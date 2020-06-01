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Новини
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На перших етапах роботи системи автофіксації порушень ПДР фіксуватиметься лише перевищення швидкості, - Криклій

На перших етапах роботи системи автофіксації порушень ПДР фіксуватиметься лише перевищення швидкості, - Криклій

На перших етапах роботи камер автоматичної фотовідеофіксації правопорушень фіксуватиметься лише перевищення встановленої швидкості руху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"З 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР розпочала роботу. На перших етапах фіксуватиметься лише перевищення встановленої швидкості руху", - написав Криклій у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що Міністерство інфраструктури для запуску проєкту на дорогах Київської області встановило 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер працюють у столиці. Вони розміщені на ділянках, де фіксувалася концентрація ДТП.

Також планується встановити ще 5 таких комплексів у Львівській області.

"Загалом у планах до кінця року - ще 220 КАФів", - зазначив міністр.

Також дивіться: У Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР: де встановлено камери на дорогах і що чекає на порушників. КАРТА

Зокрема, за його словами, закуплено все необхідне для центру обробки даних і облаштування робочих місць, доопрацьовано програмне забезпечення для обстежень щодо комплексної системи захисту інформації.

Також "Укрпошта" уклала договори, необхідні для доставки постанов про притягнення до відповідальності порушників.

Крім того, в Мінінфраструктури продовжують працювати над розвитком інфраструктури безпеки, аудитом безпеки доріг і сучасними стандартами безпеки.

Як відомо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Постанови про штрафи в 255-510 грн будуть надсилати поштою.

Автор: 

відеофіксація (112) ПДР (475) швидкість (119) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+3
На последующем этапе штрафы будут назначать произвольным образом - все равно никакой презумпции невиновности, владелец авто всегда виноват, обвинение в правонарушении делается без участия обвиняемого
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01.06.2020 09:50
+3
Чтобы поднять людям зарплаты,пенсии,увеличить покупаемую способность населения,уменьшить налоги,розтаможку,что-то сделать для народу хорошее,то фиг там. Для народу вкрутить штрафы,налоги,закрутить гайки...такое впечатление,что государство 25лет только и думает,чтоб такого придумать,чтоб с народу снять последние штаны. Пенсии ещё когда обещали поднять,то денег нет,а мля на камеры быстро нашли...
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01.06.2020 09:55
+2
голова твоя огородная … жители являются хозяевами города и условия жизни, работа транспорта, чистота воздуха и т.д. зависят от их желания … требуйте закрытия вредных производств, улучшения работы очистных, улучшения качества воды и т.д.
Ваш город - вам и бороться за повышение качества условий жизни для вас и ваших детей
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01.06.2020 11:11
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Главное чтоб в судах не начали оспаривать)) А то у нас вроде как люстрации сделали и чтоб массу основную вернуть назад сделали лазейку! У меня соседа люстрировали и сказали через два месяца восстановиться по решению суда) так и получилось
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01.06.2020 09:32 Відповісти
Как и онлайн очередь в сервисные центры) как были бегунки так и остались)и все решается в течении двух часов без всяких предварительных очередей)
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01.06.2020 09:34 Відповісти
А на последующем этапе что? Температуру тела водителя измерять будут или давление?
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01.06.2020 09:38 Відповісти
На последующем этапе штрафы будут назначать произвольным образом - все равно никакой презумпции невиновности, владелец авто всегда виноват, обвинение в правонарушении делается без участия обвиняемого
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01.06.2020 09:50 Відповісти
Чтобы поднять людям зарплаты,пенсии,увеличить покупаемую способность населения,уменьшить налоги,розтаможку,что-то сделать для народу хорошее,то фиг там. Для народу вкрутить штрафы,налоги,закрутить гайки...такое впечатление,что государство 25лет только и думает,чтоб такого придумать,чтоб с народу снять последние штаны. Пенсии ещё когда обещали поднять,то денег нет,а мля на камеры быстро нашли...
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01.06.2020 09:55 Відповісти
А в чому трабли ?? Не порушуй та й будешь спокiйно спати , все просто
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01.06.2020 10:20 Відповісти
50 на мосту попробуй ехать, ради прикола. Должны быть адекватные скоростные режимы. Закон для зарабатывания бабла. Так можно и знак 5 шоссе поставит и каждые 10 метров камеры во бабки пойдут рекой.
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01.06.2020 10:48 Відповісти
А які труднощі? Я в Берлiні по всіх мостах 50 їжджу (як і все тут), без всякого приколу, ніяких проблем
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01.06.2020 10:54 Відповісти
Ну так в городе быстрее и не поедешь, но есть набережные, шоссе, мосты.
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01.06.2020 10:57 Відповісти
Это Украина, детка! Тут не порушуй не канает
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01.06.2020 11:05 Відповісти
Рокiв з 50 взад був деткай , а по сабжу - не можешь не порушувати ? ноу праблемз - плати i порушуй далi ,поки посвідчення водiя не заберуть -)
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01.06.2020 11:25 Відповісти
Следующий этап 20км/ч по городу)))
А то пенсии нечем платить)
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01.06.2020 10:04 Відповісти
20 км/ч по городу замечательно !!! … В Брюсселе именно до такой скорости ограничили водителей и, кроме того, более половины светофоров отключили давая приоритет пешеходам … количество частных авто на дорогах значительно сократилось и воздух стал чище … правительство и министр здравоохран. считают, что для выхода из карантина очень важно постепенно избавиться от стресса самоизоляции и вынужденных ограничений … А главное нужно помнить, что города для жителей и туристов, а не для машин … нужно пользоваться городским транспортом, а не бурчать на пробки
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01.06.2020 10:40 Відповісти
Голова тавоя садовая, воздух чище, в Бельгии есть металлургические заводы с технологиями 18 века в центре города?
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01.06.2020 10:43 Відповісти
голова твоя огородная … жители являются хозяевами города и условия жизни, работа транспорта, чистота воздуха и т.д. зависят от их желания … требуйте закрытия вредных производств, улучшения работы очистных, улучшения качества воды и т.д.
Ваш город - вам и бороться за повышение качества условий жизни для вас и ваших детей
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01.06.2020 11:11 Відповісти
Ваша европейская борьба с автомобилями - это как борьба китайцев с воробьями. Когда нибудь вы их поборете, а потом окажется, что автомобили - это рабочие места, это налоги, поступления в бюджет этого же голода. И потом - присмотрись в каждом авто едет человек! И это тоже житель города и он хочет ездит на авто. Ил для тебя житель - это пешеход? За вашу маниакальную борьбу за экологию я вообще молчу. Только посмотришь лет через 10 охеренную проблему с утилизацией аккумуляторов.
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01.06.2020 11:25 Відповісти
… " И потом - присмотрись в каждом авто едет человек! " …
вот именно - один человек в авто !!!!!!!!!!! это нормально ?????? мы боремся не с авто в целом, а с ограничением количества машин в городах, улучшение экологии, уменьшение пробок и припаркованных машин, безопасность пешеходов и увеличение полностью пешеходных бульваров и улиц … и потом частные авто на улицах города - это не рабочие места (кроме нелегальных перевозчиков), спустись на землю
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01.06.2020 12:06 Відповісти
Да представь, 1 ЧЕЛОВЕК! Чем он хуже пешехода? Он не такой же гражданин? Почему ты нарушаешь его право ехать одному в авто? А автомобиль - это регулярные ТО, это заправки, магазины автозапчастей - это куча рабочих мест и налогов. Спустись на землю.
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01.06.2020 12:40 Відповісти
похоже ты очень упертый … не подскажешь ли сколько людей погибает в ДТП именно из-за упертых водителей которым пох*рен правила ДД и превышение скорости, запрещенный обгон, выезд на встречку, неправильная парковка, и т.д. они считают нормальным, а если их принуждают только сбавить скорость - какой вой !!!!!!!!! Так вот в ДТП погибает больше людей чем на войне с засРашкой
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01.06.2020 15:55 Відповісти
1 человек и заводом владеет. Но чтоб воздух чище стал надо разобраться сначала с заводами.
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02.06.2020 16:40 Відповісти
Население Брюсселя 177тыс человек против Киева с населением 5+ млн!!!
Площадь Брюсселя 33км2 против Киева 839км2!!!!
Нашли с чем сравнивать)
Думать не пробовали? Или так, лишь бы ляпнуть что попало?
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01.06.2020 13:10 Відповісти
Брюссель по некоторым меркам действительно небольшой город как и вся Бельгия, но это не мешает ему быть вторым центром дипломатических отношений в мире после Нью-Йорка, в Брюсселе находятся Европейская комиссия, Совет Европейского союза, Европейская комиссия, Европейский парламент, штаб-квартира НАТО и более 120 других международных организаций, так что сравнивать только по площади и количеству население некорректно.
По-вашему Брюссель нужно сравнить со Жмеринкой ? Нужно думать и не ляпать, а вот случаев злостного превышения скорости в Брюсселе нет
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01.06.2020 21:47 Відповісти
Разговор был о транспорте, а не о том что в городе находится
Я вам показал разницу в населении и площади! Разница в десятки раз!
С такой площадью как у Брюсселя, машина вообще не нужна) максимум велосипед), как в небольшом городке)
Нет случаев злостного превышения скорости? Может потому, что негде разогнаться?)
Давайте лучше сравнивать Киев с Берлином, по площади почти одинаковые и по населению? Сравним развязки, подъезды к городу?
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02.06.2020 01:16 Відповісти
при такой отсталой системе управления трафиком пробки только будут увеличиваться.
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01.06.2020 10:07 Відповісти
А если за рулем не хозяин машины? По каким законам они штраф выписывать будут по законам кривбаса?
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01.06.2020 10:41 Відповісти
Тут все просто, власник автiвки повинен на запит поліції написати хто був за кермом, його дані і штраф піде до нього. Але це теоретично. Ніхто ж не буде здавати свого брата кума свата, напишуть Іван Петров і всі дiла
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01.06.2020 11:00 Відповісти
Ну все!!! Теперь держи рюкзак шире!!!👏👏👏💃💃💃
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01.06.2020 11:02 Відповісти
Может все-таки с организации дорожного движения нужно начинать? Что-бы человек, который планирует добраться куда-то за час, не терял полчаса стоя в пробках из-за конченых светофоров или их отсутствия, из-за сужений дорог, из-за дебильных развязок, из-за дорожных работ, которые ведутся прямо в час-пик (ну а когда же еще - не ночью же!). Разве не понятно, что это - потенциальный нарушитель! Конечно после всех задержек он будет ехать ровно 50, будет спокоен и внимателен. Ага.
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01.06.2020 11:15 Відповісти
Для зручності, знайшов https://zvidusil.in.ua/karta-kamer/ онлайн карту камер .
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01.06.2020 11:35 Відповісти
 
 