Прокуратура РФ "призначила" винних на випадок проблем із залізничними перевезеннями Керченським мостом, - Бабін. ДОКУМЕНТ

22 травня 2020 року Генпрокуратура РФ подала "застереження" голові Федерального агентства залізничного транспорту про порушення законодавства під час будівництва залізничного переходу через Керченську протоку.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише Борис Бабін, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Бабіна, є три основні причини, чому окупантів почала хвилювати "законність будівництва".

По-перше, всі розуміють ризики, пов'язані з експлуатацією моста в пасажирському русі. Якщо станеться техногенне лихо, каральні органи "вмиють руки": бачите, ще в травні 2020 року попереджали.

По-друге, Генпрокуратура РФ переводить залізничні стрілки не на бенефіціара будівництва, Героя праці РФ Ротенберга, а на окупаційних чиновників РФ на півострові, нібито це все саме вони порушили. Тобто винних за можливі проблеми на мосту вже призначили.

І по-третє, всі розуміють, що рух поїздів однаково почнеться поприа всі ризики. Тому Генпрокуратура РФ влаштувала маленький скандал, і тепер її відповідальні керівники радісно "перекашляють" його з бенефіціарами та залізничниками.

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"Адже розпилено на проєкті коштів багато, і прокурорам мало трохи залишитися", - підкреслює Бабін.







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