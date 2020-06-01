У ЗСУ за минулу добу не встановлено нових випадків COVID-19, хворіє 118 військовослужбовців, - Командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу, 31 травня, не виявлено нових випадків захворювання на коронавірус, водночас вилікувалися від COVID-19 вже 111 осіб.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 1 червня в Збройних силах України хворіє 118 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

Так, за минулу добу нових випадків COVID-19 не виникало.

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Загалом за час пандемії одужали 111 людей, летальних випадків - 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 451 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 148 осіб.