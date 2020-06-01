За добу на Львівщині виявили 31 новий випадок COVID-19, загалом 1700 інфікованих та 56 померлих, - міськрада. ВIДЕО

Станом на ранок 1 червня на Львівщині підтвердили 1700 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4802 особи, госпіталізовані - 684, на амбулаторному лікуванні - 4118 осіб, виписані - 527 осіб. Зараз у лікарні перебуває 154 особи, з них у реанімації - 6 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1700 осіб, 56 людей померли. 421 пацієнт одужав", - йдеться в повідомленні .

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 436 ПЛР-тестів, з яких 31 - позитивний (з них 15 - це мешканці Львова).

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Водночас, як повідомила Слічна, на Львівщині померла ще одна людина з підтвердженим коронавірусом.

"Помер пацієнт 8-ї міської клінічної лікарні. Чоловікові було 70 років. В лікарню поступив 18 травня, помер 1 червня. У пацієнта був підтверджений діагноз інфікування коронавірусною інфекцією. Серед захворювань пацієнта - двобічна пневмонія з важким перебігом, двобічний спонтанний пневмоторакс, ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз та інші супутні захворювання.

Львівська міська рада висловлює співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.