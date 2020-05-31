Від початку доби найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж 31 травня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Новотроїцького, противник відкривав вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Оріхового, ворог застосував міномети калібру 82 мм.

Від початку сьогоднішньої доби втрат серед українських оборонців унаслідок ворожих обстрілів немає.

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Підсумки за минулу добу

30 травня збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ворожа вогнева активність була зафіксована неподалік населених пунктів Авдіївка, Оріхове та Хутір Вільний.

За даними розвідки, 30 травня українські військовослужбовці поранили двох російських окупантів.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті 4 крадіжки, 1 хуліганство та 3 факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 62 адміністративні правопорушення.

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Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в’їхали 44 людини, а у зворотному напрямку - 27 осіб.