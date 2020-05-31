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Новини Е-декларації держслужбовців
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Порошенко витратив на благодійність і соціальні проєкти 300 млн гривень, - пресслужба

Порошенко витратив на благодійність і соціальні проєкти 300 млн гривень, - пресслужба

За 2019 рік Петро Порошенко задекларував 773 млн гривень доходів, заплатив майже 188 млн грн податків і понад 200 млн спрямував на благодійність і соціальні проєкти.

Про це повідомляє пресслужба Петра Порошенка, інформує Цензор.НЕТ.

"За 2019 рік Петро Порошенко задекларував 772 960 000 гривен доходів. Левову частку становлять оподатковані дивіденди у розмірі  понад 606 000 000 гривень. Вони не виплачувалися з 2014 року. Накопичену за тривалий час суму було переказано лише наприкінці 2018 р. - початку 2019 р. із метою подальшого прозорого фінансування Порошенком власної передвиборчої кампанії.

Переважна частина витрат Порошенка минулого року - 584 мільйонів 414 000 гривень - його внесок у передвиборчий фонд. Петро Порошенко - єдиний кандидат у президенти, який у 2019 році сам профінансував свою кампанію власними прозорого походження коштами, з яких попередньо були сплачені всі податки. Так само, як і на президентських виборах 2014 року", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що загалом у 2019 році Порошенко самостійно або через податкових агентів заплатив 187 млн ​​гривень податків та військового збору. Податки - друга за величиною стаття витрат Порошенка за минулий рік. Як фізична особа він є одним із найбільших платників податків в Україні.

Читайте також: Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко

"Загальні витрати компаній родини Порошенків на благодійність і соціальні проєкти минулого року становлять близько двохсот мільйонів гривень. Форма декларації не передбачає декларування витрат, здійснених із рахунків юридичних осіб, у яких власником є ​​декларант або члени його сім'ї. Саме тому Порошенко не зміг показати цю суму в електронній декларації. Як і понад 100 млн гривень, які вже у 2020 році витрачено на боротьбу з пандемією коронавірусу", - зазначили в пресслужбі політика.

Зазначається, що стосовно рухомого і нерухомого майна, істотних змін у декларації порівняно з декларацією за 2018 рік не відбулося. "Крім арешту колекції картин, що мав місце під час штурму спецпризначенцями ДБР Національного центру народної культури "Музей Гончара" і обшуку, які були визнані судом незаконними".

"Петро Порошенко прозоро декларує власні кошти і доходи з середини 1990-х і є сумлінним платником податків. На відміну від більшості політиків, він ніколи не прибіднявся, не приховував власних коштів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Обшуки в Центрі Довженка, напад силовиків на Музей Гончара й атаки на українську мову - це небезпечна тенденція нинішньої влади, - Порошенко

Автор: 

благодійність (567) декларація (1412) Порошенко Петро (15160)


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Топ коментарі
+45
то-то вислюк оманський как последний жлоб - рекламирует купленные Порох мед.средства
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31.05.2020 19:39
+33
Порошенко потратил на благотворительность и социальные проекты 300 млн гривен, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 7774
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31.05.2020 19:40
+31
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО Порошенко потратил на благотворительность и социальные проекты 300 млн гривен, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 794
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31.05.2020 19:43
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Українці ніяк не можуть второпати, що поки в Україні будуть гебешні і олігархічні, так звані партії, ця країна приречена і кінець її буде апокаліптичним.
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31.05.2020 23:12 Відповісти
Тут всё идёт как по писаному.
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31.05.2020 23:17 Відповісти
Складається таке враження, що крім Порошенко П.О. в Україні не було більше президентів. Мабуть для багатьох П.Олексійович як ком в горлянці сидить.
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31.05.2020 23:29 Відповісти
Оно так бывает, когда импотенты завидуют здоровым, рабы завидуют свободным, нищие попрошайки завидуют самодостаточным.
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31.05.2020 23:32 Відповісти
Добавлю...

При этом рабы не хотят получить свободу. Они хотят отобрать свободу у других.
Импотент не может стать здоровым. Он хочет чтобы другие тоже не могли.
Нищие попрощайки не хотят заработать. Они хотят, чтобы с ними делились те, кто уже заработал.

И при этом они люто ненавидят тех, кто их кормит и лоточек из-под них убирает.
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31.05.2020 23:34 Відповісти
Порошенко витратив на благодійність і соціальні проєкти 300 млн гривень, - пресслужба - Цензор.НЕТ 8549
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31.05.2020 23:52 Відповісти
Ну, "саморозвиток" в бандюків вже тридцять років аж зашкалює, тільки от країна, в якій вони так "саморозвинулися", перетворилася на корупційне болото і мафіозний бантустан.
Але їм це дуже подобається і вони хочуть і дальше "саморозвиватися".
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01.06.2020 00:40 Відповісти
...золоті слова.
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31.05.2020 23:34 Відповісти
Почему же, был еще один такой аферюга - Ющенком называется! За его разворованную "Больницу будущего" тюрьма плачет... а он на пасеке прячется!
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31.05.2020 23:43 Відповісти
Шо, лишнехромосомный, пердак после Маска пылает?))
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01.06.2020 00:41 Відповісти
Второй день у кацапе**олочей повышенная раздражительность ануса.
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01.06.2020 20:42 Відповісти
Гунли, ты, зеленожопый, о зеленожопой фильм фирме, которая спонсируется министерством капапстана
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01.06.2020 00:40 Відповісти
молодец Пётр Алексеевич
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01.06.2020 00:11 Відповісти
Петре, хіба не сказано якщо зробив добру справу, то мовчати треба, а не піаритись?!І!
Бо не зарахується
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01.06.2020 00:56 Відповісти
Глупости! Он молчал все годы президентства о том что делал для Украины, Прочесть об этом
можно было только в издании "дослова.уа".
А СМИ остальные поливали его помоями лжи.... Поооау
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01.06.2020 09:13 Відповісти
Порошенко потратил на благотворительность и социальные проекты 300 млн гривен, - пресс-служба

от бл соевая дебилятина
упертая
написано в форбсе, что мальдивский нахапал 1, 3$ млрд =1,3х27=35,1 млрд грн.
твои 300 лимонов - енто всего несчастный то 1%от 36 млрд !!!

афигенно поделился - 1 капейку с гривни отдал

да не отдал, 100 кратно обокрал укр солдат, охматдеты, школы, болньницы, -
тебя долбодятлаа-а
и
загнал на мальдивский карман
но ты шобла соевая упоротая тупая не усбагоитесь никак

ахахаха
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01.06.2020 01:25 Відповісти
ти зедебіл і копійки не дав
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01.06.2020 07:33 Відповісти
Петух лагерный,твоего кукареканье не заказывали.Иди покукарекай на лахтинских бродвеях.
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01.06.2020 09:25 Відповісти
На реальном Форбсе, Порошенко даже не миллиардер.
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
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01.06.2020 18:13 Відповісти
Кто нибудь еще верит в "слепой траст"?
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01.06.2020 01:37 Відповісти
молодец. 8% ему в награду. заслужил.
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01.06.2020 03:54 Відповісти
А сколько украл за 5 лет
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01.06.2020 04:13 Відповісти
докажи урод
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01.06.2020 07:32 Відповісти
Сам привык воровать,поэтому и других подозреваешь! Дерьмовый 73% зебил...
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01.06.2020 09:20 Відповісти
На реальном Форбсе, Порошенко даже не миллиардер.
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
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01.06.2020 18:14 Відповісти
Пороx і далі залишається моїм Президентом! крапка
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01.06.2020 07:49 Відповісти
Я не порохобот, но то что написано в Форбсе, это туфта. Порошенко не святой, но это при нем переобули батальйоны из "шлепанцев" в ботинки и освободили города.
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01.06.2020 09:07 Відповісти
Ну и какого голосовали за Зе?
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01.06.2020 09:15 Відповісти
На твой вопрос есть один любопытный ответ,не я придумал:--голосовавшие за ЗЕбила:-эх
они долбообы,и они не понимают что они долбообы,потому что они долбообы
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01.06.2020 09:31 Відповісти
Улыбнуло от души....
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01.06.2020 09:38 Відповісти
ну ну и рюкзаки дали салдатам
авакоывские

клеили по 240 грн
салдатам продали по 2850 грн
через празоро твоего соевого камандующего

ну и 500% наварил на ремонте укртанков напалам с гладковскими

ну и пашинских не забудь с чешскими бмп по 25 000 $,
проданными палтараку на фронт за 205 000$

но ты соевая дебилятина нипрачто такое не слыхал,
только укргимны на майданавх спевал

ахахаха
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01.06.2020 11:56 Відповісти
а срубил в сотни раз больше когда сидел на госсзаказах .подачка лохам ..)))
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01.06.2020 10:02 Відповісти
крав міліардами дол а тепер піар на 200 000 чужих грошей
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01.06.2020 10:35 Відповісти
Ай и рубанул правдолюб куда там дбр ,і ще й Українською маскується, кацахлу задзвичай какая разница но лучьше российсим .
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01.06.2020 14:42 Відповісти
На Форбсе, Порошенко даже не миллиардер.
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
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01.06.2020 18:15 Відповісти
Лес рубят- щепки летят.
Мародерство і доброчинність - локшина на вуха ідіотам.
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01.06.2020 11:38 Відповісти
А скільки Свинарчук потратив на доброчинність чомусь ніхто і не згадає
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01.06.2020 15:24 Відповісти
А он мог и не тратить как "слуги" во главе с Зе.
Мы знаем кто помогал: Нова почта, Ярославский, Розетка... кого там ещё забыл?
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01.06.2020 18:40 Відповісти
Порох в криминальном мире имеет уважение.
Я знаю что порох в хороших отношениях с некоторыми ворами в законе, Порох серьёзный тип и у него есть серьёзные связи.
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01.06.2020 18:46 Відповісти
Правильно Порошенко делает. Когда делал тихо,будучи при власти,быдло не интересовалось и не ценило. А теперь это их еще и раздражает,напоминая кто они и как их поимели.
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01.06.2020 20:46 Відповісти
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