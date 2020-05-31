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Охочі перевозити посилки через українсько-угорський кордон мають офіційно оформити цей вид діяльності, - голова Закарпатської ОДА Петров

Охочі перевозити посилки через українсько-угорський кордон мають офіційно оформити цей вид діяльності, - голова Закарпатської ОДА Петров

Сплата митних платежів під час перетину кордону дозволить наповнювати бюджет Закарпатської області.

Про це заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Сергій Петров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Він повідомив, що 27 травня дав доручення правоохоронним органам посилити контроль за переміщенням бусів, які через пункт пропуску Захонь-Чоп прибувають на територію України.

"Біля митного поста було виставлено ​​мобільну групу, яка контролювала законність декларування, митне оформлення товарів", - повідомив голова ОДА.

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І митники припинили пропуск без оформлення.

"Ситуація, яку ми зараз спостерігаємо на території міжнародного пункту пропуску "Тиса", почалася з необхідності декларування товарних груп, які перевозилися так званими італійськими бусами. Це товари, які придбали наші співвітчизники в Італії і направляють в Україну як приватні посилки. Подрібнюючи велику партію товару і перевозячи його як посилки, сплативши певний хабар, вдавалося уникати офіційних платежів. Гроші потрапляли у кишені корупціонерів, а не до бюджету", - констатував чиновник.

За його інформацією, схема запрацювала зі зняттям карантинного обмеження. Петров підкреслив, що відповідно до пріоритетів, поставлених перед ним під час призначення президентом Володимиром Зеленським, "одна з топових проблем, яку я маю вирішити спільно з правоохоронцями, - це сплата митних платежів під час перетину кордону".

"Цими коштами ми зможемо наповнювати бюджет, будувати школи, садки, дороги, якими користуємося ми усі. Перевізники, які хочуть перевозити посилки, мають офіційно оформити цей вид діяльності. Я готовий їм у цьому сприяти. Ми починаємо ламати корупційні схеми. Платежі мають бути офіційними і прозорими!"- сказав глава ОДА.

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Нагадаємо, вранці 31 травня в пункті пропуску "Тиса" перевізники заблокували рух через українсько-угорський кордон. Вони відмовлялися розмитнювати товар, який завозили в Україну. Рух на КПП відновлено з 13:00.

Автор: 

митниця (1871) пункт пропуску (798) Петров Олексій (19) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+8
А в якому законі сказано про такий вид діяльності?
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31.05.2020 23:51
+7
Не мели дурної. Зебанда гребе крупняк. А ці дрібні перевозчики заробляють проти акул мізер.
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31.05.2020 23:45
+7
Поверь, я хорошо знаю этих малоимущих, малоимущие в Украине работают, а другие за границей на стройках и тд. мучаются, а эти на бусах самые хитрожопые.
Для посылок есть почта, пусть себе оформляют почтовые службы, платят как другие, и возят
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01.06.2020 00:17
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Т.е. нужно занести кому то)))
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31.05.2020 23:37 Відповісти
На то и карантины и все остальное рассчитано. Сан врачи гелики купят к осени. Ляшко яхту или 2 яхты. Эта гоп компания заточена со всего иметь долю.
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01.06.2020 00:07 Відповісти
Красава, накінець-то!!!
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31.05.2020 23:38 Відповісти
Ну вы поняли. Рюкзакову платите процент и проезжайте.
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31.05.2020 23:39 Відповісти
ппц та обявляйте "вспишку макаронавірусу" і закривайте всю область знову на замок.дебілоїди зелені.
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31.05.2020 23:40 Відповісти
Давно пора було, прикрити цей прохідний двір
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31.05.2020 23:41 Відповісти
Не мели дурної. Зебанда гребе крупняк. А ці дрібні перевозчики заробляють проти акул мізер.
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31.05.2020 23:45 Відповісти
проходной двор (как пишеш)олигархат прикрыть не даст(там контейнерами воруют и ничего не платят!!)а вот для ,,мелочи"тот же олигархат и ФОРТОЧКУ для малоимущих прикрывает!!(над этим не подумал)
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01.06.2020 00:07 Відповісти
Поверь, я хорошо знаю этих малоимущих, малоимущие в Украине работают, а другие за границей на стройках и тд. мучаются, а эти на бусах самые хитрожопые.
Для посылок есть почта, пусть себе оформляют почтовые службы, платят как другие, и возят
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01.06.2020 00:17 Відповісти
со стороны оно всегда хорошо видно!!и как известно ,,в чужих руках ОН как правило толще" и поверь!!хорошо знать!!и ,,это всё хорошее на себе прочувствовать"тоже поверь что совершенно не сопоставимые разницы.(я тоже многое знаю!!но и настолько многое не хотел бы чтоб пришлось самому это всё реально испытать)
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01.06.2020 00:30 Відповісти
Организаторов нужно отлавливать.
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31.05.2020 23:43 Відповісти
Це крупний бізнес пролобіював дрібних продавців імпорту. Аби не мати конкурентів. Наголосували собі жабоокого?!!!
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31.05.2020 23:43 Відповісти
Можно подумать деньги из бюджета идут не в карманы коррупционеров. Так платили на месте таможенникам, а теперь будут оптом в оффшоры переводить воры прямо из бюджета.
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31.05.2020 23:50 Відповісти
А в якому законі сказано про такий вид діяльності?
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31.05.2020 23:51 Відповісти
у кЄшо-зЄ- корупційному....- "Друзям Все - опонентам Закон....Лохам та Гоям МАЦУ на вуха"
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01.06.2020 11:02 Відповісти
Страна в смартфоне))) Геноцид от сан врачей - взятки, мусора - взятки, налоговая - взятки, карантин всех сделал нищими, а ставленники клоуна не дают хоть как то выжить.
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31.05.2020 23:55 Відповісти
Уплата таможенных платежей при пересечении границы позволит наполнять бюджет Закарпатской области Источник: https://censor.net/n3199137 он в своём уме??(такое заявить)получается наполни карман таможенника,с уважением наполни карман погранца и не забудь о кармане СБУшника и вприпрыжку бюджет пополнять!!не без того что в обе стороны и независимо какая поездка деловая,частная,гостевая и т.д. и т.п.)
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01.06.2020 00:03 Відповісти
лохи верят ... ага
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01.06.2020 00:16 Відповісти
Стоп , стоп когда чиновник заявляет: " ... Я готов им в этом способствовать." имеет место быть коррупционной составляющей . Это , что просто передел смотрящих ? Источник: https://censor.net/n3199137
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01.06.2020 02:24 Відповісти
Хочет получить мзды
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01.06.2020 02:56 Відповісти
ну вот, нашли статью дохода, а фуры с товаром, например для эпицентра как ездили ,так и ездят и платят копейки
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01.06.2020 06:55 Відповісти
Епіцентр працює по іншій схемі, як і всі оптовики пункт пропуску він проходить без проблем все рішається на місцевій таможні, а потім щей Епіцентр стає екпортером товару, інтересно що він виробляє на експорт???? Звідки йому вертають ПДВ, сплачене при імпорті
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01.06.2020 08:11 Відповісти
А таможенные пошлины это уже местные бюджеты??
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01.06.2020 07:08 Відповісти
Они ирают с огнем люди голодные злые а они налоги собирают
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01.06.2020 07:22 Відповісти
Реально у нас уже не має фур по заниженій вартості, фірми на опті як продавали лівак так і продають, не має відкатів ПДВ, а ще забув про безхребетні заправки які за теперішньої влади ростуть як гриби а от трохи якоїсь одежі макарони і т.д. то вже велике зло....
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01.06.2020 08:06 Відповісти
По всей видимости у главы ОГА большая ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (свой "бизнес" которому мешает конкуренция), потому что таможня это вообще не его "епархия"!
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01.06.2020 08:31 Відповісти
Давно пора этих водителей- перевозчиков-воров прижать к ногтю!! Воруют при пересечении всевозможными схемами и всё им мало!! Заплати законный налог и пиз......дуй на все четыре стороны!!
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01.06.2020 13:31 Відповісти
 
 