У Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР: де встановлено камери на дорогах і що чекає на порушників. КАРТА

Порушення правил дорожнього руху в Україні фіксуватимуть камери. Від сьогодні, 1 червня, система автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацює повноцінно.

Наразі камери встановлено в місті Києві та на автомагістралях Київської області в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Надалі вони поступово будуть встановлюватися по всій території України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Найбільше комплексів автоматичної фіксації (КАФ) встановлено у столиці та Київській області – близько пів сотні. Адреси встановлених камер у Києві:

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вул. Олени Теліги, 39​

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вулиця Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (у напрямку лівого берегу)

Північний міст (у напрямку правого берегу)

Броварський проспект (м. Лівобережна)

Броварський проспект/ вул. Будівельників

Південний міст (у напрямку лівого берегу)

Південний міст (у напрямку правого берегу)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

бульвар Дружби народів, 27

бульвар Дружби народів, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку м. Києва

Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Камери на дорогах, карта

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Спочатку в автоматичному режимі фіксуватиметься лише перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.



Фактом порушення є, зокрема, перевищення швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год (+2 км/год – додатковий бонус на похибку вимірювального приладу "Каскад", узагалі ДСТУ дозволено похибку для такої категорії приладів до ±3 км/год).

Поступово система буде фіксувати й інші порушення ПДР – проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху.



Розміри штрафу в разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху передбачені такі:

255 гривень – у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год., але не більш ніж 50 км/год.;

510 гривень – за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год.

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його буде сплачено впродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

При цьому штраф необхідно сплатити протягом 30 днів з дати набрання постановою законної сили. В разі оскарження ці терміни призупиняються до вирішення питання по суті. Якщо впродовж цього терміну штраф не сплачено, запускається механізм примусового стягнення. При цьому відкривається виконавче провадження – на транспортний засіб боржника та інше майно може бути накладено арешт. Крім того, стягується подвійна сума штрафу.



Постанова про притягнення до відповідальності за порушення ПДР може виноситися без участі особи, на яку складається, відправляється порушникові поштою протягом 3-х днів з дати винесення.

Законної сили постанова набуває: з дня отримання; з дня відмови про отримання; з дня повернення поштового відправлення, якщо не було отримано надіслану постанову; якщо вручається прикордонником, то в день вручення.

Перевірити наявність зафіксованого правопорушення можна:

за допомогою СМС-повідомлення або електронної пошти, якщо подано відповідну заяву в МВС;

на офіційних веб-сайтах МВС або Нацполіції в мережі Інтернет; від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника;

від представників органів Державної прикордонної служби України, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

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Штрафи за порушення правил дорожнього руху отримуватимуть: