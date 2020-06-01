Перший зафіксований автоматичною системою порушник ПДР - Audi Q7 на Чоколівському бульварі, - Геращенко
Офіційно зафіксовано першого порушника швидкісного режиму.
Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
За його інформацією, автомобіль Audi Q7 рухався Чоколівським бульваром в 00:01 зі швидкістю 75 кілометрів на годину за дозволеного швидкісного режиму на цій магістралі - до 70 кілометрів на годину.
"Цей автомобіль був зафіксований камерою, розташованою за адресою: Чоколівський бульвар, 24. Ця камера встановлена саме там, оскільки це одне з місць концентрації ДТП з тяжкими наслідками. У цьому місці в Чоколівський бульвар, через нерегульоване перехрестя, вливається дорожній трафік з вулиці Авіаконструктора Антонова, і водії, які рухаються з боку Севастопольської площі з перевищенням швидкості, не встигають зреагувати і загальмувати", - зауважив Геращенко.
Він наголосив, що тепер власниці Audi Q7 на адресу її реєстрації надійде лист з повідомленням про правопорушення, з QR-кодом, за яким вона зможе подивитися відеофайл з місцем і часом події та з інформацією про суть події.
"Якщо вона сплатить штраф протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума становитиме 127,5 гривень. Якщо після 10 днів - 255 гривень. Якщо не сплатить за будь-якої причини, то штраф буде стягуватися через систему Виконавчої служби Міністерства юстиції. Якщо громадянин не згоден з постановою про порушення ПДР, зафіксоване в автоматичному режимі, він може його оскаржити, звернувшись до Департаменту патрульної поліції або до суду", - пояснив заступник міністра.
Нагадаємо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Поступово вона буде розширена на всю Україну.
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Это вместо того чтобы начать сажать пьяных за рулём ВСЕХ (в т.ч. судей, прокуроров, депутатов) с лишением водительских прав.
Конечно, 75 км/ч это кошмар какая опасная скорость. А пьяный мусор или мажор на 150 км/ч - то не страшно.