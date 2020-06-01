У Вашингтоні та ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину

У столиці США та ще чотирьох десятках великих міст запроваджено комендантську годину у зв'язку із заворушеннями, що спалахнули після загибелі в Міннеаполісі чорношкірого чоловіка під час затримання поліцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Відповідні оповіщення отримали мешканці американських міст.

"Мер (Вашингтона. – Ред.) Боузер розпорядилася про запровадження комендантської години в окрузі Колумбія з 23:00 неділі, 31 травня, до 06:00 понеділка, 1 червня. Вона також залучила Національну гвардію округу для підтримки столичного департаменту поліції", - зазначається в повідомленні, яке на мобільні телефони отримали всі, хто перебуває у столиці США.

Крім того, щонайменше у 40 великих містах Сполучених Штатів також оголошена комендантська година із залученням додаткових сил правопорядку. Ці заходи запроваджені, в тому числі, в Міннеаполісі, Лос-Анджелесі, Денвері, Маямі, Атланті, Чикаго, Індіанаполісі, Детройті, Канзас Сіті, Цинциннаті, Клівленді, Філадельфії, Сіетлі, Далласі.

Водночас у штатах Аризона, Техас, Вірджинія запроваджено надзвичайний стан.

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Як повідомлялося, протести у США, які швидко переросли в масові заворушення з погромами магазинів, спалахнули через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер невдовзі після затримання поліцією.

З четверга поліція заарештувала майже 1400 осіб у 17 містах країни. Сім штатів і федеральний столичний округ Колумбія попросили допомоги Національної гвардії США в боротьбі із заворушеннями.

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