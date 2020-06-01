Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще двох поранено, - штаб
За минулу добу збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських сил із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Українські підрозділи діяли адекватно обстановці та вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника", - йдеться в повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог у ранковий час неподалік Новотроїцького застосував по опорних пунктах українських сил ручні і станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Біля Водяного російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Оріхового противник випустив у бік українських оборонних укріплень дві міни калібру 82 мм.
"Для здійснення заходів щодо відбиття і стримування збройної агресії наші воїни вміло задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність. За даними розвідки, 31 травня українські захисники знищили одного і поранили двох окупантів.
Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначено в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Гнутового відкривали вогонь із гранатометів різних систем. У відповідь українські військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вои помни о том, что убить русского захваьтчика это твоя святая обязанность!
Убей русского!
Зродилися ми великої години з пожеж війни і полум"я війни...
...(храни вас Боженька)...