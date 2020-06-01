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Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв

Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв

Український військовослужбовець, якого імовірно викрали на адмінмежі з окупованим Росією Кримом, не мав причин залишати місце служби.

Про це повідомив в Facebook глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з нічним зникненням військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, який ніс службу на спостережному посту, що розташований поблизу села Чонгар, Херсонської області, наразі з’ясовується. Попередньо відомо, що військовослужбовець не мав причин покидати місце несення служби. На цей час залучені усі відповідні служби, аби якомога оперативніше встановити причини та обставини події", – зазначив Гусєв.

Також читайте: У бійця 95-ї ДШБр Добринського була із собою зброя, на посту він був не один, - представник ДШВ ЗСУ Шевченко

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.

Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв 01

Автор: 

Крим (14127) викрадення (817) військовослужбовці (4707) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Гусєв Юрій (82) Добринський Євген (13) Херсонська область (5705)


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Топ коментарі
+14
Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв - Цензор.НЕТ 5680
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01.06.2020 09:44
+10
А Главнокомандующий на месте? Что-то не слыхать.
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01.06.2020 09:35
+9
Вопрос к отцам командирам ,как б....ть получилось так что бойца с поста в ночное время выкрали?!!! Или тупо место для левого перехода,поэтому и выставили одного бойца с фигой в кормане,чтоб не дай боже не начал пулять и не спалил обходную дорогу?!
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01.06.2020 09:36
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"Пропавший на админгранице с оккупированным Крымом военнослужащий Добринский не имел причин покидать место службы, - глава ОГА Гусев" - Ето какойто треш!
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01.06.2020 09:35 Відповісти
-- Радуйтесь! -- кричит он им. -- Это все я, Плохиш, сделал.
Я дров нарубил, я сена натащил, и зажег я все ящики с черными
бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. То-то
сейчас грохнет!
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01.06.2020 09:36 Відповісти
А Главнокомандующий на месте? Что-то не слыхать.
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01.06.2020 09:35 Відповісти
Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв - Цензор.НЕТ 5680
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01.06.2020 09:44 Відповісти
Ні, це стиль поведінки в критичних ситуаціях.
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01.06.2020 09:57 Відповісти
Вопрос к отцам командирам ,как б....ть получилось так что бойца с поста в ночное время выкрали?!!! Или тупо место для левого перехода,поэтому и выставили одного бойца с фигой в кормане,чтоб не дай боже не начал пулять и не спалил обходную дорогу?!
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01.06.2020 09:36 Відповісти
теплее
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01.06.2020 09:36 Відповісти
а он военнослужащий сожитель этого главы ОГА??)))
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01.06.2020 09:36 Відповісти
Вы видели фейс бывшего укробороновского казнакрада Гусева?. Не позорьте славетних десантников, даже для самых смелых штурмовиков Гусев в сожители не походит))
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01.06.2020 10:03 Відповісти
І як же це його так "викрали", що зброя залишилась і ніхто з товаришів не бачив?!
Я вважаю що щось там "не чисто".
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01.06.2020 09:36 Відповісти
А что тут удивляться ,у меня на службе через Молдову гоняли спирт контробас,и должена была пройти пару вестерн ,выставили молодого лёлика и бойца срочника.Ну короче цестерны прошли и Лёлик пропал ( лейтенант) .Ну давай всех собак на лёлика вешать,но не тут то было лейтенант оказался не из простых смертных родители какие-то тепутаты.Начали короче копать и докопались до нашего местного генерала.Так такое йолово началось!!! Генерал в месте с замами летел дальше чем видел!
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01.06.2020 09:42 Відповісти
теперь еще ждем комментарий гл ,санитарного врача
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01.06.2020 09:39 Відповісти
Якийсь мутняк. Знов художній свист.
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01.06.2020 09:40 Відповісти
Защиту рубежей ему уже доверили, а вот оружия еще нет.
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01.06.2020 09:41 Відповісти
А при чем тут глава ОГА? Такое заявление должен сделать как минимум командир в\ч, а еще лучше зам. министра обороны. Ну и разумеется ДБР, раз оно что-там расследует. Хотя веры этим гопникам после штурма музея нет
Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв - Цензор.НЕТ 4089
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01.06.2020 09:41 Відповісти
Один человек на посту быть не может поэтому ответ должны дать генералы
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01.06.2020 09:48 Відповісти
Этот то чмошник гусев каким боком к армии?Решил и здесь хайпануть.
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01.06.2020 10:00 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCFQR2OcZ7oZDyQ5iQRqTUvAP2xZ6XW__TNZgaIwoT4eGyHydtep6me3edq5vjJycHJ1IF3EQZmBSON&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3009547115777467&set=a.709934752405393&type=3 58 хв ·

За наказом вищого командування Зсу бійці на вопах без зброї ,щоб не дратувати ворога!
Borys Babin
Викрадення бійця ЗСУ росіянами на Чонгарі зранку 30 травня підтверджено. Успішний напад ворога відбувся через перебування солдата на передовій БЕЗ ЗБРОЇ.
Таке вартування без зброї, виявляється, там несеться за вказівок високого командування. Щоб не дратувати російських партнерів. Спільно з якими на Чонгарі наразі будують хаб для торгівлі.
Як пише Юрій Бутусов, спецслужби РФ вже після викрадення спокійно собі зізвонюються зі штабом бригади ЗСУ та з'ясовують анкетні дані бійця.
Який, обеззброєний власним командуванням, чинив ворогу опір ГОЛИМИ РУКАМИ.
Така ось "деокупація" наразі триває!!!

Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв - Цензор.НЕТ 7375
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01.06.2020 10:00 Відповісти
Кто такой ОГА чтоб делать заявление в военных вопросах! Пусть у комчасти штаны прею
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01.06.2020 10:07 Відповісти
а при чем тут ОГА??? Или в армии уже не принцип единоначалия
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01.06.2020 10:14 Відповісти
сейчас выясняется. Предварительно известно, что военнослужащий не имел причин покидать место несения службы. В настоящее время привлечены все соответствующие службы, чтобы как можно оперативнее установить причины и обстоятельства произошедшего", - отметил Гусев.- словоблудие в котором выясняются обстоятельства исчезновения ,но уже предварительно обвиняют исчезнувшего воина в том,что он сам покинул место службы,,,
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01.06.2020 10:18 Відповісти
Дивна ситуація, там не лінія розмежування з агресором чи лінія фронту, а кордон наче з цивілдізованою країною. Тому і може кацапський спецназ ходити за язиками.
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01.06.2020 11:53 Відповісти
там діди воєвалі, а тут заіпали
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01.06.2020 13:28 Відповісти
 
 