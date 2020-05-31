Порошенко витратив на благодійність і соціальні проєкти 300 млн гривень, - пресслужба
За 2019 рік Петро Порошенко задекларував 773 млн гривень доходів, заплатив майже 188 млн грн податків і понад 200 млн спрямував на благодійність і соціальні проєкти.
Про це повідомляє пресслужба Петра Порошенка, інформує Цензор.НЕТ.
"За 2019 рік Петро Порошенко задекларував 772 960 000 гривен доходів. Левову частку становлять оподатковані дивіденди у розмірі понад 606 000 000 гривень. Вони не виплачувалися з 2014 року. Накопичену за тривалий час суму було переказано лише наприкінці 2018 р. - початку 2019 р. із метою подальшого прозорого фінансування Порошенком власної передвиборчої кампанії.
Переважна частина витрат Порошенка минулого року - 584 мільйонів 414 000 гривень - його внесок у передвиборчий фонд. Петро Порошенко - єдиний кандидат у президенти, який у 2019 році сам профінансував свою кампанію власними прозорого походження коштами, з яких попередньо були сплачені всі податки. Так само, як і на президентських виборах 2014 року", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі зауважили, що загалом у 2019 році Порошенко самостійно або через податкових агентів заплатив 187 млн гривень податків та військового збору. Податки - друга за величиною стаття витрат Порошенка за минулий рік. Як фізична особа він є одним із найбільших платників податків в Україні.
"Загальні витрати компаній родини Порошенків на благодійність і соціальні проєкти минулого року становлять близько двохсот мільйонів гривень. Форма декларації не передбачає декларування витрат, здійснених із рахунків юридичних осіб, у яких власником є декларант або члени його сім'ї. Саме тому Порошенко не зміг показати цю суму в електронній декларації. Як і понад 100 млн гривень, які вже у 2020 році витрачено на боротьбу з пандемією коронавірусу", - зазначили в пресслужбі політика.
Зазначається, що стосовно рухомого і нерухомого майна, істотних змін у декларації порівняно з декларацією за 2018 рік не відбулося. "Крім арешту колекції картин, що мав місце під час штурму спецпризначенцями ДБР Національного центру народної культури "Музей Гончара" і обшуку, які були визнані судом незаконними".
"Петро Порошенко прозоро декларує власні кошти і доходи з середини 1990-х і є сумлінним платником податків. На відміну від більшості політиків, він ніколи не прибіднявся, не приховував власних коштів", - йдеться в повідомленні.
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При этом рабы не хотят получить свободу. Они хотят отобрать свободу у других.
Импотент не может стать здоровым. Он хочет чтобы другие тоже не могли.
Нищие попрощайки не хотят заработать. Они хотят, чтобы с ними делились те, кто уже заработал.
И при этом они люто ненавидят тех, кто их кормит и лоточек из-под них убирает.
Але їм це дуже подобається і вони хочуть і дальше "саморозвиватися".
Бо не зарахується
можно было только в издании "дослова.уа".
А СМИ остальные поливали его помоями лжи.... Поооау
от бл соевая дебилятина
упертая
написано в форбсе, что мальдивский нахапал 1, 3$ млрд =1,3х27=35,1 млрд грн.
твои 300 лимонов - енто всего несчастный то 1%от 36 млрд !!!
афигенно поделился - 1 капейку с гривни отдал
да не отдал, 100 кратно обокрал укр солдат, охматдеты, школы, болньницы, -
тебя долбодятлаа-а
и
загнал на мальдивский карман
но ты шобла соевая упоротая тупая не усбагоитесь никак
ахахаха
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
они долбообы,и они не понимают что они долбообы,потому что они долбообы
авакоывские
клеили по 240 грн
салдатам продали по 2850 грн
через празоро твоего соевого камандующего
ну и 500% наварил на ремонте укртанков напалам с гладковскими
ну и пашинских не забудь с чешскими бмп по 25 000 $,
проданными палтараку на фронт за 205 000$
но ты соевая дебилятина нипрачто такое не слыхал,
только укргимны на майданавх спевал
ахахаха
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
Мародерство і доброчинність - локшина на вуха ідіотам.
Мы знаем кто помогал: Нова почта, Ярославский, Розетка... кого там ещё забыл?
Я знаю что порох в хороших отношениях с некоторыми ворами в законе, Порох серьёзный тип и у него есть серьёзные связи.