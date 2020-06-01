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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в РФ 9 тис. випадків COVID-19, померли 162 людини, всього 414,8 тис. інфікованих

За добу в РФ 9 тис. випадків COVID-19, померли 162 людини, всього 414,8 тис. інфікованих

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 9 035 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 414 878 випадків коронавірусної інфекції.

За добу померли 162 пацієнти, загальна кількість смертей досягла 4 855. Одужали 3 994 людини, таким чином, вилікувалися вже 175 877 осіб.

Читайте: Прокуратура РФ "призначила" винних на випадок проблем із залізничними перевезеннями Керченським мостом, - Бабін. ДОКУМЕНТ

Загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 234 146. Видужав у країні кожен третій пацієнт від загальної їх кількості за весь час.

Росія залишається на третьому місці за кількістю хворих у світі. На першому місці - США (1,79 млн, +20 тис.), на другому - Бразилія (514 тис., +16,4 тис.).

Автор: 

карантин (18172) росія (64926) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Догнать и перегнать!
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01.06.2020 11:01
+2
Дайошш нові рекорди!
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01.06.2020 11:01
+2
уже "перегнал"За добу в РФ 9 тис. випадків COVID-19, померли 162 людини, всього 414,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 2160
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01.06.2020 11:30
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Догнать и перегнать!
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01.06.2020 11:01 Відповісти
уже "перегнал"За добу в РФ 9 тис. випадків COVID-19, померли 162 людини, всього 414,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 2160
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01.06.2020 11:30 Відповісти
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01.06.2020 13:18 Відповісти
Дайошш нові рекорди!
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01.06.2020 11:01 Відповісти
За добу в РФ 9 тис. випадків COVID-19, померли 162 людини, всього 414,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 4270
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01.06.2020 11:31 Відповісти
Хорошо неделя начинается 😁
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01.06.2020 11:08 Відповісти
Однозначно лойс 👍
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01.06.2020 11:15 Відповісти
И зачем эта новость на цензоре ? Можно и про Габон рассказать в таком разе.
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01.06.2020 11:16 Відповісти
Габон на нас не нападал.
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01.06.2020 13:19 Відповісти
И как это относится к числу заболевших вирусом в РФ ? Разве в сообщении сказано что заболевшие - военнослужащие российской армии ?
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01.06.2020 14:05 Відповісти
Чтобы радости было больше, подскажу, что более 40% выявленных - безсимптомные. Т. е. люди проверяются ради интереса. Латентность мизерная, еще и потому, что в Раше продолжают вакцинацию против оспы. Говорят, что помогает. Вот так.
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01.06.2020 11:20 Відповісти
Израильский врач рассказал за "бессимптомных"(потом они ВНЕЗАПНО становятся поциентами "по почкам", "по слуху" и прочими "переболевшими"(назаражавшими кучу других))
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01.06.2020 11:24 Відповісти
"Латентность мизерная"
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01.06.2020 11:38 Відповісти
...а еще говорят, что на маскве кур доят - веришь, вася?
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01.06.2020 11:39 Відповісти
У кур нет вымя, верят в это только дураки. А вот Ляшко (министр) сказал, что делать тесты можно только тем, у кого явные симптомы. В это верю.
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01.06.2020 12:50 Відповісти
За сутки в РФ 9 тыс. случаев COVID-19, умерли 162 человека, всего 414,8 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 6726
Нутупые итальянцы и прочие не едут лечиться в Рашку, где выздоровевших в разы больше чем у "загнивающих"? Это просто фошизм какой-то)
вспомнилось видео из московской больницы - жесть. к бабке никто не подходил пока аж труп не нужно было выносить(бабка не имела бабла на "сиделку")
Рашкавперде.
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01.06.2020 11:22 Відповісти
хоч щось радує...
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01.06.2020 12:37 Відповісти
 
 