Увесь тягар відповідальності за війну на сході України й окупацію Криму лежить на Росії, - посол США в ОБСЄ Гілмор

Понад шість років керівництво Росії розпалює конфлікт на сході України, загрожуючи життю місцевого населення, руйнуючи критично важливу інфраструктуру, від якої залежать мільйони людей. Попри вплив COVID-19 у всьому регіоні російська агресія не слабшає.

Про це йдеться в заяві посла Сполучених Штатів в ОБСЄ Джеймса Гілмора, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Місії США.

"Не варто помилятися - конфлікт на сході України не є "внутрішнім". Українці боролися за свою свободу на центральній площі Києва в найважчі зимові місяці 2013 і 2014 років, вимагаючи підзвітного уряду. Прагнучи підірвати прихильність України до демократичних цінностей і шлях країни до більшої інтеграції з Європою, російська влада ініціювала цей конфлікт, намагаючись повернути Україну під вплив Кремля", - заявив посол, вказуючи на сьогоднішнє прагнення "авторитарної Росії" "до панування над своїми сусідами".

"Якби Кремль припинив цю руйнівну поведінку, він знайшов би руку дружби майже всюди. Замість цього російський уряд веде свою країну шляхом, на якому у неї немає друзів. Факт полягає в тому, що так звані маріонеткові "уряди" на підконтрольній Росії території Східної України не існували б без прямої підтримки Москви. Ці сили спираються на російську техніку і зброю, які ніколи не перебували на озброєнні українських військових", - наголошує Гілмор.

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Він висловив упевненість, що "Росія на багато що зважиться, щоб перекласти провину за цей конфлікт на Україну та інші держави-учасниці".

"Весь тягар відповідальності за цей конфлікт лягає на Кремль. Ні Сполучені Штати, ні Україна, ні будь-який інший член цієї Постійної ради не несуть відповідальності за конфлікт на сході України або за окупацію і спробу анексії Криму. Тоді як Москва безуспішно намагається приховати свою роль у цьому конфлікті, стверджуючи, що вона є стороннім спостерігачем, сили її поплічників на сході України продовжують вести бойові дії і обмежувати пересування персоналу Спеціальної моніторингової місії", - нагадав посол.

Він наголосив, що США не терпітимуть "дій, спрямованих проти членів цієї Місії, чи то вогонь зі стрілецької зброї, артобстріли чи тонко завуальовані погрози з боку озброєних представників сил, очолюваних Росією".

"Ми відкидаємо твердження Росії про те, що Москва поліпшила життя кримських татар та інших українців, які проживають в окупованому Росією Криму. Відтоді, як так звані "зелені чоловічки" вперше з'явилися в Криму в 2014 році, російський режим робить рішучі кроки щодо обмеження прав кримських татар та інших українців, унаслідок чого десятки тисяч людей покинули півострів. Ми, як і раніше, глибоко стурбовані постійними репресіями щодо релігійних меншин у Криму", - повідомив Гілмор.

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Він закликав РФ припинити цей фарс, повернути Україні повний контроль над Кримом і вивести свої війська і техніку із сходу України.

"Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму Росією", - заявив Гілмор.

Він також повідомив, що санкції щодо РФ залишатимуться чинними до виконання нею своїх міжнародних зобов'язань.