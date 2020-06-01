Холодницький про конфлікт із Венедіктовою: "Ми не записуватимемо "відосік" на "відосік". Є комунікація, законні межі"

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що він був налаштований на конструктивну роботу з Офісом Генпрокурора.

Про це він розповів в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.

За словами глави САП, відео Венедіктової для нього було "нежданчиком".

"Бо публічно чи непублічно жодних листів з тими чи іншими претензіями не було. 19 травня я востаннє був у Венедіктової, ми обговорювали питання підслідності деяких проваджень, питання карантинних обмежень, в тому числі і зарплатних для працівників. Я ще перед виходом з кабінету кажу: "Є якісь питання до мене?". Вона каже: "Ні, питань немає". От і все", - розповів Холодницький.

Крім того, "записувати "відосік" на "відосік" у САП не збираються.

"Є комунікація, є законні межі, і коли мені приходять запити: "невідкладно надай матеріали справ кримінальних, бо ми хочемо їх почитати"... Ну, так не буде", - пояснив він.

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"Останній запит, який прийшов, – це "дайте нам справу Гладковського, дайте нам ще якусь справу". Тобто беруться вибіркові справи, їхньої логіки я до кінця не розумію, таке враження, що хочуть або щось зловити, або щось дізнатися в тих справах. Або, знаєте, спочатку сказали, що все погано, а тепер треба знайти, а що ж там поганого. От якісь такі ігри, дитячі відверто. Є процесуальні межі, і будемо в цих процесуальних межах працювати", - додав Холодницький.

Глава САП сказав, що був налаштований на конструктивну роботу з Офісом Генпрокурора.

"Ми за деякими справами і самі наради ініціювали і давали як процесуальні керівники доступ прокурору генеральному до тих чи інших справ. Ну, зараз, я так розумію, цього робити не треба і не можна", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

Генеральний прокурор звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.

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