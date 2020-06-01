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У Вашингтоні та ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину

У Вашингтоні та ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину

У столиці США та ще чотирьох десятках великих міст запроваджено комендантську годину у зв'язку із заворушеннями, що спалахнули після загибелі в Міннеаполісі чорношкірого чоловіка під час затримання поліцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Відповідні оповіщення отримали мешканці американських міст.

"Мер (Вашингтона. – Ред.) Боузер розпорядилася про запровадження комендантської години в окрузі Колумбія з 23:00 неділі, 31 травня, до 06:00 понеділка, 1 червня. Вона також залучила Національну гвардію округу для підтримки столичного департаменту поліції", - зазначається в повідомленні, яке на мобільні телефони отримали всі, хто перебуває у столиці США.

Крім того, щонайменше у 40 великих містах Сполучених Штатів також оголошена комендантська година із залученням додаткових сил правопорядку. Ці заходи запроваджені, в тому числі, в Міннеаполісі, Лос-Анджелесі, Денвері, Маямі, Атланті, Чикаго, Індіанаполісі, Детройті, Канзас Сіті, Цинциннаті, Клівленді, Філадельфії, Сіетлі, Далласі.

Водночас у штатах Аризона, Техас, Вірджинія запроваджено надзвичайний стан.

Також дивіться: Убивство в Міннеаполісі: Протести в США охопили всю країну, в найбільших містах почалися масові заворушення. ВIДЕО

Як повідомлялося, протести у США, які швидко переросли в масові заворушення з погромами магазинів, спалахнули через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер невдовзі після затримання поліцією.

З четверга поліція заарештувала майже 1400 осіб у 17 містах країни. Сім штатів і федеральний столичний округ Колумбія попросили допомоги Національної гвардії США в боротьбі із заворушеннями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спалені будівлі, розбиті вітрини та розграбовані ТРЦ: Наслідки погромів у Міннеаполісі. ВРАЖАЮЧЕ ВІДЕО

Автор: 

заворушення (106) комендантська година (264) США (22512)


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Топ коментарі
+14
а бандиты будут борзеть еще больше
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01.06.2020 07:59
+12
любой бандит мекс или черный может сказать что расисты его обижают
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01.06.2020 08:06
+11
Протесты это другое. А это - грабежи и беспредел. К протестам такое же отношение как рос контрактники на донбасе к донбасским шахтерам. Но ваше видение - ваше дело.
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01.06.2020 08:31
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Есть надежда, что фараоны после этого будут борзеть меньше. Правда, слабая - власть обожает наглеть, наглеть и наглеть... Пока не схлопочет.
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01.06.2020 07:53 Відповісти
а бандиты будут борзеть еще больше
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01.06.2020 07:59 Відповісти
почему?
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01.06.2020 08:03 Відповісти
любой бандит мекс или черный может сказать что расисты его обижают
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01.06.2020 08:06 Відповісти
они это говорят, сколько я себя помню. не вижу, как на это повлияют нонешние протесты
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01.06.2020 08:12 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5 По данным за 2012 год, на территории Лос-Анджелеса действует 274 афроамериканские банды. Самыми крупными из них являются сообщества Crips, Bloods и Pirus. Crips и Bloods

Crips - одна из самых старых преступных группировок Лос-Анджелеса. Она была создана в 1969 году подростками-афроамериканцами Стэнли «Туки» Уильямсом и Раймондом Вашингтоном. Они начали объединять небольшие афроамериканские банды в одну крупную, стремясь, по их словам, создать организацию, которая могла бы противостоять «полицейскому насилию», от которого страдал их район.
В Лос-Анджелесе действуют около 230 банд Crips. Эти банды занимаются незаконным оборотом наркотиков, грабежами, убийствами, вымогательством, кражами и подделкой документов. Численность сообщества Crips составляет около 70 000 - 100 000 человек на 2019 год.Больше половины всех уличных банд Лос-Анджелеса состоит из латиноамериканцев. Самыми крупными латиноамериканскими бандами являются Mara Salvatrucha, 18th Street gang и Latin Kings. Nortenos является сообществом латиноамериканских банд, базирующихся на Севере Калифорнии, Surenos - сообществом латиноамериканских банд Южной Калифорнии. Латиноамериканские группировки контролируют долины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE_(%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Сан-Фернандо и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Сан-Гейбриел , пляжные зоны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%91%D0%B8%D1%87 Лонг-Бич и самый опасный район города - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81 South-Central (Южный центр) .
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01.06.2020 08:25 Відповісти
Протесты это другое. А это - грабежи и беспредел. К протестам такое же отношение как рос контрактники на донбасе к донбасским шахтерам. Но ваше видение - ваше дело.
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01.06.2020 08:31 Відповісти
И будет так говорить всегда, потому, что ему это на руку. И при случае будет громить и жечь. Потому нужно беспределящих полицейских быстро и жестко наказывать, а мародерствующих молодчиков жестко и конкретно разгонять газом, водометами и демократизаторами. Представляю, как там себя щас нормальные люди чувствуют.
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01.06.2020 08:28 Відповісти
На бомбас посмотри.
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01.06.2020 08:15 Відповісти
откуда в Вашингтоне кацапы с танками?
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01.06.2020 08:21 Відповісти
Потому, что то, что там сейчас происходит это уже не протесты. Упрощенно, есть 2 балансирующие силы, которые тянут одеяло на себя: государство и хаос толпы. Перетянет государство - тоталитаризм, перетянет хаос толпы - грабежи, убийства, страдания, всяческое насилие, джунгли короче. Если исчезнет власть, пусть даже самая тоталитарная, то живые будут завидовать мертвым. В данном случае, толпа просто воспользовалась поводом пожечь и пограбить, это отношения к обузданию произвола полиции не имеет.
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01.06.2020 08:24 Відповісти
это не упрощённо, это изложение видения местных ментов.
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01.06.2020 08:41 Відповісти
Нуууу... это у вас видение погромщиков. В США, в отличии от рашки, Украины и тд, в большинстве, я так понимаю, не "менты", а полиция. Но спорить не буду
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01.06.2020 08:52 Відповісти
не надо цепляться к словам: мент - он и в Тегусигальпе мент. и пофиг, как от там называется.
погромщики сейчас объективно выполняют положительную роль: власть вошла во вкус давить народ. того парня задавила буквально.
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01.06.2020 08:56 Відповісти
Чегож цеплятся? Мент, это чисто совковое понятие, у них по другому, так что переносить на них совковые понятия - манипуляция. Того парня задавила не власть, а один полицейский и его вроде уже закрыли, а громят все подряд, по всей стране, не имеющее отношение к полиции вообще. И где у них "вошла во вкус"? Или это вы про Украину? Так что не надо выискивать оправданий, то что там щас происходит - неадекватно преступлению того полицейского, тупо погромы для того, чтобы помародерить и погромить.
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01.06.2020 10:53 Відповісти
слово "мент" не является термином и не нужно навязывать свою лексикографические взгляды на него.
власти борзеют во всём мире под фальшивую пандемию.
американскому менту позволила борзеть американская власть.
эти погромы в моих интересах.
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01.06.2020 11:18 Відповісти
Ну, то, что в ваших интересах, то это понятно.
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01.06.2020 11:21 Відповісти
закусывай, пупсик. после стекломоя и будет тебе счастье и любовь в полицейском участке. будут тебя любить всем участком.
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01.06.2020 08:37 Відповісти
Украина и Сомали последние очаги стабильности в этом Мире...

над мифом о законопослушности граждан США грязно надругались..., так же как и над мифом об их порядочных и справедливых копах...
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01.06.2020 07:57 Відповісти
Чепуха. Это рашка-говняшка истинный оплот стабильности в мире.
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01.06.2020 08:30 Відповісти
Бота сразу видно, по абсурдности и примитивности высказываний.
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01.06.2020 08:35 Відповісти
Давайте жить дружно -это не про людей. Свой-чужой природно и понятно. Обьединится чтоб захватить,создать.защитить ресурсы. Вот это по людски . Остальное- угоды с правом сильного и дымовая завеса шарлатанства политиканства,дипломатии поддерживают баланс перемирия в человеческой жизни. Потерял силу потерял часть ресурса закон природы.Сила в обьединениях для массы и векторе чтоб направить энергию броунского движения. Суспильный договор уже ресурс для жизни.
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01.06.2020 07:59 Відповісти
What the fuck is this?
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01.06.2020 08:02 Відповісти
Зис из лайф зе беби.
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01.06.2020 09:08 Відповісти
А негры теперь огребают знатно.
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01.06.2020 08:14 Відповісти
негры походу пока грабят, огребают нормальные
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01.06.2020 08:39 Відповісти
https://twitter.com/chadloder/status/1266952661791674370

Жесткий карантин
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01.06.2020 08:22 Відповісти
А намедни в Мацкве менты бьют белокожую девушку.
https://youtu.be/wDWmF_UqfXs
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01.06.2020 08:32 Відповісти
и тишина....
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01.06.2020 10:38 Відповісти
Мартін Лютер Кінг тоже казав я маю мрію, коли білі і чорні... А виявилось що куклус клан переміг, що можна коліном придушити Конституцію в штаті де заборонено вільний продаж зброї.
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01.06.2020 08:34 Відповісти
Где перемиг клускукслан?
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01.06.2020 08:44 Відповісти
У мізках поліцаїв штату.
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01.06.2020 08:58 Відповісти
Якщо цигани прийдуть грабувати ваш дім, мотивуючись тим, що С-14 підпалював їхній табір, ви з радістю їм все віддасте і не будете звертатись в поліцію?
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01.06.2020 09:01 Відповісти
Клускукскукс это организация, или вы можете назвать им все что угодно? Например афроамериканец попросил у вас сигарету, а вы не дали, то это перемиг клускукскукс? Или например афроамериканец отбился от бледнолицего, который на него напал, то это он победил клускукскукс? И следующий вопрос: один полицейский, это вся полиция штата? И откуда вы знаете, что у них в мизках?
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01.06.2020 10:46 Відповісти
Вже починаю сумніватись в шансах Байдена після бидляцьких погромів.
"Трамп прийде-порядок наведе".
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01.06.2020 08:36 Відповісти
Так. Трамп буде казати "Моя політика щодо мігрантів правильна. Я захищу від них Америку!".
Тому казати, що ці погроми зашкодять Трампу, мабудь, неправильно.
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01.06.2020 08:58 Відповісти
Происходящее и есть результат его политики. Трамп четыре года как пришёл.
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01.06.2020 09:12 Відповісти
Звичайно.Але у виборця,що сумнівається,восени простий вибір:приєднатись до протестуючих погромників,електорату демократів,чи до тих,хто прибирає і відновлює зруйноване після тих погромів та озброюється,тих,що бажають спокійних вулиць вночі (і Трамп зможе їм це дати).
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01.06.2020 09:34 Відповісти
Проісходящєє - це результат багатолітньої політики дєрьмократів, які іще в 1965 році прийняли закон, який дозволяв неконтрольовану імміграцію з країн третього світу. Вчи матчастину, Телепень.
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01.06.2020 11:07 Відповісти
Ну, взагалі, якщо уважно читати, то прізвище його Богдан Вечірко.
Але в статті ніде не сказано, що він привіз саме питну воду протестувальникам
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01.06.2020 10:05 Відповісти
Сергей Вы в теме произошедшего разобрались видимо. Можно как-то с Вами связаться?
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01.06.2020 11:58 Відповісти
Любителям всемирных заговоров:Мир проще-в нёмь две основные силы-левые и правые,но они везде, и связаны между собой тесными узами.Если правые более открыты,то левые-законспирированы и скрытны.Сейчас их бесит,поскольку "втихую" курят сруцкую газовую трубку.Бесятся,когда Трамп рупором созывает медведей,тигров,слонов и даже кенгуру в свою открытую металлическую клетку,чтобы"держать друга близко,а врага ещё ближе".Не хотят правые гоняться за дичью по тундре и тайге с рогатиной,да и как ещё узнать-не проворачивают ли тёмные дела за их спиной "верные партнёры "по G-7 с извечными конкурентами США-Китаем и Ираном?Разве не правая демократия определяет право на выбор большинства,а не только избранными левыми?Вот только интересно в угоду кому работают левые,разгоняя волну протестов,радикализируя народ в год президентских выборов в США?Не в угоду ли радикальных исламистов с рашистами,спокойно отправившими 14-ть бомбардировщиков через Иран,Сирию в Ливию,для оккупации тамошней нефтянки?https://***********.com/News/world/archives/2020/05/31/2003737370
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01.06.2020 08:42 Відповісти
Ось і полохливі, м'якушечні демократи. Тепер мародерів можна відстрілювати на законних підставах.
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01.06.2020 08:42 Відповісти
Застосування сили до мирних демонстрантів - неприпустимо!
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01.06.2020 08:49 Відповісти
А до грабіжників та мародерів, яких ми бачимо на "протестах" в американських маркетах?
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01.06.2020 08:59 Відповісти
раззуйся, там просто повод для хапнуть под шумок
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01.06.2020 10:37 Відповісти
Игрок НБА огорчился что ему сломали окно в машине.

https://www.youtube.com/watch?v=6HKw4-KOJBs
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01.06.2020 08:56 Відповісти
это что женщина была?
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01.06.2020 09:05 Відповісти
США играйтесь с кремлевским ****** в демократию дальше. То ли еще будет!
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01.06.2020 09:34 Відповісти
Вот вам и карантин.

Карантин, по-видимому, прекращается, так как многие демократы, отвечающие за крупные города, которые когда-то настаивали на строгих карантинных мерах, выстраиваются в ряд, чтобы поддержать общенациональные массовые демонстрации без социального дистанцирования в связи со смертью https://www.foxnews.com/category/person/george-floyd Джорджа Флойда .
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01.06.2020 10:07 Відповісти
Провести прозоре розслідування, а всіх негрів і білих що скористалися ситуацією та грабували магазини і нищили майно, притягнути до штрафу та кримінальної відповідальності.
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01.06.2020 10:14 Відповісти
Мы это уже проходили в прошлом году. Одно дело мирный протест ,другое дело мародёры и насильники. Таких надо стрелять на месте .Так вот я про Саламона Таки ,примерзотнишая личность Славо Богу уже все . Откосил от армии ,занимался вымогательством у мелких, трахал свою сестру ,это то что , про него соседи рассказывали, кстати был под домашним арестом ,когда его подстрелили рекошетом🙁 Так вот я слышал ,что у американского героя до его смерти уже было 4-5 приводов в полицию 🙁🙇
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01.06.2020 10:24 Відповісти
В того хероя московії не приводи, а реальні строки, останній раз вийшов в 2014.
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01.06.2020 10:31 Відповісти
Американские беспорядки
на самом деле вызваны пандемией, легализовавшей режим ношения масок. Скрыв фейс, мошенники под предлогом расовой дискриминации раскачивают мирные протесты, а затем под шумок тупо грабят магазины. Видеоидентификация затрудена, а Бога они не боятся по причине безбожия. Но нет ничего тайного, что бы не выяснилось.
"Гибель народу без Слова Божия" (с)
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01.06.2020 10:35 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008145913106&__cft__[0]=AZWo7wTMFR1vGCD32kKHErwVpwdQHkuq-XKQafiooXL1xJiHTzODAf2L5JKCZiOOYDqNZQzNsCDHGwlbFcuR9i7kGzzZL3jrlwCr7F-ratOaDBAagFyF8NN98IgQV2Q_V4U&__tn__=-UC%2CP-R Александр Мосьпан

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2642771076004397&id=100008145913106&__cft__[0]=AZWo7wTMFR1vGCD32kKHErwVpwdQHkuq-XKQafiooXL1xJiHTzODAf2L5JKCZiOOYDqNZQzNsCDHGwlbFcuR9i7kGzzZL3jrlwCr7F-ratOaDBAagFyF8NN98IgQV2Q_V4U&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·

Disclaimer*

Это что - Миннеапольская Народная Республика?! Где то я такую юхню в 14-ом на востоке Украины уже видел...
Афроамериканский народ Миннеаполиса кормит все США, не?
.
.
Живя на пособие по безработице по ТРИ, Карл! поколения (ни дед, ни сын, ни внук ни дня НЕ РАБОТАЛИ) жгут Флаг, кормящей их страны...

А кто-то ракеты изобретает.

https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/100919828_2642759412672230_8143322224451911680_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_oc=AQlRc0JHB47GuHpZBb44zutEA40pvvLaWeG9RyN55iAf2l84hPvTLWhBfT-3ve4zDeQ&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=7e2c7503f2600a7b895dac93aa47f91a&oe=5EFAAF6D
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01.06.2020 10:51 Відповісти
Вже був прецендент:
https://www.facebook.com/NinaChesskaja.58/posts/2951026151680757 В цей день 31го Травня 1919го генпрокурор США Палмер завантажив на борт пароплава "Buford" 249 людей, що ставились прихильно до росіян, і відправив їх всіх в Росію.
Не подобається Америка? Чумодан, вокзал, Росія!
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01.06.2020 10:59 Відповісти
Наскільки я чув це, міста де правлять демократи. Від самого початку поліції, якою в США керують мери міст, була дана команда не заважати волевиявленню народа. Для них зараз важливо заглушити скандал з коронавірусом. Справа в тому що, в демократичних штатах наказали старих інфікованих комід розміщати в будинках престарілих і це спричинило неконтрольоване поширення хвороби та призвело до жертв у 8 разів вищих ніж в республіканських штатах, де хворих старих клали в спеціалізовані лікарні. https://www.youtube.com/watch?v=0ZrTlB4uJjE Цю тему гарно прокоментував Леон Вайнштейн .
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01.06.2020 11:27 Відповісти
 
 