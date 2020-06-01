В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків
Станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків COVID-19. За добу - 340 нових випадків. 10 осіб померли від хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
За останню добу одужали від COVID-19 152 особи. Водночас кількість активних хворих на коронавірусну інфекцію за добу збільшилася на 178 осіб - до 13 604.
Найбільше нових випадків виявили в Києві (58), Рівненській (57), Львівській (31) та Чернівецькій (28 випадків) областях.
За минулу добу нових випадків коронавірусної інфекції не виявили в Луганській, Донецькій, Херсонській, Полтавській і Дніпропетровській областях.
За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1005 випадків;
Волинська область — 932 випадки;
Дніпропетровська область — 942 випадки;
Донецька область — 163 випадки;
Житомирська область — 742 випадки;
Закарпатська область — 1206 випадків;
Запорізька область — 447 випадків;
Івано-Франківська область — 1420 випадків;
Кіровоградська область — 514 випадків;
м. Київ — 3043 випадки;
Київська область — 1600 випадків;
Львівська область — 1700 випадків;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 294 випадки;
Одеська область — 896 випадків;
Полтавська область — 270 випадків;
Рівненська область — 1770 випадків;
Сумська область — 170 випадків;
Тернопільська область — 1176 випадків;
Харківська область — 1083 випадки;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 454 випадки;
Чернівецька область — 3377 випадків;
Черкаська область — 406 випадків;
Чернігівська область — 177 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 59 339 повідомлень про підозру на COVID-19.
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М- математика))) Заврались совсем.
Не верю я украинской статистике
Зачем абижаешь,а !?(типа с грузинским говорком )
Тестов в Германии не вдвре больше,а раз в 50. При подозрении на корону тесты дважды делаются каждому контактирующему с инфицированным. А их может быть и 10 и 20 человек. И они в Германии делаются....
Карфагенвирусная теория передачи заболеваний не доказана, и, скорее всего, вирусные частицы (видимые нечетко и только под электронным микроскопом) это следствие неких процессов в организме. Отсюда и странности ковида. Ну а про "тесты" я вообще молчу - это многократное умножение шума, по сути генератор случайных чисел, показания которого зависят от настроек.
...
в магазине тканевом, на огромной распродаже, народу мало, преимущественно старушки. Одна старушка, в прикиде модном, замучала продавщицу, любезную мусульманку в платочке, которая ей разворачивала рулон и высчитывала количество calico, самой дешевой хлопчатобумажной ткани. Цена вопроса 5 баксов 60 центов. Старушка в прикиде ткань не купила, зря девушку замудохола,которая очень стеснялась старушке сказать, что арифметику таки в школе учить нужно (размер площади прямоугольника).
К чему я: к цене покупки, собственно.
В магазине Альди в той же районе взяла местный инфо листок, на первой странице данные (адреса и телефоны) благотворительных организаций, где кормят и продукты раздают (Food & Relief services), то есть католики (Святой Винсент де Пол), баптисты и так далее.
И сообщение мэра о том, что 2 миллиона выделено для нуждающихся (в действительной нужде), и куда обращаться.
Я, собственно, к тому, что цена ткани в 5 баксов 60 центов, действительно, после макароновируса и потери дохода, станет критичной.