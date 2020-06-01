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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ, МЗС викликало посла Мораді, - ЗМІ

Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ, МЗС викликало посла Мораді, - ЗМІ

Влада Ірану вирішила не відправляти в Україну чорні скриньки збитого КВІР у січні цього року "Боїнга" МАУ.

За інформацією іранського інформагентства ISNA, Тегеран вирішив не відправляти в Україну бортові самописці пасажирського "Боїнга", збитого під Тегераном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Чорні скриньки українського літака можуть передати Франції.

Міністерство закордонних справ України викликало для розмови посла Ісламської республіки Манучехра Мораді, розповіло "Європейській правді" дипломатичне джерело.

Українські дипломати стверджують, що Іран докладає зусиль для створення проблем між державами, громадяни яких стали жертвами ракетної атаки на український авіалайнер. Одним з інструментів таких дій у МЗС вважають заяви Тегерана про відмову в наданні чорних скриньок авіалайнера.

"Зараз ми консолідуємо зусилля щодо тиску на Іран з іншими постраждалими державами. Ірану це не подобається, він намагається внести розкол між нами і партнерами, зокрема шантажуючи передачею скриньок", - пояснив співрозмовник, додавши, що Іран має забезпечити належну розшифровку самописців безумовно і невідкладно.

У МЗС зазначили, що попри суперечливі заяви з Ірану, "не підуть на сепаратні переговори" і робитимуть усе для збереження коаліції держав, які прагнуть чесного розслідування катастрофи.

І хоча посла Ірану викликали в МЗС ще до нових повідомлень іранських ЗМІ про відмову Тегерана віддавати скриньки, вони також будуть предметом обговорення.

"У МЗС запрошено посла Ірану, з яким планується непроста розмова. Не відкидається, що цей витік інформації - ймовірно непідтвердженої, як це вже бувало у випадку з Іраном - пов'язаний саме з викликом посла Ірану в МЗС", - пояснив співрозмовник "Європейської правди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран офіційно не інформував Україну про відповідальних за збиття літака МАУ поблизу Тегерану, - Єнін

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Автор: 

Іран (2009) МЗС (4108)


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Топ коментарі
+28
Зеленого дурака никто не уважает... Репутация
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01.06.2020 00:47
+28
На самописцах нет ничего такого, что бы уже не признали персы, - параметры полета самолета. Проблема в другом, - персы демонстративно положили болт на Украину, хотя по правилам ИКАО они обязнны выдать ящики МАУ Украине. Это репутация зеленых дебилов, - они обиженные, на которых воду возят и х.. ложат... Зебилы, вы сделали ЭТО вместе.
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01.06.2020 00:54
+27
Положили на зеленожопого с прибором, акурат посреди темячка
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01.06.2020 00:43
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персы уже минимум третью тысячу лет славятся хитрожопостью и вероломством
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01.06.2020 00:42 Відповісти
Если зеленожопый лох за толику малую готов на четыре кости упасть, то почему бы и нет?
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01.06.2020 00:44 Відповісти
У них з пейсатими свої порахунки (свято Гамана) ,а українці по дєлу проходять рикошетом!
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01.06.2020 09:16 Відповісти
Нашли новость! Ха-Ха-Ха!!! Та я знал это с самого начала! Чё не спросили?
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01.06.2020 10:31 Відповісти
Положили на зеленожопого с прибором, акурат посреди темячка
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01.06.2020 00:43 Відповісти
І зелений (ісламський) колір не допоміг
Залишилося прутнем перед імамами на роялі збацати
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01.06.2020 10:29 Відповісти
Теж Шмарклю шмарклею вважають .
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01.06.2020 00:45 Відповісти
да, а вот Пепа уничтожил бы весь Иран щоколадными ракетами!
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01.06.2020 07:19 Відповісти
А зеленый нарик где вообще, партию кокса тестирует?
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01.06.2020 07:32 Відповісти
Напиши запрос в ОП
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01.06.2020 09:00 Відповісти
Там научились читать?! 😲
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01.06.2020 11:04 Відповісти
Заодно и об этом узнаешь
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01.06.2020 11:12 Відповісти
"нада проста пиристать літать".
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01.06.2020 00:47 Відповісти
Зеленого дурака никто не уважает... Репутация
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01.06.2020 00:47 Відповісти
Нада возвращать петра...
Его уважают все...эксы.
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01.06.2020 01:20 Відповісти
Так шо там Нелох блеял за перемогу в связи с этой трагедией?
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01.06.2020 01:23 Відповісти
Юнкер оказывает знаки вниманияуважение какому-то гарсону с улыбочкой дегенерата.

Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ, МИД вызвал посла Моради, - СМИ - Цензор.НЕТ 6727
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01.06.2020 01:30 Відповісти
піаністу швидше за усе
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01.06.2020 10:32 Відповісти
Юнкер сразу расскусил этого тебила!
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01.06.2020 11:30 Відповісти
он зальет персов горящим щоколадом
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01.06.2020 07:20 Відповісти
ну это ж лучше, чем заулыбать тех персов рассказами про победу...
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01.06.2020 07:44 Відповісти
А в чём проблема если они передадут ящики Франции. Мы не доверяем французам или что?
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01.06.2020 00:47 Відповісти
Проблема в том, что раз позволишь собой понукать, - лучше сразу покупай себе хомут!
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01.06.2020 00:48 Відповісти
Вони дотримуються ембарго , яке накладено на Україну . Тобто відверті неприховані вороги . Так само як Німеччина .
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01.06.2020 00:49 Відповісти
А они уже передумали Франции передавать. Украина, кстати, была не против. Канаде они тоже отдавать не хотят.
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01.06.2020 01:13 Відповісти
Кто знает, что можно прочитать на этих самописцах такого, что может навредить Ирану или РФ, если зенитчики были именно касабы?
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01.06.2020 00:49 Відповісти
На самописцах нет ничего такого, что бы уже не признали персы, - параметры полета самолета. Проблема в другом, - персы демонстративно положили болт на Украину, хотя по правилам ИКАО они обязнны выдать ящики МАУ Украине. Это репутация зеленых дебилов, - они обиженные, на которых воду возят и х.. ложат... Зебилы, вы сделали ЭТО вместе.
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01.06.2020 00:54 Відповісти
Тричі потерпілий підтверджує своє реноме
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01.06.2020 01:27 Відповісти
Так и Брежнева переплюнет по количеству "Звёзд Героя" потерпевшего.
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01.06.2020 07:21 Відповісти
Правильно писать кладут, а не ложат...
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01.06.2020 08:13 Відповісти
Ничего нельзя там прочитать. Летели, взрыв, всё. Все эти свистопляски вокруг ящиков - порожняк.
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01.06.2020 00:54 Відповісти
порожняк у тебя в голове
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01.06.2020 00:57 Відповісти
делов, оплатят зеленскому самолёт на оман
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01.06.2020 00:53 Відповісти
Тю. А были сомнения, шо с Оманским Осликом будет как-то иначе?
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01.06.2020 00:54 Відповісти
всю иранскую диаспору в Харькова, Дніпре, Киеве обложить налогами и поборами, так что б не могли выдохнуть.. и будет + 2/3 бюджета Украины..
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01.06.2020 00:58 Відповісти
"Отыгрываться" через трагедию, на людях, которые не причастны к ней и живут на территории Украины это слабость. Так поступил бы глупец.
Виноваты "верха". Нужно обложить дополнительными пошлинами импорт продукции в Украину из Ирана. Давить в ООН и других организациях, дипломатически, вместе с союзниками.
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01.06.2020 01:15 Відповісти
Не понял. Нелох42 на прессухе проблеял, шо там у него с этой трагедией была перемога. Ну не может же он врать...
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01.06.2020 00:59 Відповісти
Его просто послали в эротическое путешествие, только не в Оман.
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01.06.2020 07:18 Відповісти
Это называется институт "репутации", - когда, даже прибитые многолетними санкциями персы, считают что послать нах зеленого осла богоугодное дело=) Иншалаа зеленый осел будет выкинут на мороз уже этой осенью!
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01.06.2020 01:01 Відповісти
Ждем энергичный и задорный ролик Зеленского о том, что он дает Али Хеменеи 24 часа и ждет на стадионе.
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01.06.2020 01:10 Відповісти
А что Украина будет с ними делать если аппаратура для расшифровки черных ящиков Боинга есть,как мне помнится,только у пяти стран мира Германии,Франции,Великобритании,США и помоему в Канаде.И насколько я знаю иранцы хотят отдать самописцы для расшифровки Франции.
Возможно владельцы самолета что-то хотят скрыть и не заинтересовани чтобы самописцы были расшифрованы тем более что полупустой самолет задержали из-за перегруза.Возникает вопрос что за такой тяжелый багаж был у пасажиров?
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01.06.2020 01:12 Відповісти
Иранцы уже не соглашаются отдать самописцы Франции, это было давно, с тех пор у них позиция пять раз сменилась.
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01.06.2020 01:15 Відповісти
Ми ж "перемогли" в цій аврії. Володька!!! Ану налякай їх. Скажи що в гості приїдеш.
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01.06.2020 02:06 Відповісти
Намекни, что с тобой брат Ермака будет. И Баканов...
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01.06.2020 08:15 Відповісти
Что вы фсье играетесь с этим Ирагом. Подавайте в суд и фсье....
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01.06.2020 06:27 Відповісти
Клоуна посылают на три буквы, а при его управлении и всех украинцев
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01.06.2020 07:07 Відповісти
И где нынешний клован дает команду отступать войскам в чисто поле и запрещает стрелять по врагу
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01.06.2020 08:11 Відповісти
Ой, знову хтось найвеличнішому у штанці наробив. 😂😂😂
Вавій Оманський ще тиждень тому розповідав, що трагедія в Ірані - це його перемога.
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01.06.2020 08:27 Відповісти
А Украина решила прервать ВСЕ отношения с Ираном (в том числе дипломатические)?

Хотя о чем это я, уже 6 лет идет неприкрытая агрессия,полная оккупация Крымы и ползучая на востоке страны, а не только не прекращены дипотношения и не перекрыты границы с агрессором, а идет и процветает БАРЫЖНАЯ ТОРГОВЛЯ С ВРАГОМ (на крови)! Более мерзкой, отвратительной и беспринципной политики и быть не может (это позор)!
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01.06.2020 08:12 Відповісти
Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ, МЗС викликало посла Мораді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1861
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01.06.2020 09:46 Відповісти
раньше "БАРЫГА" был у власти, а сейчас "ИДИОТ- МИРОТВОРЕЦ" а суть БЕСПРИНЦИПНОСТИ никак не изменилась (бабло и комфорт по прежнему на первом месте в шкале "ценностей" мещан и барыг)!
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01.06.2020 09:51 Відповісти
клован колыван, какой к свиням иран ....
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01.06.2020 09:32 Відповісти
кое кому оплатили самолёт, чтобы не жаловался ....
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01.06.2020 09:34 Відповісти
Это было предупреждение для зели, или еще кто-то сомневается, что украинский самолет сбили случайно когда янелох сидел в Омане?
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01.06.2020 09:35 Відповісти
А почему президент Вован и его АП "забыли" и "забили" на тему компенсаций от Ирана? Почему Вова не возвращает в информационное поле тему со сбитым в Иране Украинским самолетом и на официальном уровне не угрожает Ирану многомиллионными судовыми исками в случае если власти Ирана и дальше будут продолжать "валять дурака"в этом вопросе? Это важный принципиальный момент внешней политики, это "лицо" нашего государства. Или вами, зелеными имбицилами-малоросами снова выбрана тактика "мы мирные люди, хотим мира, нам можно срать на голову"?
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01.06.2020 09:36 Відповісти
Щодо компенсацій, то, думаю, що тут Беня свого не упустить. Літак-то його.
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01.06.2020 10:35 Відповісти
Я боюсь персы уже давно договорились обо всём с Беней. А он сказал, ему чёрные ящики не нуджны.
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01.06.2020 11:32 Відповісти
Не могут затереть русский язык?
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01.06.2020 11:06 Відповісти
Згадую, як ЛАНА ЗЕРКАЛЬ щиро рекомендувала "найвеличнішому лідЄру сАврЄмЄнності" звернутися негайно після авіатрощі до СБ ООН і провести всі необхідні процедури. Тільки де ЛАНА і де вАно? Мабуть, вірішив, що краще ПРОСТО ЗАТКНУТЬСЯ!
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01.06.2020 14:25 Відповісти
кто еще не макнул ипальник зеленского в дерьмо? становитесь в очередь....
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01.06.2020 16:55 Відповісти
 
 