Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв
Український військовослужбовець, якого імовірно викрали на адмінмежі з окупованим Росією Кримом, не мав причин залишати місце служби.
Про це повідомив в Facebook глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація з нічним зникненням військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, який ніс службу на спостережному посту, що розташований поблизу села Чонгар, Херсонської області, наразі з’ясовується. Попередньо відомо, що військовослужбовець не мав причин покидати місце несення служби. На цей час залучені усі відповідні служби, аби якомога оперативніше встановити причини та обставини події", – зазначив Гусєв.
Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.
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Я дров нарубил, я сена натащил, и зажег я все ящики с черными
бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. То-то
сейчас грохнет!
Я вважаю що щось там "не чисто".
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3009547115777467&set=a.709934752405393&type=3 58 хв ·
За наказом вищого командування Зсу бійці на вопах без зброї ,щоб не дратувати ворога!
Borys Babin
Викрадення бійця ЗСУ росіянами на Чонгарі зранку 30 травня підтверджено. Успішний напад ворога відбувся через перебування солдата на передовій БЕЗ ЗБРОЇ.
Таке вартування без зброї, виявляється, там несеться за вказівок високого командування. Щоб не дратувати російських партнерів. Спільно з якими на Чонгарі наразі будують хаб для торгівлі.
Як пише Юрій Бутусов, спецслужби РФ вже після викрадення спокійно собі зізвонюються зі штабом бригади ЗСУ та з'ясовують анкетні дані бійця.
Який, обеззброєний власним командуванням, чинив ворогу опір ГОЛИМИ РУКАМИ.
Така ось "деокупація" наразі триває!!!