У новій програмі з МВФ тема тарифів на електроенергію не обговорюється, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу Міжнародного валютного фонду. Утім, сьогодні ініціативи уряду в цьому питанні підтримуються.
Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу МВФ. Але зараз ми бачимо з боку МВФ підтримку ініціатив уряду у цьому питанні", - зазначив Марченко.
За словами міністра, тема тарифів на електроенергію не порушується.
"Ні, так як програма у нас Stand-by, у цій програмі ці питання не порушуємо", - наголосив міністр фінансів, відповідаючи на запитання журналіста.
Також Марченко розповів, чи порушуватиметься питання про проблемні активи держбанків.
"Ми разом з НБУ і нашими міжнародними партнерами проробили величезну роботу, щоб держбанки могли почати активно працювати з NPL (проблемні кредити. – Ред.) цього року, і сподіваємося на забезпечення результату з боку держбанків", - пояснив міністр.
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Я розраховуюсь через сайт "104" з а допомогою "Приват 24".
Ціна на газ за 1 м3 /(червень) - 2.948128 грн., Тариф на доставку газу - 0.912 грн/м3
Що тобі ще не так?
Тарифи я скопіював із "104". Там одна лише заморочка із оплатою за доставку. Вона розрахована по минулому році.
А стосовно "муті" при її нарахуванні - згоден. Набагато простіше було б нараховувати ці кошти за використаний у минулому місяці газ. І не морочити людям голови з минулорічними об'ємами.
Але маємо, що маємо....
И ТОКО ЛОХИ В КВАДРАТЕ БУДУТ ВЕРИТЬ ПОЛИТИКУ!!
МВФ никогда не требовал поднять тарифы ни за газ, ни за проезд в метро
он просил их урегулировать
но для кондитеров слово "урегулировать" всегда имело только один смысл
он просил их урегулировать" - - зато сейчас всьо по другому. Скоро наконєцто зебілам "урєгуліруют" цену на елєктрічєство. На очєрєді "урєгулірованіє" цен на воду.
після підвищення мародерів на 500-800%, то українці підвищення на 15-20% просто не помітять)) До того ж це підвищення на 20% післе недавнього зниження на 30%