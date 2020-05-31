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Новини Агресія Росії проти України
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Увесь тягар відповідальності за війну на сході України й окупацію Криму лежить на Росії, - посол США в ОБСЄ Гілмор

Увесь тягар відповідальності за війну на сході України й окупацію Криму лежить на Росії, - посол США в ОБСЄ Гілмор

Понад шість років керівництво Росії розпалює конфлікт на сході України, загрожуючи життю місцевого населення, руйнуючи критично важливу інфраструктуру, від якої залежать мільйони людей. Попри вплив COVID-19 у всьому регіоні російська агресія не слабшає.

Про це йдеться в заяві посла Сполучених Штатів в ОБСЄ Джеймса Гілмора, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Місії США.

"Не варто помилятися - конфлікт на сході України не є "внутрішнім". Українці боролися за свою свободу на центральній площі Києва в найважчі зимові місяці 2013 і 2014 років, вимагаючи підзвітного уряду. Прагнучи підірвати прихильність України до демократичних цінностей і шлях країни до більшої інтеграції з Європою, російська влада ініціювала цей конфлікт, намагаючись повернути Україну під вплив Кремля", - заявив посол, вказуючи на сьогоднішнє прагнення "авторитарної Росії" "до панування над своїми сусідами".

"Якби Кремль припинив цю руйнівну поведінку, він знайшов би руку дружби майже всюди. Замість цього російський уряд веде свою країну шляхом, на якому у неї немає друзів. Факт полягає в тому, що так звані маріонеткові "уряди" на підконтрольній Росії території Східної України не існували б без прямої підтримки Москви. Ці сили спираються на російську техніку і зброю, які ніколи не перебували на озброєнні українських військових", - наголошує Гілмор.

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Він висловив упевненість, що "Росія на багато що зважиться, щоб перекласти провину за цей конфлікт на Україну та інші держави-учасниці".

"Весь тягар відповідальності за цей конфлікт лягає на Кремль. Ні Сполучені Штати, ні Україна, ні будь-який інший член цієї Постійної ради не несуть відповідальності за конфлікт на сході України або за окупацію і спробу анексії Криму. Тоді як Москва безуспішно намагається приховати свою роль у цьому конфлікті, стверджуючи, що вона є стороннім спостерігачем, сили її поплічників на сході України продовжують вести бойові дії і обмежувати пересування персоналу Спеціальної моніторингової місії", - нагадав посол.

Він наголосив, що США не терпітимуть "дій, спрямованих проти членів цієї Місії, чи то вогонь зі стрілецької зброї, артобстріли чи тонко завуальовані погрози з боку озброєних представників сил, очолюваних Росією".

"Ми відкидаємо твердження Росії про те, що Москва поліпшила життя кримських татар та інших українців, які проживають в окупованому Росією Криму. Відтоді, як так звані "зелені чоловічки" вперше з'явилися в Криму в 2014 році, російський режим робить рішучі кроки щодо обмеження прав кримських татар та інших українців, унаслідок чого десятки тисяч людей покинули півострів. Ми, як і раніше, глибоко стурбовані постійними репресіями щодо релігійних меншин у Криму", - повідомив Гілмор.

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Він закликав РФ припинити цей фарс, повернути Україні повний контроль над Кримом і вивести свої війська і техніку із сходу України.

"Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму Росією", - заявив Гілмор.

Він також повідомив, що санкції щодо РФ залишатимуться чинними до виконання нею своїх міжнародних зобов'язань.

Автор: 

Крим (14126) ОБСЄ (3498) США (22497) Донбас (22354) Гілмор Джеймс (23)


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Топ коментарі
+25
Коли ж ми такі слова почуємо від прєзєдєнта?
І, чи взагалі, можемо на таке сподіватися...
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31.05.2020 19:35
+20
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен

"Гражданская война в Украине" это когда врачи российского города Гуково признаются на камеру что вывозили "трехсотых" с территории Украины. А еще сообщили что им запретили об этом говорить и обещали заплатить "боевые", но в итоге кинули на деньги

https://twitter.com/i/status/1266713627635179520
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31.05.2020 19:48
+17
Вiд президента - так, а при чому тут губернатор малоросiї до президента України? Вся тяжесть ответственности за войну на востоке Украины и оккупацию Крыма лежит на России, - посол США в ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 6259
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31.05.2020 19:45
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Коли ж ми такі слова почуємо від прєзєдєнта?
І, чи взагалі, можемо на таке сподіватися...
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31.05.2020 19:35 Відповісти
и шо от этого изменится ? Петя 5 лет круглосуточно бубнил об агрессоре и оккупации, шо путлер "вот-вот нападе", и каков результат ? Языком трепать - это не мешки ворочать. Зеленский предпочитает не трепаться, а делать дело. И я лично верю ему - Донбасс вернётся уже в этом году !
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31.05.2020 19:45 Відповісти
сгинь , брехло
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31.05.2020 19:51 Відповісти
Увесь тягар відповідальності за війну на сході України й окупацію Криму лежить на Росії, - посол США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 2653
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31.05.2020 23:34 Відповісти
Так таки так.Але до нинішніх в Америці сиділо чорне слабе доробало.Саме тоді свинособаки України напротестували на десятки тисяч жертв.Зараз їх і відправили на помийницю.Відправлять скоро і їхніх кураторів байданутих,бо саме вони радикалізують ситуацію,аби нею скористалися ісламісти та рашисти,котрі,як раніше окупували Крим,так і зараз вже відправили 14-ть бомбардувальників через Іран,Сирію до Лівії,для окупації тамтешньої "нафтянки"https://***********.com/News/world/archives/2020/05/31/2003737370
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01.06.2020 05:06 Відповісти
Вiд президента - так, а при чому тут губернатор малоросiї до президента України? Вся тяжесть ответственности за войну на востоке Украины и оккупацию Крыма лежит на России, - посол США в ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 6259
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31.05.2020 19:45 Відповісти
Трепло он ! Только языком и чесал, но НИЧЕГО не сделал для освобождения оккупированных территорий. За 5 лет !
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31.05.2020 19:51 Відповісти
ты помогаешь из Ольгино , сразу видно
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31.05.2020 19:52 Відповісти
Движение «Антифа» будет официально признано в США террористической организацией. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявил в своем https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1267129644228247552 Twitter президент Америки https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональд Трамп , не раскрывая подробностей.
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31.05.2020 20:43 Відповісти
антифа - новоявленные фашисты с красным подкрасом.
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31.05.2020 23:56 Відповісти
Зато Моника сделал. освободил кое-какие территории от Украинцев.
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31.05.2020 22:49 Відповісти
Ні, бо він смотрєл в глаза ***** і увідєл там мір
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31.05.2020 19:46 Відповісти
для начала в стране должен БЫТЬ президент, а его нет.
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31.05.2020 20:04 Відповісти
Мабуть почуємо тоді, коли ми оберемо Президента, а не ганчірку
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01.06.2020 00:00 Відповісти
малацца Gilmour... shine on you crazy diamond)))
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31.05.2020 19:39 Відповісти
Слава США!!!
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31.05.2020 19:42 Відповісти
Та нехай нарешті хоч щось реальне зроблять, а не тільки в ОБСЄ тріпаються із своїми "озабочєнностями".
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31.05.2020 19:51 Відповісти
А 73,22% тут ніпрічом...
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31.05.2020 19:58 Відповісти
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен

"Гражданская война в Украине" это когда врачи российского города Гуково признаются на камеру что вывозили "трехсотых" с территории Украины. А еще сообщили что им запретили об этом говорить и обещали заплатить "боевые", но в итоге кинули на деньги

https://twitter.com/i/status/1266713627635179520
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31.05.2020 19:48 Відповісти
И это правильно, что кинули. Еще и конфисковать все у них надо.
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01.06.2020 00:31 Відповісти
влажные мечты очередного ленинградского " итальянца "
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31.05.2020 19:53 Відповісти
а агент кдб-фсб трампс під агєнтурной клічкой"рижий" та "замирювач *****" зіленській згодні с паном Гілмором...?
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31.05.2020 19:50 Відповісти
Трамп на сентябрь , приглашает путина на Самит . Думаю к этому времени все уляжется и будит зачищено до границы.С Крымом попозжее.
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31.05.2020 19:51 Відповісти
А мовою,теж саме😂🌷
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31.05.2020 20:00 Відповісти
Держдепу на шостому році очі відкрились!?
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31.05.2020 19:53 Відповісти
сразу напряглись троляки ***** при словах об агрессии московии , задавят вас амеры как щенков
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31.05.2020 19:54 Відповісти
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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31.05.2020 20:08 Відповісти
Саме так.

Увесь тягар відповідальності за війну на сході України й окупацію Криму лежить на Росії, - посол США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 8703
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31.05.2020 21:26 Відповісти
Американцы таки убили одного украинца в Ираке, выстрелив по нему из Абрамса.
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01.06.2020 08:39 Відповісти
А у нас "сивохи" заявляють про громадянський конфлікт і причому нахабно і безкарно.
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31.05.2020 20:10 Відповісти
Біда в тому, що українські дипломати, мовчать.
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31.05.2020 20:17 Відповісти
За всех не скажу, а посол в Германии очень даже не молчит.
https://www.facebook.com/UkrBotschaftBerlin/?epa=SEARCH_BOX https://www.facebook.com/UkrBotschaftBerlin
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31.05.2020 20:57 Відповісти
_Наконец-то вещи начали (почти) называть прямо, без эзопового словоблудия, своими именами. Много бед происходит от того что политики и дипломаты называют вещи как угодно, но не своими именами.
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31.05.2020 20:15 Відповісти
Вибрали ті, чиї сини протирають штани по охфісах, а не на кордонах без зброї, з наказом не стріляти.
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31.05.2020 20:27 Відповісти
Стремясь подорвать приверженность Украины демократическим ценностям и путь страны к большей интеграции с Европой, российские власти инициировали этот конфликт - в попытке вернуть Украину под влияние Кремля" как и недопущение Украины ни в ЕС ни в НАТО , и для этого использовали своих немецко-французских подельников в Европе,которые в Минске отрезали часть Украины под создание ордло,целью которой была и есть война с Украиной финансируемая рашистом ,его оружием и при помощи его инструкторов...
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31.05.2020 20:36 Відповісти
США видя, что Украина оказалась в руках предателей, сами стали защищать её на международной арене.
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31.05.2020 20:53 Відповісти
США - наше самое действенное оружие против путинской агрессии. Нам надо беречь хорошие отношения с США.... Без этого партнёрства нам будет очень сложно...
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31.05.2020 22:01 Відповісти
Многоножка колорадская
Увесь тягар відповідальності за війну на сході України й окупацію Криму лежить на Росії, - посол США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 7783
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31.05.2020 22:09 Відповісти
Ну все ..зараз Трамп цього чувака згноїть за наїзд на улюблену підаРашку
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31.05.2020 22:15 Відповісти
Нет уже сил в очередной раз читать эти озабоченности и про недосанкции.
САНКЦИИ когда введёте? Настоящие. Действенные.
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31.05.2020 22:20 Відповісти
скажите это сцыкуну, он еще не знает.
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31.05.2020 22:25 Відповісти
...марионеточные "власти" на подконтрольной России территории восточной Украины не существовали бы без прямой поддержки Москвы. Эти силы опираются на российскую технику и оружие, которые никогда не состояли на вооружении украинских военных", - подчеркивает Гилмор. Источник: https://censor.net/n3199123

БРАВО Гілмор!
Одна з найголовніших провин попередньої нашої влади, це її відмова від створення, затвердження на найвищому державному рівні, і представлення державам-учасникам Будапештського формату повного реєстру наших озброєнь на Донбасі на початок 2014 року. А їх там майже не було. Це б взагалі відібрало в путіна будь-які шанси відсторонюватися та прикидатися посередником. І як ми бачимо, США підтримали б такий підхід.
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31.05.2020 22:45 Відповісти
Слава Америке, слава американцам - истинным победителям во 2 Мировой! без них. без их тушенки, ботинков, самолетов, шинелей, вооружения, стратегического сырья... совок сконал бы самое позднее в средине 42 года. а кремлевские гниды обвешались колорадскими шнурками и воображают...
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31.05.2020 23:38 Відповісти
Мордор розпалює конфлікти в Україні вже 29-ть років і тільки 5-ть років так безкарно через слабкого обманчика в США,правління якого відригається Штатам сьогодні.Хочете реваншу-вибирайте ліваків до влади.
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01.06.2020 05:47 Відповісти
 
 