Вибори мера Києва: Нардеп Качура заявив про участь у праймеріз "Слуги народу"
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив про участь у праймеріз для того, щоб брати участь у виборах Київського міського голови.
Про це він заявив у коментарі Pavlovsky News, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуги народу" опублікували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням провести внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами.
Пізніше Олександр Дубінський заявив про свій намір брати участь у праймеріз. Також у попередньому відборі братиме участь Олександр Ткаченко.
Топ коментарі
+22 Людмила Терещенко #135198
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+21 Maxim Ak-Murza
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+19 Серж Пир
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Через пільги Коломойському недоотримають якраз українці. Тупиш. Бєня премію не дасть.
електроенергія в Україні - то приватна власність Ахметова, якого ти підтримуєш
Коли щк раніше Центр Разумкова провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які брали участь у виборах, однак вони навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% недолугих совкових хохлів (українців ?) готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо хоча б за будь що».
Ось і відповідь як у нас і при тому часто пробираються за криваві кремлівські срібняки для Юд до нашої вищої влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї яничари -Іуди... І тепер ці прокляті московські - опричники при владі в Україні ЗЕбіли - капітулянти, вже намагаються злочинно обдурити українських виборців миром на умовах кривавого фашиста )(уйла, щоб будь за що злочинно знищити територіальну цілісність (Крим, Донбас) а потім вже і повністю суверену державу Русь -Україну, як того від них наполегливо вимагає проклятий кремль.
Потім Єрмак вклав Зеленському у вуха, що на Кличко не треба наїжджати
Зеленський послухав і замінив БОгдана на Єрмака і заключив якщо не союз з Кличко, то як мінімум співпрацю по багатьох напрямках
Сделайте это вместе)))
увы, пункт «противвсех» отсутствует ...
Патриоты только Притула и Ильенко , остальные одинаковые дети системы и деграданты .
Неужели сам КАЧУРА ?!?!