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Перший зафіксований автоматичною системою порушник ПДР - Audi Q7 на Чоколівському бульварі, - Геращенко

Перший зафіксований автоматичною системою порушник ПДР - Audi Q7 на Чоколівському бульварі, - Геращенко

Офіційно зафіксовано першого порушника швидкісного режиму.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, автомобіль Audi Q7 рухався Чоколівським бульваром в 00:01 зі швидкістю 75 кілометрів на годину за дозволеного швидкісного режиму на цій магістралі - до 70 кілометрів на годину.

"Цей автомобіль був зафіксований камерою, розташованою за адресою: Чоколівський бульвар, 24. Ця камера встановлена ​​саме там, оскільки це одне з місць концентрації ДТП з тяжкими наслідками. У цьому місці в Чоколівський бульвар, через нерегульоване перехрестя, вливається дорожній трафік з вулиці Авіаконструктора Антонова, і водії, які рухаються з боку Севастопольської площі з перевищенням швидкості, не встигають зреагувати і загальмувати", - зауважив Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС планує автоматично передавати Мін'юсту інформацію про адмінпорушення, включно з ПДР, - Геращенко

Він наголосив, що тепер власниці Audi Q7 на адресу її реєстрації надійде лист з повідомленням про правопорушення, з QR-кодом, за яким вона зможе подивитися відеофайл з місцем і часом події та з інформацією про суть події.

"Якщо вона сплатить штраф протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума становитиме 127,5 гривень. Якщо після 10 днів - 255 гривень. Якщо не сплатить за будь-якої причини, то штраф буде стягуватися через систему Виконавчої служби Міністерства юстиції. Якщо громадянин не згоден з постановою про порушення ПДР, зафіксоване в автоматичному режимі, він може його оскаржити, звернувшись до Департаменту патрульної поліції або до суду", - пояснив заступник міністра.

Перший зафіксований автоматичною системою порушник ПДР - Audi Q7 на Чоколівському бульварі, - Геращенко 01

Нагадаємо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Поступово вона буде розширена на всю Україну.

Також дивіться: Через карантин переноситься запуск системи фото- та відеофіксації дорожнього руху, - МВС. ФОТО

Автор: 

Київ (19415) порушення (604) ПДР (475) швидкість (119) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+19
К 10 утра все уже окупятся
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01.06.2020 01:32
+16
100 %.В европе все водители одноногие, из-за этой болезни
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01.06.2020 01:30
+12
первыйнах, но с такой позорной скоростью 75... медаль ему выдать что не 275 надо
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01.06.2020 01:15
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ночью сегодня (с уже включенными камерами) по сухой и пустой Бориспольской трассе по всем полосам стояло ограничение 70...
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01.06.2020 15:24 Відповісти
То ты не путай, в США и ЕС камеры, что бы жизни спасать, а в аваковской Украине, что б бабло рубить
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01.06.2020 16:37 Відповісти
Насчет "аваковской" Украины не согласен, а вот по поводу бабла - совершенно в точку!
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01.06.2020 19:26 Відповісти
с каких пор на этом участке разрешенная скорость 70км/час? пан Геращенко вообще знает ПДД?
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01.06.2020 07:42 Відповісти
Штрафи починаються після перевищення на 20 км/г. 50+20=70.
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01.06.2020 12:30 Відповісти
Разрешено 50! Если едешь 51 полиция имеет право остановить тебя и сделать пердупреждение. Так что никаких 70 разрешенных там нет
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01.06.2020 16:38 Відповісти
Це може в Гамериці так, а в https://vodiy.ua/dai/penalty/ українських ПДР написані штрафи : "Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину... - 255 грн. " Перевищення менше 20 км/г (наприклад 69 км/г) - 0 грн. Попередження? Можливо, але не штраф.
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01.06.2020 16:58 Відповісти
Система фиксации работает незаконно. Лошье дурят на каждом шагу.
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01.06.2020 07:50 Відповісти
такі системи ще із 60 років минулого століття працюють в США і вроді було все законнно.
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01.06.2020 08:27 Відповісти
Вот и объясни мне ты едешь на машине оформленной не на тебя. Кто получит штраф?
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01.06.2020 09:30 Відповісти
Машина.
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01.06.2020 16:59 Відповісти
на кого машина оформлена тот и получит.шо тут не понятного?
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01.06.2020 21:59 Відповісти
На каком основании? Он же мог не быть за рулем? Тогда может если сбил человека кто-то то хозяина машины садить?
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02.06.2020 16:38 Відповісти
ну что же.тогда нужно вернуть ГАИ вышел(или выпал)из за руля и заплатил штраф.шо то снова не так?
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02.06.2020 19:52 Відповісти
3 штрафа и на переэкзаменовку отменили?
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01.06.2020 08:07 Відповісти
Это не для борьбы с нарушениями, а чтоб бабки рубить.
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01.06.2020 09:42 Відповісти
А она ещё насосёт.
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01.06.2020 08:17 Відповісти
А если б был мужик за рулем, он тоже насосал бы? Впрочем, а почему бы и нет?
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01.06.2020 08:37 Відповісти
А аваков говорит, что камеры на 103 настроены. И кому верить ?
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01.06.2020 08:44 Відповісти
Листам щастя
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01.06.2020 11:00 Відповісти
Ну все, Антоха, теперь держи карман шире, вернее рюкзак...
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01.06.2020 09:35 Відповісти
скоро камеры заржавеют
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01.06.2020 11:45 Відповісти
...в суде отмажется аж бегом... Если не ошибаюсь, действие знака ограничения скорости начинается на дистанции 1000 метров после знака, нет?
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01.06.2020 11:46 Відповісти
от места установки знака!
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01.06.2020 22:04 Відповісти
Сказал же геращенко...что судебный сбор дороже штрафа... 345 грн, а у него максимум 220грн
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03.06.2020 21:43 Відповісти
Пошли письма счастья.
Это вместо того чтобы начать сажать пьяных за рулём ВСЕХ (в т.ч. судей, прокуроров, депутатов) с лишением водительских прав.
Конечно, 75 км/ч это кошмар какая опасная скорость. А пьяный мусор или мажор на 150 км/ч - то не страшно.
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01.06.2020 12:19 Відповісти
ПРАВИЛЬНО, тем более, что все эти ЧИНОВНИЧЬИ, ПРОКУРОРСКИЕ, СУДЕЙСКИЕ, МЕНТОВСКИЕ и прочие ТВАРИ, а так же их родственнички + ТЕ кого они трахают и ТЕ кто их трахает, с ксивами "помощников" НИЧЕГО платить не будут - просто кинут "отмазку" - мол ехали по срочным гос.делам.
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01.06.2020 13:17 Відповісти
Ну не зря аваков сделал ПОЛУ автоматическую фиксацию. Все фото и постановы мусора обрабатывают руками и штрафы слать будут только простым людям, а не своим корешкам
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01.06.2020 16:40 Відповісти
Надо ему какой-то приз выдать
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01.06.2020 22:01 Відповісти
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