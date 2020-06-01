У світі зафіксували 6,26 млн випадків COVID-19, померли - 373,9 тис., одужали - 2,8 млн осіб. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 1 червня у світі зареєстрували 6,2 млн випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 6 267 408 випадків інфікування та 373 961 смерть через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 106 195 (+638 за добу), хворих – 1 837 170 (+20 350 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 514 849 інфікованих (+16 409 за добу) і 29 314 (+480 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 405 843 особи (+9268 за добу), кількість смертей - 4693 (+138 за добу).
В Іспанії зареєстрували 286 509 (+201 за добу) пацієнтів, померли 27 127 (+2 за добу) осіб.
У Великій Британії - 274 762 хворих (+1936 за добу), померли 38 489 пацієнтів (+113).
В Італії зафіксували COVID-19 у 232 997 (+333) осіб. Померли 33 415 (+75) осіб.
Як повідомлялося, на ранок 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксували 23 672 випадки.
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