон, 97 юросіб на дружину і витрати на охорону 1 млн на місяць