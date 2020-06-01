УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10489 відвідувачів онлайн
Новини
7 306 142

Вибори мера Києва: Нардеп Качура заявив про участь у праймеріз "Слуги народу"

Вибори мера Києва: Нардеп Качура заявив про участь у праймеріз

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив про участь у праймеріз для того, щоб брати участь у виборах Київського міського голови.

Про це він заявив у коментарі Pavlovsky News, передає Цензор.НЕТ.

Вибори мера Києва: Нардеп Качура заявив про участь у праймеріз Слуги народу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я братиму участь у місцевих виборах. Проситиму киян дати мені можливість реалізувати проєкти, - Кличко

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуги народу" опублікували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням провести внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами.

Пізніше Олександр Дубінський заявив про свій намір брати участь у праймеріз. Також у попередньому відборі братиме участь Олександр Ткаченко.

Автор: 

Київ (19415) місцеві вибори (1366) праймеріз (29) Слуга народу (2810) Качура Олександр (170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Я, как жительница Киева, искренне и от души желаю всей этой зелёной мрази пролететь на этих выборах как фанера над Парижем.
Сама буду голосовать только за Кличко.
показати весь коментар
01.06.2020 02:13
+21
Видел интервью этого Качуры у Скрыпина. Самовлюбленный, абсолютно беспринципный пропагандон без малейших признаков совести.
показати весь коментар
01.06.2020 02:58
+19
Только от мозгов ты свободен, в остальном зебил - ты раб зеленой лампы
показати весь коментар
01.06.2020 02:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
от бачиш, тебе аж пересмикує, коли Ахметов хоч пару копійок не доотримає
показати весь коментар
01.06.2020 07:59 Відповісти
Я закликав дати пільги Ахмєтову?
Через пільги Коломойському недоотримають якраз українці. Тупиш. Бєня премію не дасть.
показати весь коментар
01.06.2020 08:02 Відповісти
саме так, ти закликаєш підтримати Ахметова
показати весь коментар
01.06.2020 08:12 Відповісти
Відмінивши пільги за рахунок українців доларовому мільярдеру Коломойському?
показати весь коментар
01.06.2020 08:35 Відповісти
пільги Коломойському виключно за рахунок Ахметова
електроенергія в Україні - то приватна власність Ахметова, якого ти підтримуєш
показати весь коментар
01.06.2020 08:49 Відповісти
Дурнику, пільга оплачується з бюджету України.
показати весь коментар
01.06.2020 10:44 Відповісти
По логике этого дырявого полупокера, если Беня будет платить как все - это победа Ахметова
показати весь коментар
01.06.2020 08:00 Відповісти
Так він постійно все перекручує на користь бєнє!
показати весь коментар
01.06.2020 08:02 Відповісти
Не знаю, але здається його нема. Я знаю його колишню професію і здається він пацієнт своєї спеціальності.
показати весь коментар
01.06.2020 08:07 Відповісти
Посадили?
показати весь коментар
01.06.2020 10:44 Відповісти
-
Коли щк раніше Центр Разумкова провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які брали участь у виборах, однак вони навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% недолугих совкових хохлів (українців ?) готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо хоча б за будь що».
Ось і відповідь як у нас і при тому часто пробираються за криваві кремлівські срібняки для Юд до нашої вищої влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї яничари -Іуди... І тепер ці прокляті московські - опричники при владі в Україні ЗЕбіли - капітулянти, вже намагаються злочинно обдурити українських виборців миром на умовах кривавого фашиста )(уйла, щоб будь за що злочинно знищити територіальну цілісність (Крим, Донбас) а потім вже і повністю суверену державу Русь -Україну, як того від них наполегливо вимагає проклятий кремль.
показати весь коментар
01.06.2020 07:08 Відповісти
Київляни, голосуйте за кандидата від Європейської солідарності. Якщо Київ опиниться під зе, буде повний алес капут. На Вас остання надія
показати весь коментар
01.06.2020 07:27 Відповісти
Від киян нічого не залежатиме.
показати весь коментар
01.06.2020 07:29 Відповісти
Не треба було голосувати за СН.
показати весь коментар
01.06.2020 07:29 Відповісти
Не впадай у відчай та не здавайся! Треба боротися! ЗЕлені не пройдуть! Разом нас багато!!!

Выборы мэра Киева: Нардеп Качура заявил об участии в праймериз "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6626
показати весь коментар
01.06.2020 07:30 Відповісти
Профессор Преображенский уже начинает хвататься за голову.
показати весь коментар
01.06.2020 07:28 Відповісти
Мертвеччак решил через своего "слугу безродного" Киев захватить.
показати весь коментар
01.06.2020 07:59 Відповісти
За Кличко проголосую и точка. ЗЕлёная наволочь не пройдёт.
показати весь коментар
01.06.2020 08:07 Відповісти
то есть за Ермака?
показати весь коментар
01.06.2020 08:08 Відповісти
Тільки КлиЧко!! Кремлядська троляко.
показати весь коментар
01.06.2020 08:29 Відповісти
Еее, полегше, Єрмака не чіпати, Вавій Оманський може образитись.
показати весь коментар
01.06.2020 08:38 Відповісти
смикай за єрмака свого чоловіка обома руками
показати весь коментар
01.06.2020 08:57 Відповісти
ЗЕлогіка, ЗеІнтелект. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
01.06.2020 10:55 Відповісти
Якщо Кличко точно проти зебілів, то за нього треба голосувати.
показати весь коментар
01.06.2020 08:08 Відповісти
Єрмак точно за Кличко, він його і врятував від Богдана і вижив Богдана у великій мірі завдяки ідіотському наїзду Богдана на Кличко
показати весь коментар
01.06.2020 08:14 Відповісти
Ага дерьМак зрадник держави і агент Кремля за Кличко??)). Дурні. Просто коли почавсь броунівський рух біля Віталіка він просто злітав до Америки та зустрівся з Джуліані. І запустив по мережах з ним фото)). Після цього якраз слуги дурня і заспокоїлись)). Мабуть було щось і на словах)).
показати весь коментар
01.06.2020 08:34 Відповісти
Богдан ненавидить Кличко. Був жорсткий наїзд Офісу Президента на Кличко з прозорим натяком на дострокові вибори в Києві.
Потім Єрмак вклав Зеленському у вуха, що на Кличко не треба наїжджати
Зеленський послухав і замінив БОгдана на Єрмака і заключив якщо не союз з Кличко, то як мінімум співпрацю по багатьох напрямках
показати весь коментар
01.06.2020 08:54 Відповісти
Клячко мером Берліна, нехай там їм покаже боксерську мать.
показати весь коментар
01.06.2020 08:45 Відповісти
Чим більше таких Качур буде балотуватись тим швидше зникнуть з політичної сцени України ці дурні та зрадники!!
показати весь коментар
01.06.2020 08:28 Відповісти
Слуги урода вже показали себе як патологічні олігофрени, колаборанти і казнокради. Тому ось вам дуля, а не мерство.
показати весь коментар
01.06.2020 08:48 Відповісти
Вся самая быдлота с#к урода участвуют)
показати весь коментар
01.06.2020 09:01 Відповісти
Ну, киевляне, порадуйте.
Сделайте это вместе)))
показати весь коментар
01.06.2020 09:07 Відповісти
Кияни, будь ласка, змийте все це зелене лайно в каналізацію.
показати весь коментар
01.06.2020 09:39 Відповісти
Вибори мера Києва: Нардеп Качура заявив про участь у праймеріз "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8140
показати весь коментар
01.06.2020 09:51 Відповісти
Мдэ.. У Богдана-козлодоева даже больше шансов, чем у этого пролетающего идиота.
показати весь коментар
01.06.2020 09:54 Відповісти
На мерские в этот раз можно не идти.
показати весь коментар
01.06.2020 09:57 Відповісти
ну да, ЗеГниды выберут своего тогда,
увы, пункт «противвсех» отсутствует ...
показати весь коментар
01.06.2020 11:36 Відповісти
Ты кто такой? Я тебя не звал!Иди на хуz!
показати весь коментар
01.06.2020 09:58 Відповісти
Эта Качура уже родилась с Серпом и Молотом в голове и с Павликом Морозовым в генах .
Патриоты только Притула и Ильенко , остальные одинаковые дети системы и деграданты .
показати весь коментар
01.06.2020 11:09 Відповісти
Боже, какое событие !!!
Неужели сам КАЧУРА ?!?!
показати весь коментар
01.06.2020 12:38 Відповісти
качура --беспринципный циничный подонок...как и большинство зекоманды)))
показати весь коментар
02.06.2020 02:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 