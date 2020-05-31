Прокуратура РФ "призначила" винних на випадок проблем із залізничними перевезеннями Керченським мостом, - Бабін. ДОКУМЕНТ
22 травня 2020 року Генпрокуратура РФ подала "застереження" голові Федерального агентства залізничного транспорту про порушення законодавства під час будівництва залізничного переходу через Керченську протоку.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише Борис Бабін, інформує Цензор.НЕТ.
На думку Бабіна, є три основні причини, чому окупантів почала хвилювати "законність будівництва".
По-перше, всі розуміють ризики, пов'язані з експлуатацією моста в пасажирському русі. Якщо станеться техногенне лихо, каральні органи "вмиють руки": бачите, ще в травні 2020 року попереджали.
По-друге, Генпрокуратура РФ переводить залізничні стрілки не на бенефіціара будівництва, Героя праці РФ Ротенберга, а на окупаційних чиновників РФ на півострові, нібито це все саме вони порушили. Тобто винних за можливі проблеми на мосту вже призначили.
І по-третє, всі розуміють, що рух поїздів однаково почнеться поприа всі ризики. Тому Генпрокуратура РФ влаштувала маленький скандал, і тепер її відповідальні керівники радісно "перекашляють" його з бенефіціарами та залізничниками.
"Адже розпилено на проєкті коштів багато, і прокурорам мало трохи залишитися", - підкреслює Бабін.
Будь ласка, зачекайте...
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А ви так без емоцiй зрозумiйте, кому потрiбнi в США такi безлади, от трохи почитайте за останнi 40 рокiв хто, де та як робив точно такiж безлади перед тим як щось ввести або змiнити, так, ВIРНО, ви вгадали : нквд мгб, кгб, фсб, одним словом росiя та ii дикуни, скоро ж вибори, а трамп пролiтае, а так введе надзвичайний стан та нiяких виборiв, будуть с путлером й надалi мордувати планету. Америка думала, що вона сама-сама, але ж психу та його шiсткам все одно. ..
Если вдруг слетел Прогресс, виноватые - ЕС.
Паук, взобравшись на *****,
Вел выживания урок:
- Не прячьтесь, Мухи, в розы:
Летают там Стрекозы!
Меж яблонь юркие Стрижи
И Сойки крутят виражи.
Еще росичка… Воробьи -
Враги и Ваши, и мои.
Мышей летучих кормит ночь.
Никто не хочет Вам помочь.
Все в белом свете против Мух,
Лишь я один Ваш лучший друг!
Коль обещают обогреть,
Скорей всего, готова сеть.
От обещаний жди беды:
Вон Крым три года без воды!
Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем! И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов. (с) Золотой телёнок
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русня в Ливии таскает цинковые гробы. Ил-76, 29/05 Домой на рф, кредит выплачен!) Аэродром Бени-Валид.
https://twitter.com/i/status/1266457238098653195
- Нет, пока ещё не было.
- Будут...
зы вперед смертнички, на отдых в Крым по мосту!