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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж 31 травня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Новотроїцького, противник відкривав вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Оріхового, ворог застосував міномети калібру 82 мм.

Від початку сьогоднішньої доби втрат серед українських оборонців унаслідок ворожих обстрілів немає.

Читайте також: Найманці РФ 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, без втрат, - штаб ООС

Підсумки за минулу добу

30 травня збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ворожа вогнева активність була зафіксована неподалік населених пунктів Авдіївка, Оріхове та Хутір Вільний.

За даними розвідки, 30 травня українські військовослужбовці поранили двох російських окупантів.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті 4 крадіжки, 1 хуліганство та 3 факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 62 адміністративні правопорушення.

Дивіться також: Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм. ФОТОрепортаж

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в’їхали  44 людини, а у зворотному напрямку - 27 осіб.

Автор: 

обстріл (28212) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен



"Гражданская война в Украине" это когда врачи российского города Гуково признаются на камеру что вывозили "трехсотых" с территории Украины. А еще сообщили что им запретили об этом говорить и обещали заплатить "боевые", но в итоге кинули на деньги

https://twitter.com/i/status/1266713627635179520
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31.05.2020 17:50 Відповісти
То що там ваш Вовік в очах у ***** побачив, кажете?
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31.05.2020 17:51 Відповісти
Власне відображення, таке саме лайно !!)))
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31.05.2020 17:54 Відповісти
А петюня,который лишил Украину всякой возможности сопротивлятся Украину ,вас конечно же не интересуют.Савур могила,Илловайск,вспоминайте.Тогда и в помине не было зелиКушайте не обляпайтесь.
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31.05.2020 17:56 Відповісти
Під Іловайськом українців убивали росіяни, а не Порошенко. Котел виник внаслідок бажання Коломойського відтиснути електростанцію в Ахмєтова. Він послав туди добробати, а вже потім довелося відправляти їм на допомогу регулярні частини. А так... Пам'ятаєш, як ми всі тут на Цензорі аплодували, коли наші війська звільняли місто за містом? Було звільнено дві третини окупованої території.
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
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31.05.2020 18:39 Відповісти
Надо им гуманитарную помощь отправить несколько трёх литровых банок нормального плана.. сразу добрыми станут, куй на всё забьют и самое главное - головой думать начнут что творят..
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31.05.2020 18:36 Відповісти
Такие сводки от так называемых Вооруженных Сил Украины формируют в украинцах комплекс терпил. Нас обстреляли, мы утерлись и радуемся, что никто не погиб, а если погиб, то тихо радуемся, но не я же. Нас обстреливают на нашей же земле и мы только можем это утираться, а нас уже приучили, что это норма. А так называемый "адекватный ответ", это когда за одного нашего уничтожают 100 врагов, и тогда обстрелов станет меньше и если так продолжать обстрелы прекратятся, потому что мы на своей земле, правда за нами.
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31.05.2020 19:51 Відповісти
 
 