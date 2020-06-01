За перші 8 хвилин роботи система автофіксації порушень ПДР зафіксувала 262 перевищення швидкості в Києві, - Аваков

Опівночі 1 червня в Києві почала працювати автоматична система фіксації порушення ПДР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.

"О 00:00 годині запущена система автофіксації перевищення швидкості. За 8 хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості і це при тому, що камери налаштовані в Києві на 103 км/ч. Бережіть себе і свої гроші! Будьте уважні!" - написав міністр.

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Як відомо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Постанови про штрафи в 255-510 грн надсилатимуть поштою.