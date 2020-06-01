На Рівненщині за добу виявили 60 нових випадків COVID-19, загалом - 1770, - ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 31 травня, підтвердили 60 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок неділі 31 травня на Рівненщині зареєстровано 23 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір неділі 31 травня на Рівненщині зареєстровано 37 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

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За його словами, новим хворим від 10 до 82 років.

Загалом в області зареєстровано 1770 випадків захворювання на COVID-19. Зазначимо, що за даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 30 травня в Рівненській області виявили 1713 випадків COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 38 випадків летальних. Подолали COVID-19 - 894 особи. 127 осіб зараз перебувають в інфекційних і перепрофільованих відділеннях області.

У роботі лабораторій області залишається 96 зразків.





