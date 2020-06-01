Вибори мера Києва: Нардеп Качура заявив про участь у праймеріз "Слуги народу"

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив про участь у праймеріз для того, щоб брати участь у виборах Київського міського голови.

Про це він заявив у коментарі Pavlovsky News, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуги народу" опублікували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням провести внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами.

Пізніше Олександр Дубінський заявив про свій намір брати участь у праймеріз. Також у попередньому відборі братиме участь Олександр Ткаченко.