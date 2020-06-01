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У новій програмі з МВФ тема тарифів на електроенергію не обговорюється, - Марченко

У новій програмі з МВФ тема тарифів на електроенергію не обговорюється, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу Міжнародного валютного фонду. Утім, сьогодні ініціативи уряду в цьому питанні підтримуються.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу МВФ. Але зараз ми бачимо з боку МВФ підтримку ініціатив уряду у цьому питанні", - зазначив Марченко.

За словами міністра, тема тарифів на електроенергію не порушується.

"Ні, так як програма у нас Stand-by, у цій програмі ці питання не порушуємо", - наголосив міністр фінансів, відповідаючи на запитання журналіста.

Також Марченко розповів, чи порушуватиметься питання про проблемні активи держбанків.

"Ми разом з НБУ і нашими міжнародними партнерами проробили величезну роботу, щоб держбанки могли почати активно працювати з NPL (проблемні кредити. – Ред.) цього року, і сподіваємося на забезпечення результату з боку держбанків", - пояснив міністр.

Читайте також: Держбюджет може бути переглянутий, складно сказати, що нас чекає до вересня, - Марченко

Автор: 

банки (7709) МВФ (3068) тарифи (2005) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+5
вообще-то они никогда не обсуждались
МВФ никогда не требовал поднять тарифы ни за газ, ни за проезд в метро
он просил их урегулировать
но для кондитеров слово "урегулировать" всегда имело только один смысл
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01.06.2020 09:26
+5
У новій програмі з МВФ тема тарифів на електроенергію не обговорюється, - Марченко - Цензор.НЕТ 9926
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01.06.2020 09:32
+3
Для узеленского смысл другой, но тоже один)))
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01.06.2020 09:27
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Уволить нахрен!!! - такой козырь выбил из рук власти!
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01.06.2020 09:20 Відповісти
А як справи з тарифами на газ?
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01.06.2020 09:21 Відповісти
при мародерові платив за куб близько 8 грн, зараз близько 6
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01.06.2020 09:28 Відповісти
Нині - близько 3 грн. плюс транспортування.
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01.06.2020 09:33 Відповісти
можливо, то в мене по памяті остання платіжка кілька місяців тому, коли ще газом будинок топив
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01.06.2020 09:38 Відповісти
а + транпортування це скільки ?
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01.06.2020 10:58 Відповісти
1 грн. за 1 м.куб.
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01.06.2020 11:11 Відповісти
ти хоч платіжку "живу" бачив ?
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01.06.2020 13:19 Відповісти
Ні.
Я розраховуюсь через сайт "104" з а допомогою "Приват 24".
Ціна на газ за 1 м3 /(червень) - 2.948128 грн., Тариф на доставку газу - 0.912 грн/м3

Що тобі ще не так?
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01.06.2020 13:28 Відповісти
все не так ...приходить дві платіжки на одному папірці на одній вказана сума і кількість кубів а на іншій 220гривень в місяць за транспортування ...навіть з мікроскопом не знайти тариф за транспортування
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01.06.2020 13:44 Відповісти
В мене стоїть газовий лічильник. Я зареєструвався на сайті "104". І платіжки якось "по барабану".
Тарифи я скопіював із "104". Там одна лише заморочка із оплатою за доставку. Вона розрахована по минулому році.
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01.06.2020 13:51 Відповісти
от ...тепер схоже на правду ...(доставка) ...тільки от за доставку того року я розрахувався і яке відношення минулий рік має до того що "качають" у цьому (ціна газу на світових біржах впала втричі (а значить і тариф за транспортування має бути інший) ... ворьє малює зі стелі що хоче у надії що ніхто їх не спитає
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01.06.2020 14:00 Відповісти
Ціна доставки не залежить від самої ціни на газ.
А стосовно "муті" при її нарахуванні - згоден. Набагато простіше було б нараховувати ці кошти за використаний у минулому місяці газ. І не морочити людям голови з минулорічними об'ємами.
Але маємо, що маємо....
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01.06.2020 14:05 Відповісти
згоден що не залежить ...в Україні не залежить а в решті світу все зав'язано на ціну енергоносіїв ...доречі газ у магістральних трубопровадах знаходиться під тиском до 70 атмосфер у тебе в конфорці не вище 300мм водяного стовпа (переведеш у атмосфери як схочеш) тому вся "робота" по транспортуванню газу у місцевих мережах зводиться до покраски раз на рік-два редукторів та труб на газових підстанціях ...ці ******** власним коштом за тридцять років навряд чи метр труби проклали ...при Союзі ДЕРЖАВА (читай народ) прокладали труби а до будинків наші батьки платили з власних кишень ...
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01.06.2020 14:23 Відповісти
А при Леониде Ильиче каплей висел, а при "отце народов" тебя и в проекте небыло. А при Николашке за газ вообще никто не платил. Ну и чего ты не там?
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01.06.2020 09:36 Відповісти
ТОКО ЛОХИ БУДУТ ВЕРИТЬ ЧИНОВНИКУ !!
И ТОКО ЛОХИ В КВАДРАТЕ БУДУТ ВЕРИТЬ ПОЛИТИКУ!!
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01.06.2020 09:22 Відповісти
побольше капса и цинизма, лохи это любят
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01.06.2020 09:24 Відповісти
Это наша корова и мы ее доим!(с)
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01.06.2020 09:24 Відповісти
вообще-то они никогда не обсуждались
МВФ никогда не требовал поднять тарифы ни за газ, ни за проезд в метро
он просил их урегулировать
но для кондитеров слово "урегулировать" всегда имело только один смысл
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01.06.2020 09:26 Відповісти
Для узеленского смысл другой, но тоже один)))
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01.06.2020 09:27 Відповісти
один но другой? та ты меня заинтриговал))
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01.06.2020 09:29 Відповісти
У новій програмі з МВФ тема тарифів на електроенергію не обговорюється, - Марченко - Цензор.НЕТ 9926
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01.06.2020 09:32 Відповісти
С опытом придет понимание
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01.06.2020 10:31 Відповісти
"МВФ никогда не требовал поднять тарифы ни за газ, ни за проезд в метро
он просил их урегулировать" - - зато сейчас всьо по другому. Скоро наконєцто зебілам "урєгуліруют" цену на елєктрічєство. На очєрєді "урєгулірованіє" цен на воду.
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01.06.2020 09:30 Відповісти
Читаешь новости- в мире цены на нефть и соответственно на газ снизились настолько, что сопутствующие товары подешевели до неприличия. Ну это в мире. Все, что сделано нынешним правительством... А что сделано? Ну из реального а не обицянки и именно этим правительством? Да что ни возьми- "поручено, решаем, думаем" когда нибудь может быть. А вынуть и показать- все на заделах, достигнутых ранее. Как с теми же матросами- взять наловленных ранее и тупо сменять... Шо в ломбард снести, офигенный труд. Дождаться резкого снижения цены на тот же газ и снизить тариф на несколько процентов- гм... Про Порошенко уже писали?
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01.06.2020 09:32 Відповісти
Незабаром настане ера дастатку і зебіли возрадюцца новим тарифам.
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01.06.2020 09:34 Відповісти
ой, я тебе прошу
після підвищення мародерів на 500-800%, то українці підвищення на 15-20% просто не помітять)) До того ж це підвищення на 20% післе недавнього зниження на 30%
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01.06.2020 09:40 Відповісти
А что ж бубочка не снизил обратно на 500-800%, чтоб не быть мародером, а повысил еще на 30%?
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01.06.2020 10:34 Відповісти
Тарифы на электроэнергию уже давно устанавливает Ринат Леонидович, а правительство только подписывает. Неужели Ахметов втерся в доверие к МВФ? по крайней мере с ним считаются, получается так.
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01.06.2020 09:41 Відповісти
А количество платежек не обсуждалось?
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01.06.2020 09:42 Відповісти
зеленский - охметовская перхоть
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01.06.2020 11:46 Відповісти
 
 