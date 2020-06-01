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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків

В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків

Станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків COVID-19. За добу - 340 нових випадків. 10 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За останню добу одужали від COVID-19 152 особи. Водночас кількість активних хворих на коронавірусну інфекцію за добу збільшилася на 178 осіб - до 13 604.

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Найбільше нових випадків виявили в Києві (58), Рівненській (57), Львівській (31) та Чернівецькій (28 випадків) областях.

За минулу добу нових випадків коронавірусної інфекції не виявили в Луганській, Донецькій, Херсонській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1005 випадків;
Волинська область — 932 випадки;
Дніпропетровська область — 942 випадки;
Донецька область — 163 випадки;
Житомирська область — 742 випадки;
Закарпатська область — 1206 випадків;
Запорізька область — 447 випадків;
Івано-Франківська область — 1420 випадків;
Кіровоградська область — 514 випадків;
м. Київ — 3043 випадки;
Київська область — 1600 випадків;
Львівська область — 1700 випадків;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 294 випадки;
Одеська область — 896 випадків;
Полтавська область — 270 випадків;
Рівненська область — 1770 випадків;
Сумська область — 170 випадків;
Тернопільська область — 1176 випадків;
Харківська область — 1083 випадки;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 454 випадки;
Чернівецька область — 3377 випадків;
Черкаська область — 406 випадків;
Чернігівська область — 177 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 59 339 повідомлень про підозру на COVID-19.

В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків 01
В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків 02
В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків 03
В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків 04
В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків 05
В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків 06

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2278) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Минздрав говорит в Ровенской - 57, ОГА говорит - 60
М- математика))) Заврались совсем.
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01.06.2020 09:24
+3
Даже послабления карантина не приводит ни к каким апокалипсисам. Стабильно все зависит от тестирования.и от желания медиков подзаработать денюжку. Пандемия фейковая
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01.06.2020 11:46
+2
340 случаев заражения в Украине за сутки и 333 случая инфицирования в Германии,в которой населения вдвое больше (83миллиона).
Не верю я украинской статистике
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01.06.2020 09:35
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Минздрав говорит в Ровенской - 57, ОГА говорит - 60
М- математика))) Заврались совсем.
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01.06.2020 09:24 Відповісти
округляют. какая разница!
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02.06.2020 02:02 Відповісти
340 случаев заражения в Украине за сутки и 333 случая инфицирования в Германии,в которой населения вдвое больше (83миллиона).
Не верю я украинской статистике
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01.06.2020 09:35 Відповісти
Ну и не надо
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01.06.2020 10:30 Відповісти
Надо же страха побольше нагнать😀
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01.06.2020 11:02 Відповісти
Именно так
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01.06.2020 17:20 Відповісти
Гаррі....так и мне оно не надо.....
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02.06.2020 03:41 Відповісти
В Германии тестов вдвое больше
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02.06.2020 02:05 Відповісти
Павел!
Зачем абижаешь,а !?(типа с грузинским говорком )
Тестов в Германии не вдвре больше,а раз в 50. При подозрении на корону тесты дважды делаются каждому контактирующему с инфицированным. А их может быть и 10 и 20 человек. И они в Германии делаются....
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02.06.2020 03:39 Відповісти
Стадо свиней корыта гонит баранов в стойло чтоб сохранить свои места. Геть баранив и свиней корыта они нас доведут до своего скотного двора где им хорошо.
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01.06.2020 10:07 Відповісти
Даже послабления карантина не приводит ни к каким апокалипсисам. Стабильно все зависит от тестирования.и от желания медиков подзаработать денюжку. Пандемия фейковая
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01.06.2020 11:46 Відповісти
В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків - Цензор.НЕТ 5715
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01.06.2020 19:03 Відповісти
Ну а я как всегда добавлю, что Карфаген вирусная теория передачи заболеваний не доказана, и, скорее всего, вирусные частицы (видимые нечетко и только под электронным микроскопом) это следствие неких процессов в организме. Отсюда и странности ковида. Ну а про "тесты" я вообще молчу - это многократное умножение шума, по сути генератор случайных чисел, показания которого зависят от настроек.
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01.06.2020 19:04 Відповісти
https://www.bitchute.com/video/unclpJE8UC7I доктор Эндрю Кауфман (Andrew Kaufman): тесты на короновирус определяют неизвестно что
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01.06.2020 19:12 Відповісти
В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків - Цензор.НЕТ 4111

...
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01.06.2020 20:21 Відповісти
Новости нашего городка:
в магазине тканевом, на огромной распродаже, народу мало, преимущественно старушки. Одна старушка, в прикиде модном, замучала продавщицу, любезную мусульманку в платочке, которая ей разворачивала рулон и высчитывала количество calico, самой дешевой хлопчатобумажной ткани. Цена вопроса 5 баксов 60 центов. Старушка в прикиде ткань не купила, зря девушку замудохола,которая очень стеснялась старушке сказать, что арифметику таки в школе учить нужно (размер площади прямоугольника).
К чему я: к цене покупки, собственно.
В магазине Альди в той же районе взяла местный инфо листок, на первой странице данные (адреса и телефоны) благотворительных организаций, где кормят и продукты раздают (Food & Relief services), то есть католики (Святой Винсент де Пол), баптисты и так далее.
И сообщение мэра о том, что 2 миллиона выделено для нуждающихся (в действительной нужде), и куда обращаться.
Я, собственно, к тому, что цена ткани в 5 баксов 60 центов, действительно, после макароновируса и потери дохода, станет критичной.
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02.06.2020 07:11 Відповісти
 
 