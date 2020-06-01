На перших етапах роботи системи автофіксації порушень ПДР фіксуватиметься лише перевищення швидкості, - Криклій
На перших етапах роботи камер автоматичної фотовідеофіксації правопорушень фіксуватиметься лише перевищення встановленої швидкості руху.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"З 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР розпочала роботу. На перших етапах фіксуватиметься лише перевищення встановленої швидкості руху", - написав Криклій у своєму телеграм-каналі.
Він зазначив, що Міністерство інфраструктури для запуску проєкту на дорогах Київської області встановило 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер працюють у столиці. Вони розміщені на ділянках, де фіксувалася концентрація ДТП.
Також планується встановити ще 5 таких комплексів у Львівській області.
"Загалом у планах до кінця року - ще 220 КАФів", - зазначив міністр.
Зокрема, за його словами, закуплено все необхідне для центру обробки даних і облаштування робочих місць, доопрацьовано програмне забезпечення для обстежень щодо комплексної системи захисту інформації.
Також "Укрпошта" уклала договори, необхідні для доставки постанов про притягнення до відповідальності порушників.
Крім того, в Мінінфраструктури продовжують працювати над розвитком інфраструктури безпеки, аудитом безпеки доріг і сучасними стандартами безпеки.
Як відомо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Постанови про штрафи в 255-510 грн будуть надсилати поштою.
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А то пенсии нечем платить)
Ваш город - вам и бороться за повышение качества условий жизни для вас и ваших детей
вот именно - один человек в авто !!!!!!!!!!! это нормально ?????? мы боремся не с авто в целом, а с ограничением количества машин в городах, улучшение экологии, уменьшение пробок и припаркованных машин, безопасность пешеходов и увеличение полностью пешеходных бульваров и улиц … и потом частные авто на улицах города - это не рабочие места (кроме нелегальных перевозчиков), спустись на землю
Площадь Брюсселя 33км2 против Киева 839км2!!!!
Нашли с чем сравнивать)
Думать не пробовали? Или так, лишь бы ляпнуть что попало?
По-вашему Брюссель нужно сравнить со Жмеринкой ? Нужно думать и не ляпать, а вот случаев злостного превышения скорости в Брюсселе нет
Я вам показал разницу в населении и площади! Разница в десятки раз!
С такой площадью как у Брюсселя, машина вообще не нужна) максимум велосипед), как в небольшом городке)
Нет случаев злостного превышения скорости? Может потому, что негде разогнаться?)
Давайте лучше сравнивать Киев с Берлином, по площади почти одинаковые и по населению? Сравним развязки, подъезды к городу?