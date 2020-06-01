Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ, МЗС викликало посла Мораді, - ЗМІ

Влада Ірану вирішила не відправляти в Україну чорні скриньки збитого КВІР у січні цього року "Боїнга" МАУ.

За інформацією іранського інформагентства ISNA, Тегеран вирішив не відправляти в Україну бортові самописці пасажирського "Боїнга", збитого під Тегераном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Чорні скриньки українського літака можуть передати Франції.

Міністерство закордонних справ України викликало для розмови посла Ісламської республіки Манучехра Мораді, розповіло "Європейській правді" дипломатичне джерело.

Українські дипломати стверджують, що Іран докладає зусиль для створення проблем між державами, громадяни яких стали жертвами ракетної атаки на український авіалайнер. Одним з інструментів таких дій у МЗС вважають заяви Тегерана про відмову в наданні чорних скриньок авіалайнера.

"Зараз ми консолідуємо зусилля щодо тиску на Іран з іншими постраждалими державами. Ірану це не подобається, він намагається внести розкол між нами і партнерами, зокрема шантажуючи передачею скриньок", - пояснив співрозмовник, додавши, що Іран має забезпечити належну розшифровку самописців безумовно і невідкладно.

У МЗС зазначили, що попри суперечливі заяви з Ірану, "не підуть на сепаратні переговори" і робитимуть усе для збереження коаліції держав, які прагнуть чесного розслідування катастрофи.

І хоча посла Ірану викликали в МЗС ще до нових повідомлень іранських ЗМІ про відмову Тегерана віддавати скриньки, вони також будуть предметом обговорення.

"У МЗС запрошено посла Ірану, з яким планується непроста розмова. Не відкидається, що цей витік інформації - ймовірно непідтвердженої, як це вже бувало у випадку з Іраном - пов'язаний саме з викликом посла Ірану в МЗС", - пояснив співрозмовник "Європейської правди".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.