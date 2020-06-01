За добу в РФ 9 тис. випадків COVID-19, померли 162 людини, всього 414,8 тис. інфікованих
Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 9 035 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 414 878 випадків коронавірусної інфекції.
За добу померли 162 пацієнти, загальна кількість смертей досягла 4 855. Одужали 3 994 людини, таким чином, вилікувалися вже 175 877 осіб.
Загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням всіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 234 146. Видужав у країні кожен третій пацієнт від загальної їх кількості за весь час.
Росія залишається на третьому місці за кількістю хворих у світі. На першому місці - США (1,79 млн, +20 тис.), на другому - Бразилія (514 тис., +16,4 тис.).
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Нутупые итальянцы и прочие не едут лечиться в Рашку, где выздоровевших в разы больше чем у "загнивающих"? Это просто фошизм какой-то)
вспомнилось видео из московской больницы - жесть. к бабке никто не подходил пока аж труп не нужно было выносить(бабка не имела бабла на "сиделку")
Рашкавперде.