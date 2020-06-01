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Трьох людей госпіталізували у Львові внаслідок падіння з балкона через обвал перил

Трьох людей госпіталізували у Львові внаслідок падіння з балкона через обвал перил

Двоє чоловіків і жінка госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості після падіння з балкона на другому поверсі житлового будинку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє гаряча лінія міста Львова на своїй сторінці у Facebook.

"На вулиці Литвиненка, 13, троє людей випали з балкона другого поверху через обвал перил", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено в повідомленні, виклик надійшов о 19:08.

За даними гарячої лінії, потерпілими є 32-річна жінка із закритою черепно-мозковою травмою та закритим переломом хребців у поперековому відділі, 34-річний чоловік із забоєм правого плеча та 38-річний чоловік із закритим переломом нижньої третини обох передпліч, ЗЧМТ.

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Усіх постраждалих госпіталізували в лікарню швидкої допомоги. У чоловіків також зафіксовано ознаки алкогольного сп'яніння.

Трьох людей госпіталізували у Львові внаслідок падіння з балкона через обвал перил 01

Автор: 

Львів (3066) нещасний випадок (274)


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курили!арматура прогнила
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01.06.2020 07:33 Відповісти
Прокляті коммуняки...
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01.06.2020 07:41 Відповісти
Члены компартии рухнули?
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01.06.2020 10:19 Відповісти
""На вулиці Литвиненка, 13, троє людей випали з балкона другого поверху через обвал перил"- ще не дай боже від вірусу помруть!
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01.06.2020 07:45 Відповісти
В стані алко сп'яніння - це основна причина обвалу перил мабуть, якщо на цьому зробили наголос в статті)))
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01.06.2020 09:30 Відповісти
Ничего удивительного- таким номером дома! Ещё повезло!
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01.06.2020 11:10 Відповісти
 
 