Трьох людей госпіталізували у Львові внаслідок падіння з балкона через обвал перил

Двоє чоловіків і жінка госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості після падіння з балкона на другому поверсі житлового будинку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє гаряча лінія міста Львова на своїй сторінці у Facebook.

"На вулиці Литвиненка, 13, троє людей випали з балкона другого поверху через обвал перил", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено в повідомленні, виклик надійшов о 19:08.

За даними гарячої лінії, потерпілими є 32-річна жінка із закритою черепно-мозковою травмою та закритим переломом хребців у поперековому відділі, 34-річний чоловік із забоєм правого плеча та 38-річний чоловік із закритим переломом нижньої третини обох передпліч, ЗЧМТ.

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Усіх постраждалих госпіталізували в лікарню швидкої допомоги. У чоловіків також зафіксовано ознаки алкогольного сп'яніння.