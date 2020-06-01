В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків

Станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків COVID-19. За добу - 340 нових випадків. 10 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За останню добу одужали від COVID-19 152 особи. Водночас кількість активних хворих на коронавірусну інфекцію за добу збільшилася на 178 осіб - до 13 604.

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Найбільше нових випадків виявили в Києві (58), Рівненській (57), Львівській (31) та Чернівецькій (28 випадків) областях.

За минулу добу нових випадків коронавірусної інфекції не виявили в Луганській, Донецькій, Херсонській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1005 випадків;

Волинська область — 932 випадки;

Дніпропетровська область — 942 випадки;

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 742 випадки;

Закарпатська область — 1206 випадків;

Запорізька область — 447 випадків;

Івано-Франківська область — 1420 випадків;

Кіровоградська область — 514 випадків;

м. Київ — 3043 випадки;

Київська область — 1600 випадків;

Львівська область — 1700 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 294 випадки;

Одеська область — 896 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1770 випадків;

Сумська область — 170 випадків;

Тернопільська область — 1176 випадків;

Харківська область — 1083 випадки;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 454 випадки;

Чернівецька область — 3377 випадків;

Черкаська область — 406 випадків;

Чернігівська область — 177 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 59 339 повідомлень про підозру на COVID-19.















