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За добу на COVID-19 захворіли 13 дітей і 79 медпрацівників, загалом 1725 дітей і 4621 медпрацівник, - Степанов
Від початку пандемії в Україні захворіли 1725 дітей і 4621 медпрацівник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
"За минулу добу захворіли 340 осіб, з них 13 дітей та 79 медпрацівників", - зазначив міністр.
Було зафіксовано 10 летальних випадків, одужали 152 пацієнти.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 24 012 осіб, з них 1725 дітей і 4621 медпрацівник. При цьому загалом виписано 9690 осіб, а летальних випадків - 718. За останню добу було проведено 8015 тестувань, з них 6622 дослідження методом ПЛР, а також 1393 ІФА-тестування", - додав Степанов.
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Павел Яременко
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Джони Ток
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Павел Яременко
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Джони Ток
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