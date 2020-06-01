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Словаччина і Молдова від сьогодні відновили роботу пунктів пропуску з Україною, - Держприкордонслужба
Словаччина і Молдова з 1 червня відновили роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною, Угорщина відклала їх відкриття, Польща і Румунія ще розглядають це питання.
Про це в коментарі УКРІНФОРМу повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
"Так, прикордонне відомство Словацької Республіки відновило роботу двох пунктів пропуску з Україною, Молдова – трьох. Таким чином зі Словачинною тепер діють три пункти пропуску, з Молдовою - 10" , сказав Демченко.
Він зауважив, що Угорщина також планувала відновити роботу пунктів пропуску, але наразі відтермінувала це рішення.
Польща та Румунія розглядає питання відкриття додаткових пунктів пропуску на рівні урядів, сказав речник.
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