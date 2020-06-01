У ЗСУ за минулу добу не встановлено нових випадків COVID-19, хворіє 118 військовослужбовців, - Командування Медсил
У Збройних силах України за минулу добу, 31 травня, не виявлено нових випадків захворювання на коронавірус, водночас вилікувалися від COVID-19 вже 111 осіб.
Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 10:00 1 червня в Збройних силах України хворіє 118 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.
Так, за минулу добу нових випадків COVID-19 не виникало.
Загалом за час пандемії одужали 111 людей, летальних випадків - 4.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 451 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 148 осіб.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль