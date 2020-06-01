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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і п'ять областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і п'ять областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 червня Київ і п'ять областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані  Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ (показник інцидентності 13,18 за необхідних менше 12,00), Волинська (показник інцидентності 14,45 за необхідних менше 12,00), Донецька (кількість тестів на 100 тис. осіб 8, 93 за необхідних більше 12,00), Львівська (показник інцидентності 13,54 за необхідних менше 12,00), Рівненська (показник інцидентності 29,15 за необхідних менше 12,00) і Чернівецька (показник інцидентності 32,62 за необхідних менше 12,00) області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантину в цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю койко-місць в медзакладах і низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на COVID-19 захворіли 13 дітей і 79 медпрацівників, загалом 1725 дітей і 4621 медпрацівник, - Степанов

Київ і пять областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Навіщо ж тоді в Київі відміняють карантин?!
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01.06.2020 10:50 Відповісти
"цыплёнки тоже хочут жить" (с)
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01.06.2020 11:05 Відповісти
Аха, пусть люди еще посидят без денег, без еди, потом будут удивлятся откуда сепаратисткие настроения берутся в регионах.
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01.06.2020 10:53 Відповісти
Вот новость! Киев и пять областей на ваш карантин давно уже забили и забыли.
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01.06.2020 10:55 Відповісти
Странно что не готовы как раз Западные области и Киев (Донецк понятно то))) Вова сцит не шуточно
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01.06.2020 10:58 Відповісти
Да плевали на ваш "дурантин", уже все поняли,что барыга Оманский-сцыкло лживое,прикрывается "дурантином"
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01.06.2020 11:01 Відповісти
Почекаймо ще тиждень,буде видно.Тиждень тому тільки метро відкрили і транспорт пустили.Торгівлю відкрили,і т.п.Якщо все ок,то можна і далі обережно йти шляхом знесення обмежень.
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01.06.2020 12:26 Відповісти
 
 