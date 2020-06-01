На перших етапах роботи системи автофіксації порушень ПДР фіксуватиметься лише перевищення швидкості, - Криклій

На перших етапах роботи камер автоматичної фотовідеофіксації правопорушень фіксуватиметься лише перевищення встановленої швидкості руху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"З 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР розпочала роботу. На перших етапах фіксуватиметься лише перевищення встановленої швидкості руху", - написав Криклій у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що Міністерство інфраструктури для запуску проєкту на дорогах Київської області встановило 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер працюють у столиці. Вони розміщені на ділянках, де фіксувалася концентрація ДТП.

Також планується встановити ще 5 таких комплексів у Львівській області.

"Загалом у планах до кінця року - ще 220 КАФів", - зазначив міністр.

Також дивіться: У Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР: де встановлено камери на дорогах і що чекає на порушників. КАРТА

Зокрема, за його словами, закуплено все необхідне для центру обробки даних і облаштування робочих місць, доопрацьовано програмне забезпечення для обстежень щодо комплексної системи захисту інформації.

Також "Укрпошта" уклала договори, необхідні для доставки постанов про притягнення до відповідальності порушників.

Крім того, в Мінінфраструктури продовжують працювати над розвитком інфраструктури безпеки, аудитом безпеки доріг і сучасними стандартами безпеки.

Як відомо, з 1 червня в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Постанови про штрафи в 255-510 грн будуть надсилати поштою.