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Новини Коронавірус і карантин
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Сьогодні Україна переходить на третій етап пом'якшення карантину: запрацюють басейни, спортзали та залізничні перевезення

Сьогодні Україна переходить на третій етап пом'якшення карантину: запрацюють басейни, спортзали та залізничні перевезення

У перший день літа Україна переходить на наступний, третій, етап послаблення карантину, а отже, скасовано чергові обмеження.

Від сьогодні, з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, в Україні дозволено, зокрема, таке: роботу басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більш ніж 10 осіб, наприклад, почнуть роботу автошколи; запуск залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

МОЗ підготувало рекомендації щодо протиепідемічних норм, які мають бути забезпечені у разі, коли власники вирішать відкрити спортзал або басейн. Спортивні заклади зможуть відновити роботу за дотримання таких обов’язкових умов:

  • температурний скринінг усіх працівників закладів та відвідувачів перед початком зміни (в разі виявлення температури понад 37,2°C або ознак респіраторних захворювань – не допускаються);
  • всі працівники спортзакладів мають бути в медичних масках або респіраторах;
  • дотримання соціальної дистанції між клієнтами закладу: не більш ніж однієї особи на 10 кв. м площі зали для індивідуальних занять; однієї особи на 5 кв. м площі зали для групових/командних занять (не більш як 10 осіб у групі);
  • групові або командні заняття можна проводити лише за попереднім записом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У МОЗ оприлюднили рекомендації для роботи спортзалів і басейнів: термоскринінг, обмежене відвідування, маски. ІНФОГРАФІКА

На час дії в Україні карантину в спортивних закладах забороняється:

  • використання багаторазових (тканинних) рушників (окрім персональних рушників відвідувачів);
  • розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;
  • функціонування спа-зон та надання послуг масажу;
  • функціонування фітнес-барів та кулерів з водою (робота вендингових машин дозволяється);
  • функціонування дитячих кімнат; одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;
  • проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;
  • проведення групових занять для дітей віком до 12 років;
  • видача багаторазових рушників клієнтам.

Функціонування басейнів, згідно з постановою МОЗ, дозволено:

  • для індивідуального відвідування;
  • для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;
  • за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах;
  • за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.

Також дивіться: У Польщі відмінили обов'язкове носіння масок на вулиці

В "Укрзалізниці" опублікували умови, за яких пасажирів допускатимуть у потяги. Основними правилами, зокрема, є такі:

  • пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках;
  • вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.

При цьому в "Укрзалізниці" додали, що вагони поїзда перед та після кожного рейсу проходитимуть санобробку, а провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Автор: 

залізниця (1500) карантин (18172) спорт (1612) Укрзалізниця (6826) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
В басейні всі повинні бути в масках.
Сегодня Украина переходит на третий этап смягчения карантина: заработают бассейны, спортзалы и железнодорожные перевозки - Цензор.НЕТ 6370
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01.06.2020 08:27
+2
кароновирус 19 нет Есть психологический тероризм с целью удерэаться у корыта не смотря на провальную экономику. Влада пойдет под суд до нового року.
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01.06.2020 09:04
+1
Достаточно 1 зараженного посетителя и бассейн превраттится в бульон-рассадник с COVID-19

Сьогодні Україна переходить на третій етап пом'якшення карантину: запрацюють басейни, спортзали та залізничні перевезення - Цензор.НЕТ 8588
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01.06.2020 08:42
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Нда... Это всю поездку в поезде в маске... Кайффф
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01.06.2020 08:25 Відповісти
В басейні всі повинні бути в масках.
Сегодня Украина переходит на третий этап смягчения карантина: заработают бассейны, спортзалы и железнодорожные перевозки - Цензор.НЕТ 6370
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01.06.2020 08:27 Відповісти
31.05.20 09:23 В Украине за сутки - 468 новых случаев COVID-19 https://censor.net/n3199082
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01.06.2020 08:27 Відповісти
COVID-19 - унікальна криза в тому сенсі, що її соціально-економічний вплив сильно залежить від результатів реалізації стратегій щодо охорони здоров'я, подолання пандемії та карантину. Незважаючи на високий ступінь невизначеності, ми подаємо перші прогнози впливу COVID-19 на бідність, зокрема бідність дітей, і на найбільш уразливі категорії населення України. Ці результати отримані шляхом мікромоделювання на основі обстежень умов життя домогосподарств (ОУЖД). Цей звіт є "живим" документом, який регулярно оновлюватиметься в міру надходження нової інформації.

Очікується, що рівень бідності значно зросте через скорочення доходів у результаті пандемії COVID-19 за двома сценаріями: • за менш загрозливим сценарієм (на основі останніх макропрогнозів Кабінету Міністрів України) очікується, що рівень бідності за абсолютним критерієм зросте з 27,2 до 43,6 відсотка; • за більш загрозливим сценарієм3 очікується, що рівень бідності за абсолютним критерієм зросте з 27,2 до 50,8 відсотка.

https://www.unicef.org/ukraine/media/5811/file/COVID%20impact%20on%20poverty%20ukr.pdf
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01.06.2020 08:41 Відповісти
Достаточно 1 зараженного посетителя и бассейн превраттится в бульон-рассадник с COVID-19

Сьогодні Україна переходить на третій етап пом'якшення карантину: запрацюють басейни, спортзали та залізничні перевезення - Цензор.НЕТ 8588
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01.06.2020 08:42 Відповісти
нет. в хлорированной воде вирусочку гаплык.
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01.06.2020 09:03 Відповісти
Днепр и пляжи на нем бубочка тоже "захлорировал", м?
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01.06.2020 12:45 Відповісти
лично тебе я бы не рекомендовал купаться вообще - а то помрёшь от страха
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01.06.2020 12:50 Відповісти
Чомусь ти - про воду, а не про сушарки, де чергу і дистанцію ніхто не витримуватиме.
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01.06.2020 09:27 Відповісти
кароновирус 19 нет Есть психологический тероризм с целью удерэаться у корыта не смотря на провальную экономику. Влада пойдет под суд до нового року.
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01.06.2020 09:04 Відповісти
Особливо потішило відкриття басейнів. Тепер залишилося зачекати наступного етапу пом'якшення карантину коли в басейни наберуть воду. І тоді відвідувачам можна вже буде купатися без масок 😷
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01.06.2020 11:28 Відповісти
 
 