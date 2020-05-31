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Прокуратура РФ "призначила" винних на випадок проблем із залізничними перевезеннями Керченським мостом, - Бабін. ДОКУМЕНТ

Прокуратура РФ

22 травня 2020 року Генпрокуратура РФ подала "застереження" голові Федерального агентства залізничного транспорту про порушення законодавства під час будівництва залізничного переходу через Керченську протоку.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише Борис Бабін, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Бабіна, є три основні причини, чому окупантів почала хвилювати "законність будівництва".

По-перше, всі розуміють ризики, пов'язані з експлуатацією моста в пасажирському русі. Якщо станеться техногенне лихо, каральні органи "вмиють руки": бачите, ще в травні 2020 року попереджали.

По-друге, Генпрокуратура РФ переводить залізничні стрілки не на бенефіціара будівництва, Героя праці РФ Ротенберга, а на окупаційних чиновників РФ на півострові, нібито це все саме вони порушили. Тобто винних за можливі проблеми на мосту вже призначили.

І по-третє, всі розуміють, що рух поїздів однаково почнеться поприа всі ризики. Тому Генпрокуратура РФ влаштувала маленький скандал, і тепер її відповідальні керівники радісно "перекашляють" його з бенефіціарами та залізничниками.

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"Адже розпилено на проєкті коштів багато, і прокурорам мало трохи залишитися", - підкреслює Бабін.

Прокуратура РФ призначила винних на випадок проблем із залізничними перевезеннями Керченським мостом, - Бабін 01
Прокуратура РФ призначила винних на випадок проблем із залізничними перевезеннями Керченським мостом, - Бабін 02
Прокуратура РФ призначила винних на випадок проблем із залізничними перевезеннями Керченським мостом, - Бабін 03

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Прокуратура РФ призначила винних на випадок проблем із залізничними перевезеннями Керченським мостом, - Бабін 04

Автор: 

росія (64923) Керченський міст (531) Бабін Борис (70)


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Топ коментарі
+29
если вдруг упал Протон ,то виновен Вашингтон
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31.05.2020 18:02
+19
если денег не шиша виноваты США
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31.05.2020 18:03
+17
если девки пляшут в храме ,все претензии к Обаме
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31.05.2020 18:09
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если вдруг упал Протон ,то виновен Вашингтон
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31.05.2020 18:02 Відповісти
ну, в них же ж завжди є що відповісти: ауваснєгровлінчуют..!

https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA/100012514963476?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ1NzA2OTQyODk1M18xMDE1ODQ1NzM2OTAxMzk1Mw%3D%3D Владимир Щербак
А ви так без емоцiй зрозумiйте, кому потрiбнi в США такi безлади, от трохи почитайте за останнi 40 рокiв хто, де та як робив точно такiж безлади перед тим як щось ввести або змiнити, так, ВIРНО, ви вгадали : нквд мгб, кгб, фсб, одним словом росiя та ii дикуни, скоро ж вибори, а трамп пролiтае, а так введе надзвичайний стан та нiяких виборiв, будуть с путлером й надалi мордувати планету. Америка думала, що вона сама-сама, але ж психу та його шiсткам все одно. ..
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31.05.2020 19:02 Відповісти
Прокуратура РФ "призначила" винних на випадок проблем із залізничними перевезеннями Керченським мостом, - Бабін - Цензор.НЕТ 1539
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01.06.2020 08:28 Відповісти
Если вдруг упал Протон, кто виновен? - Вашингтон.
Если вдруг слетел Прогресс, виноватые - ЕС.
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31.05.2020 21:30 Відповісти
если денег не шиша виноваты США
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31.05.2020 18:03 Відповісти
естественно, ведь США отобрали все деньги себе))
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31.05.2020 18:06 Відповісти
если девки пляшут в храме ,все претензии к Обаме
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31.05.2020 18:09 Відповісти
У тебе закінчився? Жаль... Але допомогти не можемо... Все, що зберігали для "ЗЕдебілів", ми терміново відіслали до "Роскосмосу" - "пердаки змазувать... "Дракон" стикувався з МКС...
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31.05.2020 18:39 Відповісти
Невже і батут віддали? Що ж тоді американцям залишиться?
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31.05.2020 18:58 Відповісти
Батути у Росії є і свої - вони їх не включали у перелік імпортних товарів, що заборонені до ввезення... А от "Рідини для охолодження ануса" може не вистачить...
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31.05.2020 19:02 Відповісти
Тоді в комлект до батута для прискорення - скіпідар. Щоб було повітряне охолодження.
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31.05.2020 19:10 Відповісти
Та там і так уже "палає"...
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31.05.2020 19:18 Відповісти
Ти свинорилий допоможи собі.Від тебе дуже смердить лайном.Не вживай стільки бо подавишся.
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31.05.2020 20:00 Відповісти
То тобі пазухою підходить...Бо так "підгоряє", що не встигає все просочиться крізь штани...
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31.05.2020 20:25 Відповісти
Закрий пащеку ,лайно випадає.
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31.05.2020 20:47 Відповісти
Не можу дотягнуться до "ВнутріМКАДдя", де ти сидиш, щоб закрить... Та й гидко руки об твою пику бруднить...
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31.05.2020 21:09 Відповісти
*****, в бункере, злобно и яростно оттягивает свой "конєц"..
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31.05.2020 18:05 Відповісти
Может оторваться...
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31.05.2020 18:38 Відповісти
Який "конєц" - хвостик як від кавуна. Там вже, щоб попісяти, за ниточку витягувати треба.
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31.05.2020 19:01 Відповісти
Но канец был маленький и не аттягивалсся.
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31.05.2020 23:37 Відповісти
И не слова про Яроша и "Правый сектор" . Что-то капская прокуратура не дорабатывает
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31.05.2020 18:06 Відповісти
С Кубани должна пойти вода в ж/д цистернах вот они переживают, что мост расшатается
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31.05.2020 18:08 Відповісти
Надёжнее воду возить самолётами
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31.05.2020 18:37 Відповісти
Эээээ... Если кацап не понял то АбИсню. Если с мостом чАво нибудь случиЦЦА то уже назначили виновного. Уразумел?!
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31.05.2020 18:24 Відповісти
начинается переход космонавтов на МКС ,Я пошел смотреть на вторую вкладку
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31.05.2020 18:10 Відповісти
Эээ.А тебя сюда не звали😂🌷
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31.05.2020 18:11 Відповісти
в августе следующий полет Crew Dragon
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31.05.2020 18:22 Відповісти
Мухи и Паук
Паук, взобравшись на *****,
Вел выживания урок:
- Не прячьтесь, Мухи, в розы:
Летают там Стрекозы!
Меж яблонь юркие Стрижи
И Сойки крутят виражи.
Еще росичка… Воробьи -
Враги и Ваши, и мои.
Мышей летучих кормит ночь.
Никто не хочет Вам помочь.
Все в белом свете против Мух,
Лишь я один Ваш лучший друг!

Коль обещают обогреть,
Скорей всего, готова сеть.
От обещаний жди беды:
Вон Крым три года без воды!
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31.05.2020 18:32 Відповісти
А ведь завалиться же, как пить дать, причем рано или поздно.
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31.05.2020 18:36 Відповісти
Это так по-раССеянски, что даже уточнять ничего не надо.. самое главное про бенефициара всего этого дела не забудьте..
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31.05.2020 18:38 Відповісти

Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем! И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов. (с) Золотой телёнок
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31.05.2020 18:45 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
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https://twitter.com/herooftheday10

русня в Ливии таскает цинковые гробы. Ил-76, 29/05 Домой на рф, кредит выплачен!) Аэродром Бени-Валид.

https://twitter.com/i/status/1266457238098653195
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31.05.2020 18:47 Відповісти
Та в Украине 92% людей как-то Пофуй, кто там переедит или не переедит из-за поребрика на оккупированную Украинскую территорию теперешнего крымнаша. Главное, что-бы Господь свершил по каждому столетнему плану очередное маленькое землетрясение под Керчью и тому мосту настала российская писта-матушка со всеми вытекающими.
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31.05.2020 18:48 Відповісти
Як сказав Вінні-Пух, "Это "ж-ж-ж" - неспроста..."
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31.05.2020 18:52 Відповісти
Народ, а вообще на этом сайте есть инженеры -строители, и не узкие типа инженерные системы а общего профиля, желательно имеющие опыт в мостостроении..кто-то может сказать что-то внятное по поводу этой ********** херотени...
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31.05.2020 18:54 Відповісти
Сказано ж, что умом Россию не понять.
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31.05.2020 19:04 Відповісти
Друже, а нафиг тебе инженеры? про хрень геологи точнее расскажут
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31.05.2020 20:43 Відповісти
- У вас проблемы с железнодорожными перевозками по Керченском мосту были?
- Нет, пока ещё не было.
- Будут...
Прокуратура РФ "призначила" винних на випадок проблем із залізничними перевезеннями Керченським мостом, - Бабін - Цензор.НЕТ 7657
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31.05.2020 18:56 Відповісти
т.е. у прокуратуры паРашы уже есть уверенность в том, что мосту не долго осталось.
зы вперед смертнички, на отдых в Крым по мосту!
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31.05.2020 19:13 Відповісти
А на когда запланировано крушение моста? Хорошо бы, чтоб по нему нёсся пассажирский с мацквы....А на встречу ему пассажирский на мацкву...Ото булькнет, брызг будет...
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31.05.2020 20:06 Відповісти
Я переконаний в тому що ми таки змусимо демонтувати міст коштом провонаступника **********. Недовго вже лишилось. Амінь.
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31.05.2020 20:13 Відповісти
Он сам развалится тот мост...просто еще не было нормальной морозной зимы и ледохода ...винторогим пока везет...
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31.05.2020 20:20 Відповісти
Та це було зрозуміло ще до початку будівництва. Кацапи двічі змінювали гости містобудівництва щоб за будь яку ціну побудувати міст на пливунах який мав стати символом "кримнашизму". Але ж падіння мосту перекриє судноплавство через Керченську протоку...
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31.05.2020 20:50 Відповісти
Литерный проследовал керченский мост.
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01.06.2020 06:04 Відповісти
Я так понял что поезд до коммунизма отправляется. Ждёмс саяно шушенского чуда.
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01.06.2020 10:16 Відповісти
 
 