Співбесіди з кандидатами на пост глави Нацслужби здоров'я відбудуться 2 червня, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 2 червня проведе співбесіди з кандидатами на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я, до участі допущено 17 кандидатів, документи яких відповідають вимогам. Співбесіди будуть відкритими і прозорими, а їхній відеозапис буде викладено в інтернет.

"Законодавством передбачено, що я як людина, яка має зробити цей відбір, можу з цих 17 осіб визначити кандидатів, із якими провести співбесіду. Але щоб не було жодних спекуляцій, я вирішив провести співбесіду з усіма 17 особами. Це буде зроблено 2 червня" , - зазначив глава міністерства Максим Степанов.

За словами міністра охорони здоров'я, для нього не має значення прізвище переможця відбору, а головне - щоб це був ефективний менеджер.

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Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів оголосив новий конкурс на посаду глави НСЗУ. Прийом документів кандидатів завершився 27 травня.

Новий конкурс було оголошено після заяви міністра охорони здоров'я Максима Степанова про те, що за підсумками конкурсу, що відбувся на початку січня, на посаду глави НСЗУ переможця не було визначено. Перед цим троє фіналістів конкурсу на посаду глави НСЗУ, що відбувся в січні, пройшли співбесіду з міністром.

Конкурс на цю посаду відбувся на початку січня 2020 року. За підсумками двох етапів конкурсу найбільшу кількість балів набрали і були внесені в шорт-лист т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, за підсумками двох етапів набрала 11,73 бала, заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева, яка набрала 11,33 бала і директор департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, який набрав 8,83 бала.