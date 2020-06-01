Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв

Український військовослужбовець, якого імовірно викрали на адмінмежі з окупованим Росією Кримом, не мав причин залишати місце служби.

Про це повідомив в Facebook глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з нічним зникненням військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, який ніс службу на спостережному посту, що розташований поблизу села Чонгар, Херсонської області, наразі з’ясовується. Попередньо відомо, що військовослужбовець не мав причин покидати місце несення служби. На цей час залучені усі відповідні служби, аби якомога оперативніше встановити причини та обставини події", – зазначив Гусєв.

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Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.