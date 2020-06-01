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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 31 новий випадок COVID-19, загалом 1700 інфікованих та 56 померлих, - міськрада. ВIДЕО

За добу на Львівщині виявили 31 новий випадок COVID-19, загалом 1700 інфікованих та 56 померлих, - міськрада. ВIДЕО

Станом на ранок 1 червня на Львівщині підтвердили 1700 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4802 особи, госпіталізовані - 684, на амбулаторному лікуванні - 4118 осіб, виписані - 527 осіб. Зараз у лікарні перебуває 154 особи, з них у реанімації - 6 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1700 осіб, 56 людей померли. 421 пацієнт одужав", - йдеться в повідомленні .

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 436 ПЛР-тестів, з яких 31 - позитивний (з них 15 - це мешканці Львова).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків

Водночас, як повідомила Слічна, на Львівщині померла ще одна людина з підтвердженим коронавірусом.

"Помер пацієнт 8-ї міської клінічної лікарні. Чоловікові було 70 років. В лікарню поступив 18 травня, помер 1 червня. У пацієнта був підтверджений діагноз інфікування коронавірусною інфекцією. Серед захворювань пацієнта - двобічна пневмонія з важким перебігом, двобічний спонтанний пневмоторакс, ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз та інші супутні захворювання.

Львівська міська рада висловлює співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

За добу на Львівщині виявили 31 новий випадок COVID-19, загалом 1700 інфікованих та 56 померлих, - міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Львівська область (2418)


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а реально тесты выдают рез-т ч-з 2 недели?(ну, те шо кровь берут)
если да, то часть этих поциентов уже:
За сутки на Львовщине выявили 31 новый случай COVID-19, всего 1700 инфицированных и 56 умерших, - горсовет - Цензор.НЕТ 7851
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01.06.2020 09:23 Відповісти
Більше тестів, ніж зараз, вони не робитимуть. Так і висітиме число 500 +- шодня без ніяких геометричних прогресій.
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01.06.2020 09:33 Відповісти
ну так це як і на Рашці виходить - братья, чо.
https://defence-line.org/2020/06/bochka-dyogtya/
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01.06.2020 10:21 Відповісти
И следи, шоб за тобой никто не следил.
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01.06.2020 09:40 Відповісти
на фото процес виявлення коронавіруса українськими медиками.
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01.06.2020 11:06 Відповісти
 
 