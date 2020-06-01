За тиждень рятувальники ліквідували понад 640 пожеж в Україні та врятували 34 людини, -ДСНС

Протягом минулого тижня (з 25.05 до 31.05) врятували 34 людини і ліквідували понад 640 пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 99 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 34 людини.

Ліквідовано 641 пожежу, врятовано на пожежах 28 осіб і не допущено знищення вогнем 236 будинків і 38 од. техніки. Під час пожеж загинуло 12 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 3 млн 169 тис. грн.

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Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 236 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 775 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 11 осіб.