Сьогодні Україна переходить на третій етап пом'якшення карантину: запрацюють басейни, спортзали та залізничні перевезення
У перший день літа Україна переходить на наступний, третій, етап послаблення карантину, а отже, скасовано чергові обмеження.
Від сьогодні, з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, в Україні дозволено, зокрема, таке: роботу басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більш ніж 10 осіб, наприклад, почнуть роботу автошколи; запуск залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
МОЗ підготувало рекомендації щодо протиепідемічних норм, які мають бути забезпечені у разі, коли власники вирішать відкрити спортзал або басейн. Спортивні заклади зможуть відновити роботу за дотримання таких обов’язкових умов:
- температурний скринінг усіх працівників закладів та відвідувачів перед початком зміни (в разі виявлення температури понад 37,2°C або ознак респіраторних захворювань – не допускаються);
- всі працівники спортзакладів мають бути в медичних масках або респіраторах;
- дотримання соціальної дистанції між клієнтами закладу: не більш ніж однієї особи на 10 кв. м площі зали для індивідуальних занять; однієї особи на 5 кв. м площі зали для групових/командних занять (не більш як 10 осіб у групі);
- групові або командні заняття можна проводити лише за попереднім записом.
На час дії в Україні карантину в спортивних закладах забороняється:
- використання багаторазових (тканинних) рушників (окрім персональних рушників відвідувачів);
- розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;
- функціонування спа-зон та надання послуг масажу;
- функціонування фітнес-барів та кулерів з водою (робота вендингових машин дозволяється);
- функціонування дитячих кімнат; одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;
- проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;
- проведення групових занять для дітей віком до 12 років;
- видача багаторазових рушників клієнтам.
Функціонування басейнів, згідно з постановою МОЗ, дозволено:
- для індивідуального відвідування;
- для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;
- за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах;
- за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.
В "Укрзалізниці" опублікували умови, за яких пасажирів допускатимуть у потяги. Основними правилами, зокрема, є такі:
- пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках;
- вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.
При цьому в "Укрзалізниці" додали, що вагони поїзда перед та після кожного рейсу проходитимуть санобробку, а провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.
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https://www.unicef.org/ukraine/media/5811/file/COVID%20impact%20on%20poverty%20ukr.pdf