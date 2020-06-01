Стрілянина в Броварах: суд відправив під варту 20 підозрюваних, на черзі організатори злочину, - Аваков. ФОТО

Броварський районний суд Київської області відправив під варту 20 підозрюваних у справі про стрілянину в Броварах, двом особам суд заочно оголосив про підозру, на черзі - організатори злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter.

"Отже, 20 фігурантам справи про стрілянину в Броварах обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без застави", - написав Аваков.



Фото: Аваков/Twitter

Також він повідомив, що "ще одну справу суд розглядатиме о 10:00".

"Двом особам оголошено підозру заочно - до затримання. На черзі - організатори злочину. Слідство триває!" - наголосив міністр.

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Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.