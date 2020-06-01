За перші 8 хвилин роботи система автофіксації порушень ПДР зафіксувала 262 перевищення швидкості в Києві, - Аваков
Опівночі 1 червня в Києві почала працювати автоматична система фіксації порушення ПДР.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.
"О 00:00 годині запущена система автофіксації перевищення швидкості. За 8 хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості і це при тому, що камери налаштовані в Києві на 103 км/ч. Бережіть себе і свої гроші! Будьте уважні!" - написав міністр.
Як відомо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Постанови про штрафи в 255-510 грн надсилатимуть поштою.
Топ коментарі
+13 Серая Лиса
показати весь коментар01.06.2020 08:05
+13 5 копійок
показати весь коментар01.06.2020 08:20
+10 Colt
показати весь коментар01.06.2020 08:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И, да - в США полиция, менты - у нас.
Правила там соблюдать не нужно ?
Це принцип вікон овертона.
Спочатку 103 = справ буде меньше і вони будуть резонансніші. Люди будуть скаржитися на порушників, почнеться позитивна судова практика притягнення, потім буде узагальнення практики яке легітимізує камери остаточно.
За цей час збільшать кількість камер, кількість людей які їх обслуговують, кількість суддів.
А потім зроблять 73 і почнуть збирати гроші у бюджет на максимум.
Что-то типа браслета на ноге.
За попытку отключить или вывести из строя автомобиль конфискуется.
А аваків-про 103 говорить.
Хтось брехунець?
и это правильно
Это как в анекдоте:
- Мама, водка подорожала! Значит папа будет меньше пить?
- Нет сынок! Мы теперь будем меньше есть...
Или блин Аваков отжал у Ляшка фирму по сбору металлолома и сейчас будет ТАЗы конфисковывать у "лошар по жизни", т.е. у избирателей?
не хочу тебя обижать: тебя судьба дважды обидела, -мало, что москаль так еще и алкаш...
В Харькове было телефонное право золотого ребёнка: безнаказанно ездить без ограничений по звонку папы-мамы.
===========
Это тебя судьба обидела, да ещё и трижды: быть тупым, неспособным анализировать и делать выводы по нику.
не выделяй коммент - твою дурь и так заметно...
Зайчиха в тюрьме от зависти усохнет: "А шо, так можно было?"...
На лохах внутри страны, если прямым текстом.
Так проще, напрягаться не надо, да и лох нынче пошел с жирком после порошенка, и непуганый.