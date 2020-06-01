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У Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР: де встановлено камери на дорогах і що чекає на порушників. КАРТА

У Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР: де встановлено камери на дорогах і що чекає на порушників. КАРТА

Порушення правил дорожнього руху в Україні фіксуватимуть камери. Від сьогодні, 1 червня, система автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацює повноцінно.

Наразі камери встановлено в місті Києві та на автомагістралях Київської області в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Надалі вони поступово будуть встановлюватися по всій території України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Найбільше комплексів автоматичної фіксації (КАФ) встановлено у столиці та Київській області – близько пів сотні. Адреси встановлених камер у Києві:

Також читайте: За перші 8 хвилин роботи система автофіксації порушень ПДР зафіксувала 262 перевищення швидкості в Києві, - Аваков

вул. Олени Теліги, 39​
Набережне шосе, 4 (навпроти)
Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
вулиця Братиславська, 18
Чоколівський бульвар, 24
Північний міст (у напрямку лівого берегу)
Північний міст (у напрямку правого берегу)
Броварський проспект (м. Лівобережна)
Броварський проспект/ вул. Будівельників
Південний міст (у напрямку лівого берегу)
Південний міст (у напрямку правого берегу)
проспект Героїв Сталінграда, 25
проспект Володимира Маяковського, 56
проспект Володимира Маяковського, 65
бульвар Дружби народів, 27
бульвар Дружби народів, 36
Столичне шосе, 58 в напрямку м. Києва
Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
Харківська площа / проспект Миколи Бажана
Харківська площа / проспект Миколи Бажана

У Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР: де встановлено камери на дорогах і що чекає на порушників 01

Камери на дорогах, карта

Також читайте: Перший зафіксований автоматичною системою порушник ПДР - Audi Q7 на Чоколівському бульварі, - Геращенко

Спочатку в автоматичному режимі фіксуватиметься лише перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

Фактом порушення є, зокрема, перевищення швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год (+2 км/год – додатковий бонус на похибку вимірювального приладу "Каскад", узагалі ДСТУ дозволено похибку для такої категорії приладів до ±3 км/год).

Поступово система буде фіксувати й інші порушення ПДР – проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху.

Розміри штрафу в разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху передбачені такі:

  • 255 гривень – у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год., але не більш ніж 50 км/год.;
  • 510 гривень – за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год.

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його буде сплачено впродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

При цьому штраф необхідно сплатити протягом 30 днів з дати набрання постановою законної сили. В разі оскарження ці терміни призупиняються до вирішення питання по суті. Якщо впродовж цього терміну штраф не сплачено, запускається механізм примусового стягнення. При цьому відкривається виконавче провадження – на транспортний засіб боржника та інше майно може бути накладено арешт. Крім того, стягується подвійна сума штрафу.

Постанова про притягнення до відповідальності за порушення ПДР може виноситися без участі особи, на яку складається, відправляється порушникові поштою протягом 3-х днів з дати винесення.

Законної сили постанова набуває: з дня отримання; з дня відмови про отримання; з дня повернення поштового відправлення, якщо не було отримано надіслану постанову; якщо вручається прикордонником, то в день вручення.

Перевірити наявність зафіксованого правопорушення можна:

  • за допомогою СМС-повідомлення або електронної пошти, якщо подано відповідну заяву в МВС;
  • на офіційних веб-сайтах МВС або Нацполіції в мережі Інтернет;  від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника;
  • від представників органів Державної прикордонної служби України, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

Також читайте: Запуск фотовідеофіксації порушень ПДР можуть перенести через карантин, - МВС

Штрафи за порушення правил дорожнього руху отримуватимуть:

  • особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, або належний користувач;
  • якщо транспортний засіб зареєстровано за юридичною особою – керівник юридичної особи або визначена ним відповідальна службова особа;
  • особа, яка ввезла авто на територію України (і громадянин України, й іноземець чи особа без громадянства).

Автор: 

порушення (604) ПДР (475) швидкість (119) камера (104) штраф (1852)


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Топ коментарі
+16
Міст не йужньій а Південний.
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01.06.2020 08:49
+9
Ну наконец-то! Замахали гонщики.
А всем, кто плачет, что письма не будут приходит из-за почты, так просто зайдите в свой личный кабинет водителя через Приват или даже по номеру телефона (если зареган у оператора на вас) и смотрите свои штрафы. Там и мейл можно указать (хотя если входите через банк он уже там должен быть и номер телефона) и будут вам уведомления и вся инфа по штрафам.
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01.06.2020 08:41
+7
В США негри вже забили.
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01.06.2020 08:50
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убей в себе раба - забей на государство
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01.06.2020 08:40 Відповісти
В США негри вже забили.
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01.06.2020 08:50 Відповісти
No Justice, No Peace
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01.06.2020 09:10 Відповісти
Забили давно. Потому и гондурас такой.
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01.06.2020 16:09 Відповісти
Це просто афігєнно
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01.06.2020 08:40 Відповісти
Ну наконец-то! Замахали гонщики.
А всем, кто плачет, что письма не будут приходит из-за почты, так просто зайдите в свой личный кабинет водителя через Приват или даже по номеру телефона (если зареган у оператора на вас) и смотрите свои штрафы. Там и мейл можно указать (хотя если входите через банк он уже там должен быть и номер телефона) и будут вам уведомления и вся инфа по штрафам.
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01.06.2020 08:41 Відповісти
"Гонщики" як замахували так і будуть замахувати - а "лохторат" буде платити! Я не проти цих камер але головне щоб платили всі - а то вийде так що прості смертні за перевищення швидкості на 20 - 40 км будуть платити а "гонщики" з номерами прикриття на своїх "мерсах" і "бентлі" які ганяють по 150 км на годину по Столичному шоссе і Конча-Заспі з Козином будуть продовжувати вбивати той самий "лохторат" на піших переходах і їм за це нічого абсолютно не буде. Прикладів достатньо.
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01.06.2020 09:41 Відповісти
гонщики - зло, согласен. но... я не пользуюсь приватом и телефон на предоплате вперед на год. как зайти в кабинет? как обычно гланды удаляют через анус.
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01.06.2020 09:46 Відповісти
Остается страдать и пользоваться услугами Укрпочты.
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01.06.2020 19:35 Відповісти
да жизнь - боль. мне услуги Укрпочты
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01.06.2020 21:09 Відповісти
Не гонщик,но замазали ідіоти ,які радуються закручуванням гайок народу. Краще пенсії підняли,чим ці камери понакупляли....
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01.06.2020 10:02 Відповісти
А звідки та пенсія для дурнів береться? Хіба не зі штрафів?
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01.06.2020 10:12 Відповісти
Для тебе покарання за порушення правил руху - то є закручуванням гайок народу? Тоді може й за умисне вбиство не треба шукати відповідальних
У тебе все в порядку з логікою?
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01.06.2020 11:50 Відповісти
Да что там пенсии! Вот пусть вначале мир во всем мире, потом колонизация Марса, а уж потом (может быть!) мы перестанем нарушать скоростной режим. А то, понимаешь. закручивание гаек сплошное!
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01.06.2020 19:34 Відповісти
Міст не йужньій а Південний.
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01.06.2020 08:49 Відповісти
ох шас потекут мусорам бабулеты!!СВЕРШИЛОСЬ!!!
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01.06.2020 08:51 Відповісти
А причем здесь менты до бабулей?!Оплата штрафа производится через расчетный счёт,при помощи индификационного кода! Штраф же не оплачиваешь через приват 24 на личную карточку Авакова!
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01.06.2020 09:27 Відповісти
Святая наивность.Обналичат ваши уплаченые штрафы очень быстро.У мусоров схемы отработаные.
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01.06.2020 10:47 Відповісти
Це у вас, на лаптестані, схеми ведуть прямо до *****
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01.06.2020 11:52 Відповісти
При том, что у нас мусора жрут с кормушки в которую штрафы падают.
При том, что у нас не автоматическая фиксация нарушение ПДД, а ПОЛУ автоматическая и мусора вручную разбирают фото с камер и пишут постановы.
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01.06.2020 13:29 Відповісти
І потече бабльо в бюджет Києва.
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01.06.2020 08:51 Відповісти
Эх, пополнится бюджет, выйдем на первое место в мире.
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01.06.2020 08:59 Відповісти
у мене тільки одне питання: скільки ж треба операторів відеокакмер, щоб за день профільтрувати, виписати штраф і відправити листів поштою штук з тисяч двадцять за добу?
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01.06.2020 09:00 Відповісти
Там все автоматизированно. Система распознавания номеров, и автоматическая генерация штрафов. Вкалывают роботы
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01.06.2020 13:29 Відповісти
А шо це за штрафи?? це фігня якась... добавте краще 0 ось тоді щось почне змінюватись... Маленький приклад по штрафах, Стокгольм машина стоїть на узбіччі 2 доби,де не можна стояти так довго, штаф 700 крон (70 Евро) якось так...
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01.06.2020 09:01 Відповісти
Ага, а зарплата в Стокгольмі мабуть 150-200€?
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01.06.2020 09:05 Відповісти
ага, нічого тоді летати як псих... швідкість біля дитячих та учбових закладів у день 30км, як тобі це, перевищення швидкості може обернутися буцегарнею...
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01.06.2020 09:10 Відповісти
У нач норм їздять, АЛЕ.. кожний десятий-двадцятий хєр положить на знаки, обмеження, світлофори і т.п....і нічого ти не зробиш, бо проблема в мозгах водія
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01.06.2020 09:14 Відповісти
Ще один любитель закручування гайок
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01.06.2020 10:03 Відповісти
Тре ще і прогресивну систему ввести. За друге порушення швидкості на протязі року - 500 грн, за третє - 1000 грн., за четверте - повторно здавати на права! Я водій зі стажем 50 років.
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01.06.2020 10:16 Відповісти
Уровень средней оплаты труда в столице Швеции около 44 000 крон в месяц (4 130 евро).
То може їм підказати нолик домалювати?))
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01.06.2020 09:11 Відповісти
"Реформована" мусарня в шоці, от так взяли і таку владу і такі величезні гроші тупій машині віддали
До речі - "...93% звільнених ментів відновились через суд" - Хатія Деканоїдзе
Тобто всі реформи від шоколадних то просто імітація
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01.06.2020 09:06 Відповісти
Ты еще Рюрика вспомни
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01.06.2020 10:00 Відповісти
А то что Зеленский вместо работы в кабинете записывает ролики и прессконференции-это не имитация? При Порошенко была реальная реформа дорожной и патрульно-постовой полиции. К Сожалению она не затронула оперативников и следователей-к сожалению. А При Зеленском я вобще никаких реформ не вижу кроме дыры в бюджете.Назначил новых руководителей таможни якобы некоррумпированных а поступления таможенных сборов от этого катастрофически снизились! Зачем такие неподкупные и такая иммитация деятельности?
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01.06.2020 16:47 Відповісти
Карту специально сделали такой "информативной", чтобы ничего не видно было?....
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01.06.2020 09:06 Відповісти
И в описании забыли про камеры на Почтовой, под мостом Метро, Лобановского угол с Кайсарова)
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01.06.2020 09:49 Відповісти
Дружбы народов, ахахахахха, там скорость не превышает 5 км/ч
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01.06.2020 09:09 Відповісти
та не скажи, ночью там трудно удержаться от 100 км в час
другое дело, что большой аварийности я там не наблюдал, хотя там часто езжу, смысл там камеру ставить, разве что закрыть все мосты это было обязательное условия
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01.06.2020 09:13 Відповісти
Пустая затея; можно не париться.

Карать следует за превышение на 5 км/ч, а не на 20.
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01.06.2020 09:10 Відповісти
У Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР: де встановлено камери на дорогах і що чекає на порушників - Цензор.НЕТ 5369
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01.06.2020 09:15 Відповісти
А давайте за 1 км/ч штрафовать? Штраф должен за 10 км/ч и выше.
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01.06.2020 12:09 Відповісти
плюс-минус 5 км/ч - это пределы в которых наше сознание контролирует скорость автомобиля если не заглядывать регулярно на спидометр. Всё что выходит за эти пределы - уже расслабуха и небрежность со стороны водителя. Для себя я выработал правило: вести машину со скоростью на 2км/ч меньше чем предел (если нет помех и проч.). Если стоИт знак 60, я веду 58. Конечно, приходится иногда помахать ручкой тому кто сзади, если он сел на хвост.
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01.06.2020 12:17 Відповісти
Надо же - даже бонусы есть, ляпота!
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01.06.2020 09:16 Відповісти
Штрафы нужно дифференцировать в зависимости от стоимости авто (нового в салоне).
Для владельца Ланоса это штраф.
Для Бентли - одноразовый носовой платок стоит дороже. Будут покупать месячные индульгенции на нарушение ПДД.
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01.06.2020 09:30 Відповісти
Тре просто ввести прогресивну систему. Вона і дісциплінує мажорів, тих хто регулярно порушує
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01.06.2020 10:18 Відповісти
Какое соотношение ланосов к бентли в Украине? Один к одному?
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01.06.2020 11:52 Відповісти
Стоимость всех Бентли в Украине = стоимости всех Ланосов!
Если серьезно, штраф должен быть наказанием а не насмешкой.
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02.06.2020 08:20 Відповісти
Тебе из канады виднее
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01.06.2020 10:02 Відповісти
Камери вже давно є. Років 15. Автоматична система регістрації порушень тільки введена, бо менти дуже хтіли все самі "порішати на місці"
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01.06.2020 10:21 Відповісти
Это рашистская крыса под канадским флажком. Не мечи бисер перед ним
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01.06.2020 10:27 Відповісти
Штьрафи мікроскопічні. А на ідіотен тест посилатимуть?
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01.06.2020 09:53 Відповісти
Тут в коментах уже перепись идиотов провели!
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01.06.2020 10:55 Відповісти
лохи будут платить, нормальные пацаны помечены в базе и их трогать не будут
всё автоматически
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01.06.2020 12:15 Відповісти
Вы будете смеятся но менты нормальных пацанов не будут даже в базу вносить-это РЕАЛЬНОСТЬ и это Украина
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01.06.2020 16:43 Відповісти
Места размещения камер огонь.
По дороге на дачу, от дома насчитал 4 камеры и 2 места где часто бывают ДТП. Не одной камеры на месте концентрации ДТП.
Вот почему в развитых странах фотофиксация имеет цель спасать жизни, а в Украине пополнять бюджет?
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01.06.2020 13:31 Відповісти
Камеры нужно ставить не там где дтп а где чаще всего нарушают скоростной режим. Ну и вопрос о том что для зарабатывающего имеющего 10 и более тыс долларов в мес штраф в 10 долларов-это как пачку мороженного купить. В условиях Украины сумма штрафа должна зависить от дохода нарушителя. Тогда это будет именно предупреждение ДТП а не просто попытка наполнить бюджет(который трещит по швам при Зеленском) штрафами
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01.06.2020 16:42 Відповісти
У меня друг мог порешать штрафы убрав их из базы ДАИ за пол-цены. Интересно сейчас так-же? Спрошу у него .
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01.06.2020 16:39 Відповісти
 
 