Сьогодні Україна переходить на третій етап пом'якшення карантину: запрацюють басейни, спортзали та залізничні перевезення

У перший день літа Україна переходить на наступний, третій, етап послаблення карантину, а отже, скасовано чергові обмеження.

Від сьогодні, з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, в Україні дозволено, зокрема, таке: роботу басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більш ніж 10 осіб, наприклад, почнуть роботу автошколи; запуск залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

МОЗ підготувало рекомендації щодо протиепідемічних норм, які мають бути забезпечені у разі, коли власники вирішать відкрити спортзал або басейн. Спортивні заклади зможуть відновити роботу за дотримання таких обов’язкових умов:

температурний скринінг усіх працівників закладів та відвідувачів перед початком зміни (в разі виявлення температури понад 37,2°C або ознак респіраторних захворювань – не допускаються);

всі працівники спортзакладів мають бути в медичних масках або респіраторах;

дотримання соціальної дистанції між клієнтами закладу: не більш ніж однієї особи на 10 кв. м площі зали для індивідуальних занять; однієї особи на 5 кв. м площі зали для групових/командних занять (не більш як 10 осіб у групі);

групові або командні заняття можна проводити лише за попереднім записом.

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На час дії в Україні карантину в спортивних закладах забороняється:

використання багаторазових (тканинних) рушників (окрім персональних рушників відвідувачів);

розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;

функціонування спа-зон та надання послуг масажу;

функціонування фітнес-барів та кулерів з водою (робота вендингових машин дозволяється);

функціонування дитячих кімнат; одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;

проведення групових занять для дітей віком до 12 років;

видача багаторазових рушників клієнтам.

Функціонування басейнів, згідно з постановою МОЗ, дозволено:

для індивідуального відвідування;

для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;

за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах;

за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.

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В "Укрзалізниці" опублікували умови, за яких пасажирів допускатимуть у потяги. Основними правилами, зокрема, є такі:

пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках;

вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.

При цьому в "Укрзалізниці" додали, що вагони поїзда перед та після кожного рейсу проходитимуть санобробку, а провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.