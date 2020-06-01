У новій програмі з МВФ тема тарифів на електроенергію не обговорюється, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу Міжнародного валютного фонду. Утім, сьогодні ініціативи уряду в цьому питанні підтримуються.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу МВФ. Але зараз ми бачимо з боку МВФ підтримку ініціатив уряду у цьому питанні", - зазначив Марченко.

За словами міністра, тема тарифів на електроенергію не порушується.

"Ні, так як програма у нас Stand-by, у цій програмі ці питання не порушуємо", - наголосив міністр фінансів, відповідаючи на запитання журналіста.

Також Марченко розповів, чи порушуватиметься питання про проблемні активи держбанків.

"Ми разом з НБУ і нашими міжнародними партнерами проробили величезну роботу, щоб держбанки могли почати активно працювати з NPL (проблемні кредити. – Ред.) цього року, і сподіваємося на забезпечення результату з боку держбанків", - пояснив міністр.

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