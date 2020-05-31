Охочі перевозити посилки через українсько-угорський кордон мають офіційно оформити цей вид діяльності, - голова Закарпатської ОДА Петров

Сплата митних платежів під час перетину кордону дозволить наповнювати бюджет Закарпатської області.

Про це заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Сергій Петров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Він повідомив, що 27 травня дав доручення правоохоронним органам посилити контроль за переміщенням бусів, які через пункт пропуску Захонь-Чоп прибувають на територію України.

"Біля митного поста було виставлено ​​мобільну групу, яка контролювала законність декларування, митне оформлення товарів", - повідомив голова ОДА.

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І митники припинили пропуск без оформлення.

"Ситуація, яку ми зараз спостерігаємо на території міжнародного пункту пропуску "Тиса", почалася з необхідності декларування товарних груп, які перевозилися так званими італійськими бусами. Це товари, які придбали наші співвітчизники в Італії і направляють в Україну як приватні посилки. Подрібнюючи велику партію товару і перевозячи його як посилки, сплативши певний хабар, вдавалося уникати офіційних платежів. Гроші потрапляли у кишені корупціонерів, а не до бюджету", - констатував чиновник.

За його інформацією, схема запрацювала зі зняттям карантинного обмеження. Петров підкреслив, що відповідно до пріоритетів, поставлених перед ним під час призначення президентом Володимиром Зеленським, "одна з топових проблем, яку я маю вирішити спільно з правоохоронцями, - це сплата митних платежів під час перетину кордону".

"Цими коштами ми зможемо наповнювати бюджет, будувати школи, садки, дороги, якими користуємося ми усі. Перевізники, які хочуть перевозити посилки, мають офіційно оформити цей вид діяльності. Я готовий їм у цьому сприяти. Ми починаємо ламати корупційні схеми. Платежі мають бути офіційними і прозорими!"- сказав глава ОДА.

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Нагадаємо, вранці 31 травня в пункті пропуску "Тиса" перевізники заблокували рух через українсько-угорський кордон. Вони відмовлялися розмитнювати товар, який завозили в Україну. Рух на КПП відновлено з 13:00.