У бійця 95-ї ДШБр Добринського була із собою зброя, на посту він був не один, - представник ДШВ ЗСУ Шевченко

Боєць 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський перебував на військовому об'єкті, розташованому приблизно за тисячу метрів від адмінмежі з окупованим Кримом.

Про це Крим.Реалії повідомив начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Десантно-штурмових військ ЗСУ майор Валентин Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, його могли викрасти, адже неподалік від розташування військовослужбовця було виявлено сліди боротьби. Хочу зазначити, що особовий склад, який задіяно у несенні служби в цьому районі, має із собою зброю, боєприпаси та засоби радіозв'язку. На цих військових об'єктах чергували по декілька військовослужбовців. Хочемо відразу сказати, що зброя і амуніція цього військовослужбовця в наявності", – розповів Шевченко.

Він зазначив, що разом із Євгеном Добринським були ще кілька українських військових. Всі обставини, деталі і факти з'ясовують співробітники правоохоронних органів.

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"Наразі проводяться слідчі та розшукові дії співробітниками правоохоронних органів, зокрема Військовою службою правопорядку, Військовою прокуратурою, ДБР", - додав Шевченко.

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.