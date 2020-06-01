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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 13 дітей і 79 медпрацівників, загалом 1725 дітей і 4621 медпрацівник, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 13 дітей і 79 медпрацівників, загалом 1725 дітей і 4621 медпрацівник, - Степанов

Від початку пандемії в Україні захворіли 1725 дітей і 4621 медпрацівник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 340 осіб, з них 13 дітей та 79 медпрацівників", - зазначив міністр.

Було зафіксовано 10 летальних випадків, одужали 152 пацієнти.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 24 012 осіб, з них 1725 дітей і 4621 медпрацівник. При цьому загалом виписано 9690 осіб, а летальних випадків - 718. За останню добу було проведено 8015 тестувань, з них 6622 дослідження методом ПЛР, а також 1393 ІФА-тестування", - додав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співбесіди з кандидатами на пост глави Нацслужби здоров'я відбудуться 2 червня, - Степанов

Автор: 

діти (5044) карантин (18172) статистика (2247) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Вирус придумали в пентагоне, что бы заработать на масках.
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01.06.2020 09:42 Відповісти
Неправда вирус придумали злобные укропы по заказу пендосов, в секретной лаборатории ГосДепа, чтобы подорвать экономику Рашки
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01.06.2020 10:08 Відповісти
Сволочи. Ненавидят россиюшку, потому что завидуют
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01.06.2020 10:41 Відповісти
Больше половины медиков заболела в в Киеве в БСП мне так кажется, это тело не говорит, очкует за кресло
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01.06.2020 09:57 Відповісти
 
 