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За перші 8 хвилин роботи система автофіксації порушень ПДР зафіксувала 262 перевищення швидкості в Києві, - Аваков

За перші 8 хвилин роботи система автофіксації порушень ПДР зафіксувала 262 перевищення швидкості в Києві, - Аваков

Опівночі 1 червня в Києві почала працювати автоматична система фіксації порушення ПДР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.

"О 00:00 годині запущена система автофіксації перевищення швидкості. За 8 хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості і це при тому, що камери налаштовані в Києві на 103 км/ч. Бережіть себе і свої гроші! Будьте уважні!" - написав міністр.

Також читайте: Перший зафіксований автоматичною системою порушник ПДР - Audi Q7 на Чоколівському бульварі, - Геращенко

Як відомо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Постанови про штрафи в 255-510 грн надсилатимуть поштою.

За перші 8 хвилин роботи система автофіксації порушень ПДР зафіксувала 262 перевищення швидкості в Києві, - Аваков 01

Автор: 

Аваков Арсен (2189) відеофіксація (112) МВС (3499) швидкість (119) фото (173)


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Топ коментарі
+13
Главная цель - штрафы. Когда Аваков и Антонина пишут про камеры и штрафы, прямо видно как слюна капает с клыков - так денег хочется.
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01.06.2020 08:05
+13
Авто порушило ПДР. Яка презумпція? Якщо довірив комусь кермо, то нехай думає кому довіряти.
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01.06.2020 08:20
+10
Традицию разворовать транш МВФ никто не отменял.
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01.06.2020 08:06
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Дети уже. Я пока тут побуду, надо завершить кое-какие дела.
И, да - в США полиция, менты - у нас.
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01.06.2020 22:28 Відповісти
в твоей дурной детской голове, менты козлы))) но стоит тебе начистить морду или обокрасть, ты сразу вспоминаешь об этих ментах))) эх дети, откуда у вас в головах столько глупости?
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02.06.2020 18:04 Відповісти
Сколько проходились иметь дел с ментами - только отрицательный опыт. Или взятки вымогают (особенно гайцы этим занимаются) или полное отсутствие результатов - были и кражи (обворовали дачу) и мошенничество (по банковской карте) и другие случаи. НИ РАЗУ от ментов не было положительного результата.
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03.06.2020 11:03 Відповісти
Хтось з високих лобів обов'язково попадеться. І навіть раз заплатить. Можливо навіть сам Бублчка. Задля прикладу (робіть так само як я) та піару (я людина з народу, такий самий рагуль як ви).
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02.06.2020 11:02 Відповісти
А почему на 103, а не на 73? Киев какой то особенный ?
Правила там соблюдать не нужно ?
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01.06.2020 08:07 Відповісти
Тогда бы нарушителей было бы несколько десятков тысяч.
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01.06.2020 09:38 Відповісти
потому что в киеве на некоторых улицах разрешено 80
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01.06.2020 10:00 Відповісти
Щоб систему не перенавантажити.
Це принцип вікон овертона.
Спочатку 103 = справ буде меньше і вони будуть резонансніші. Люди будуть скаржитися на порушників, почнеться позитивна судова практика притягнення, потім буде узагальнення практики яке легітимізує камери остаточно.
За цей час збільшать кількість камер, кількість людей які їх обслуговують, кількість суддів.
А потім зроблять 73 і почнуть збирати гроші у бюджет на максимум.
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02.06.2020 11:06 Відповісти
Закномерный итог того, что Аваков и его МВД 6 лет клали болт на нарушения ПДД.
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01.06.2020 08:07 Відповісти
А ще "Министр внутренних дел Украины" поклав болт на державну мову, якою мусить писати і звертатися до суспільства. (Конституція України: Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова)
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01.06.2020 08:55 Відповісти
Любителям полетать надо ставить ограничитель скорости - не более 70 км-ч.
Что-то типа браслета на ноге.
За попытку отключить или вывести из строя автомобиль конфискуется.
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01.06.2020 08:09 Відповісти
Ой лжец, ой пройдоха. Решил срубить денег на доверчивых. Сначала запостил что штрафанул АУДИ (первая машина) за превышение на 5 км/ч (ехал 75 км/ч) , а потом несёт что камеры настроил на 103 км/ч.
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01.06.2020 08:10 Відповісти
Видимо речь об улицах, по которым можно 80 +20 +3. Просто "текст немного по-дебильному написал".
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01.06.2020 08:47 Відповісти
А что за цифра такая...8 минут?? Почему не 5...или 10..??
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01.06.2020 08:11 Відповісти
А на 9 минуте у них память на флешке ЗАКОНЧИЛАСЬ!
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01.06.2020 09:39 Відповісти
за 8 минут отбили вложенное и пошли в "Велюр" отмечать
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01.06.2020 09:54 Відповісти
Бабло потечет рекой . Есть мааленькая надежда, - больше правила соблюдать будут. Или не будут . У быдла денег много ..
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01.06.2020 08:25 Відповісти
та ехали сегодня ночью уже 90% 60 км/ч, 10% еще видимо не раздуплились
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01.06.2020 11:05 Відповісти
Може така цифра була написана на стелі?
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01.06.2020 08:25 Відповісти
Ну как раз народ постричь после карантина самое то ! Интересно сколько жирненький Антошка срубил на єтой системе))
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01.06.2020 08:27 Відповісти
Геращенко запустив про перевищення швидкості-75 км
А аваків-про 103 говорить.
Хтось брехунець?
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01.06.2020 08:31 Відповісти
Да обое рябое...они если не сбрешут то день прожит зря...
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01.06.2020 08:33 Відповісти
наверное потому, что пока все камеры стоят на проспектах, а в летнее время на проспектах и шоссе 80+20+3 = 103. когда будут ставить на улицах будет 50+20+3=73
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01.06.2020 11:09 Відповісти
Порядок на дорогах надо наводить, но не такими методами. Нарушил, остановили, выписали штраф иди плати, а то какая-то автофиксация. Бездельникам так и хочется, чтобы нифига не делать, а деньги прямо сыпались на голову мечтательную.
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01.06.2020 08:34 Відповісти
в мире давно существует автофиксация
и это правильно
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01.06.2020 08:38 Відповісти
Во многих странах накоплен немалый опыт. Опыт этот говорит, что дешевле и проще заплатить штраф, чем вести тяжбу и оплачивать судебные издержки.
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01.06.2020 08:40 Відповісти
Можно растаможку убирать, больше машин, больше штрафов
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01.06.2020 09:06 Відповісти
Кто воровал и нарушал , тот и будет воровать и нарушать. Просто теперь будет воровать больше, на сумму штрафа.
Это как в анекдоте:
- Мама, водка подорожала! Значит папа будет меньше пить?
- Нет сынок! Мы теперь будем меньше есть...
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01.06.2020 09:09 Відповісти
Если миллион машин по доверенности ездят, сейчас массово начнут переоформлять. А вот тут и баблище. И укрпочте лаве. Берегите деньги
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01.06.2020 09:09 Відповісти
Якщо б "потужний" мародер Рюкзаков запровадив камери шість років назад, як в Європі стоять, то бюджет отримав би 10 млрд доходу!!! А також б не було вбито на дарогах тисячі людей!
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01.06.2020 09:10 Відповісти
Аваков, на:
За перші 8 хвилин роботи система автофіксації порушень ПДР зафіксувала 262 перевищення швидкості в Києві, - Аваков - Цензор.НЕТ 8298
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01.06.2020 09:16 Відповісти
Уже давно надо было это(автофиксацию) сделать,и не в одном только Киеве,а по всей стране.Теперь еще главное,что бы нарушители в судах откосить от штрафов не смогли.А то потом выяснится,что у ментов на эту систему сертификата какого то не хватает,или конституционный суд решит,что нарушены чьи то права.Не зря же депутаты так долго оттягивали принятие этого вопроса,наверное потому,что сами первые и являются главными нарушителями.
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01.06.2020 09:19 Відповісти
Проблема, хто був за кермом, знімається дуже просто. Штраф накладувати на власника. А далі власник нехай судиться з тим, кому довірив авто. Не поліцаї повинні розбиратися, а суд.
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01.06.2020 09:57 Відповісти
Це якщо власник ще живий. І якщо машина 7 чи 10 років тому продана по техпаспорту, то як знайти того хто на ній зараз їздить. Хіба що в угон подати
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01.06.2020 10:08 Відповісти
Ця проблема також вирішується запросто. Якщо власник не заявився з штрафом протягом місяця - конфіскація автомобіля. Сотня-третя конфіскацій, і без будь-якого примусу всі мутні схеми з власністю на авто порозвалюються.
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01.06.2020 10:23 Відповісти
Сотня конфискаций!!! ******, даже у Ахметова автомобилей столько нету...
Или блин Аваков отжал у Ляшка фирму по сбору металлолома и сейчас будет ТАЗы конфисковывать у "лошар по жизни", т.е. у избирателей?
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01.06.2020 11:51 Відповісти
дебил?
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01.06.2020 10:10 Відповісти
Ой, мама Дубинского заплакала, бо она очень любит скорость...
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01.06.2020 11:49 Відповісти
Феноминально! Теперь осталось решить кто и как будет успевать вручать эти письма идиотизма. Сколько надо почтальёнов и транспорта для доставки при таком потоке.
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01.06.2020 10:00 Відповісти
Повестки вручать не будут, что бы не было апелляций. Сейчас повестки в суд почта не приносит, а тупо отсылает обратно, "типа не вручили".
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01.06.2020 10:12 Відповісти
Засекаем время: сколько просуществуют эти камеры
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01.06.2020 10:02 Відповісти
Мусорам похеру - бабло уже распилено! Остальное - головная боль Минфина...
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01.06.2020 11:53 Відповісти
у франции эти камеры фиксации побили нахрен во время протестов и чето не восстанавливают
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01.06.2020 10:04 Відповісти
А нас мусора наймут титушек и те их точно так же побьют. А мусора закажут новые. Это же проще, чем свой Приус разбить или рюкзак потерять...
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01.06.2020 11:59 Відповісти
Радуются автофиксации правонарушений либо откровенные дегенераты, либо пешеходы не знающие ППД и кидающиеся под колёса на переходах.
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01.06.2020 10:08 Відповісти
Таємниця рускай души давно всім відома - безумство.
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01.06.2020 10:25 Відповісти
Якщо камери на 100 відсотків достовірно фіксують порушення, то я лише за. Через придурків що ганяють по місту за сотню в Україні вже цього року більше 1000 людей загинули.
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01.06.2020 10:11 Відповісти
не хер под авто кидаться. Слабые умом не выживают. Естественный отбор.
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01.06.2020 10:14 Відповісти
...в Харькове сразу десяток человек стояли на тротуаре, ждали, когда броситься под колеса...
не хочу тебя обижать: тебя судьба дважды обидела, -мало, что москаль так еще и алкаш...
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01.06.2020 11:07 Відповісти
Не путай хер с кукурузой.
В Харькове было телефонное право золотого ребёнка: безнаказанно ездить без ограничений по звонку папы-мамы.
===========
Это тебя судьба обидела, да ещё и трижды: быть тупым, неспособным анализировать и делать выводы по нику.
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01.06.2020 11:20 Відповісти
ты не про "золотых детей" по клаве стучал...напомню - "не хер под авто кидаться"...
не выделяй коммент - твою дурь и так заметно...
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01.06.2020 11:29 Відповісти
правильно: не хер под авто кидаться, а в Харькове Зайцева так ездила, потому что она золотой ребёнок. Её менты боялись останавливать. Ездила так потому, что мама-с папой отмазывали по телефону, если ты не в курсе. Кстати с камерами такая же история будет - будут внесены номера авто, которых камера просто не будет видеть.
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01.06.2020 11:46 Відповісти
Ой ты и ......л! Фиксують не токо камеры, а и целые отряд КОРДа при задержании наручниками фиксують, снимают все телеканалы, прокуроры потом часами в ящике рассказують и протоколы покузують... А пользы - как с дырявого гандона!
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01.06.2020 11:57 Відповісти
Зато на фронте камер слежения нет, ну там же наверно не нужно. Пусть снайперы бойцов убивают.....
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01.06.2020 10:36 Відповісти
есть
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01.06.2020 10:56 Відповісти
Блин, а слабо Минюсту, после введения платных камер у турмах ввести новую услугу - включать зеленый на светофоре "по требованию"?
Зайчиха в тюрьме от зависти усохнет: "А шо, так можно было?"...
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01.06.2020 12:03 Відповісти
Дыжытализация шагаит по стране буратин!
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01.06.2020 12:04 Відповісти
Это Украина, детка!
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01.06.2020 12:08 Відповісти
все правильно, еще во время своей предвыборной, кхм, публичной активности главзебил давал всем понять, что ему плевать на внешнюю политику, а зарабатывать он будет на внутренней.

На лохах внутри страны, если прямым текстом.

Так проще, напрягаться не надо, да и лох нынче пошел с жирком после порошенка, и непуганый.
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01.06.2020 16:19 Відповісти
А зеля будет 50 ездить или? Про велик уже молчу.
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02.06.2020 08:04 Відповісти
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