За добу в РФ 9 тис. випадків COVID-19, померли 162 людини, всього 414,8 тис. інфікованих

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 9 035 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 414 878 випадків коронавірусної інфекції.

За добу померли 162 пацієнти, загальна кількість смертей досягла 4 855. Одужали 3 994 людини, таким чином, вилікувалися вже 175 877 осіб.

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Загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 234 146. Видужав у країні кожен третій пацієнт від загальної їх кількості за весь час.

Росія залишається на третьому місці за кількістю хворих у світі. На першому місці - США (1,79 млн, +20 тис.), на другому - Бразилія (514 тис., +16,4 тис.).