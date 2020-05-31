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У бійця 95-ї ДШБр Добринського була із собою зброя, на посту він був не один, - представник ДШВ ЗСУ Шевченко

У бійця 95-ї ДШБр Добринського була із собою зброя, на посту він був не один, - представник ДШВ ЗСУ Шевченко

Боєць 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський перебував на військовому об'єкті, розташованому приблизно за тисячу метрів від адмінмежі з окупованим Кримом.

Про це Крим.Реалії повідомив начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Десантно-штурмових військ ЗСУ майор Валентин Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, його могли викрасти, адже неподалік від розташування військовослужбовця було виявлено сліди боротьби. Хочу зазначити, що особовий склад, який задіяно у несенні  служби в цьому районі, має із собою зброю, боєприпаси та засоби радіозв'язку. На цих військових об'єктах чергували по декілька військовослужбовців. Хочемо відразу сказати, що зброя і амуніція цього військовослужбовця в наявності", – розповів Шевченко.

Він зазначив, що разом із Євгеном Добринським були ще кілька українських військових. Всі обставини, деталі і факти з'ясовують співробітники правоохоронних органів.

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"Наразі проводяться слідчі та розшукові дії співробітниками правоохоронних органів, зокрема Військовою службою правопорядку, Військовою прокуратурою, ДБР", - додав Шевченко.

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.

Автор: 

Крим (14126) викрадення (817) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Десантно-штурмові війська (219)


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Топ коментарі
+48
Амуниция на посту не снимается в принципе если что, опыт не позволяет.
А вот от главного вопроса всех увели, как так получилось что дрг противника так глубоко лазит? Может кто-то просто запретил стрелять!
Почему в сми не рассказывают что за ответный огонь сбу сейчас пугает тюрьмой! Спасибо кварталовцу за связывание рук ВСУ 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
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31.05.2020 23:36
+40
Нынешнему руководству страны веры нет : уже стало нормой сообщать противоречащие сведения. Или таким путём тестируется реакция общественности? Что проглотят, а что нет?
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31.05.2020 23:19
+36
Шо это за ДШБ, если из группы вооруженных бойцов русня умыкнула одного без выстрела?
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31.05.2020 23:23
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Ну, какие французы вояки, это все поняли во 2-ю мировую войну...
Постреляли, потом сели в лодки и уплыли.
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02.06.2020 03:47 Відповісти
Ну, какие французы вояки, это все поняли во 2-ю мировую войну...
А в первую мировую?
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02.06.2020 11:16 Відповісти
Як не крути, а в парі, що міністр оборони нагородив старого сепара Вілкура медалькою - це вже повний п... від зебанди!!!
https://wz.lviv.ua/news/413707-ministr-oborony-taran-nahorodyv-vilkula-pryhotuvatysia-medvedchuku Міністр оборони Таран нагородив Вілкула. Приготуватися Медведчуку?
https://wz.lviv.ua/news/413707-ministr-oborony-taran-nahorodyv-vilkula-pryhotuvatysia-medvedchuku
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01.06.2020 22:38 Відповісти
«Так плюють в обличчя справжніх героїв, що загинули, добровольців, яких вже немає з нами, але які не отримали жодної нагороди від держави…Плюнути на всі військові сили.Щоб так скривдити всіх патріотів України, як це зробив міністр оборони Зеленського, треба ще постаратися. Як взагалі можна було нагородити члена Опозиційного блоку, колишнього члена Партії регіонів і КПСС, який із сином усі роки війни заперечував агресію РФ?Таран, часи тої армії, коли нагороди видавали різним знайомим комуністам, закінчилися весною 2014 року".
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01.06.2020 22:40 Відповісти
І де вони стільки аких "кадрів" беруть?!
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01.06.2020 22:42 Відповісти
Я его туда не посылал и ничего ему не должен - Зеля.
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02.06.2020 17:45 Відповісти
ничего удивительного, в стране не служивший уклонист, говнокомандующий. просто надо не стрелять и козлорылые мишибратья)))))мир, дружба, жвачка))))
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03.06.2020 11:41 Відповісти
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