Порошенко витратив на благодійність і соціальні проєкти 300 млн гривень, - пресслужба

За 2019 рік Петро Порошенко задекларував 773 млн гривень доходів, заплатив майже 188 млн грн податків і понад 200 млн спрямував на благодійність і соціальні проєкти.

Про це повідомляє пресслужба Петра Порошенка, інформує Цензор.НЕТ.

"За 2019 рік Петро Порошенко задекларував 772 960 000 гривен доходів. Левову частку становлять оподатковані дивіденди у розмірі понад 606 000 000 гривень. Вони не виплачувалися з 2014 року. Накопичену за тривалий час суму було переказано лише наприкінці 2018 р. - початку 2019 р. із метою подальшого прозорого фінансування Порошенком власної передвиборчої кампанії.

Переважна частина витрат Порошенка минулого року - 584 мільйонів 414 000 гривень - його внесок у передвиборчий фонд. Петро Порошенко - єдиний кандидат у президенти, який у 2019 році сам профінансував свою кампанію власними прозорого походження коштами, з яких попередньо були сплачені всі податки. Так само, як і на президентських виборах 2014 року", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що загалом у 2019 році Порошенко самостійно або через податкових агентів заплатив 187 млн ​​гривень податків та військового збору. Податки - друга за величиною стаття витрат Порошенка за минулий рік. Як фізична особа він є одним із найбільших платників податків в Україні.

Читайте також: Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко

"Загальні витрати компаній родини Порошенків на благодійність і соціальні проєкти минулого року становлять близько двохсот мільйонів гривень. Форма декларації не передбачає декларування витрат, здійснених із рахунків юридичних осіб, у яких власником є ​​декларант або члени його сім'ї. Саме тому Порошенко не зміг показати цю суму в електронній декларації. Як і понад 100 млн гривень, які вже у 2020 році витрачено на боротьбу з пандемією коронавірусу", - зазначили в пресслужбі політика.

Зазначається, що стосовно рухомого і нерухомого майна, істотних змін у декларації порівняно з декларацією за 2018 рік не відбулося. "Крім арешту колекції картин, що мав місце під час штурму спецпризначенцями ДБР Національного центру народної культури "Музей Гончара" і обшуку, які були визнані судом незаконними".

"Петро Порошенко прозоро декларує власні кошти і доходи з середини 1990-х і є сумлінним платником податків. На відміну від більшості політиків, він ніколи не прибіднявся, не приховував власних коштів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Обшуки в Центрі Довженка, напад силовиків на Музей Гончара й атаки на українську мову - це небезпечна тенденція нинішньої влади, - Порошенко