Кількість активних хворих на COVID-19 за добу зросла в 17 областях України, - РНБО

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 перевищила кількість осіб, які видужали за минулу добу, в 17 із 24 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві, Рівненській та Львівській областях (понад 30). Найбільшу кількість осіб, які видужали, виявлено у Вінницькій та Харківській областях (понад 30).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 12 нових випадків захворювання на COVID-19 за добу, померлих немає, 32 особи одужали (від початку пандемії 1005 хворих, 16 померлих і 587 осіб видужали), зараз в області хворіє 402 особи (на 20 менше за добу);

- у Волинській області - 24 випадки захворювання і 2 - одужання (за весь час 932 особи захворіли, 26 померли і 259 одужали), зараз хворіє 647 осіб (на 22 більше за добу);

- у Дніпропетровській області нових випадків захворювання, смерті та одужання за останню добу не було (за весь час - 942, 21 і 265 відповідно), зараз хворіє 656 осіб;

- у Донецькій області нових випадків захворювання, смерті та одужання за останню добу не було (від початку пандемії 163 захворіли, 4 померли і 89 одужали), зараз хворіє 70 осіб;

- у Житомирській області 3 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано (за весь час 742 особи захворіли, 14 померли і 416 одужали), зараз хворіє 312 осіб (на 3 більше за добу);

- у Закарпатській області 17 осіб захворіли, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано (від початку пандемії – 1206 осіб захворіли, 28 померли і 405 одужали), зараз хворіє 773 особи (за добу на 17 більше);

- у Запорізькій області 3 особи захворіли, осіб, які померли чи видужали, за добу немає (від початку пандемії 447 осіб захворіли, 13 померли і 252 одужали), зараз хворіє 182 особи (на 3 особи більше за добу);

- в Івано-Франківській області 18 осіб захворіли, осіб, які померли чи видужали, за добу не зафіксовано (1402, 81 та 818 відповідно від початку пандемії), зараз хворіє 521 особа (на 18 більше за добу);

- у Києві підтверджено 58 нових випадків захворювання на COVID-19, 2 - смерті і 6 випадків одужання (загалом 3043 випадки захворювання, 68 - смерті і 654 - одужання від початку пандемії), зараз у столиці хворіє 2321 особа (за добу на 50 більше);

- у Київській області 27 осіб захворіли, 1 особа померла та 4 одужали (від початку пандемії 1600 осіб захворіли, 35 померли і 398 одужали), зараз хворіє 1167 осіб (за добу на 22 більше);

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- у Кіровоградській області 3 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано (за весь час 514, 25 і 400 відповідно), зараз хворіє 89 осіб (на 3 більше за добу);

- у Луганській області нових випадків зараження, смерті та одужання не зафіксовано (від початку пандемії 47 осіб захворіли і 40 одужали, померлих не було), зараз хворіє 7 осіб;

- у Львівській області 31 новий випадок захворювання, 1 - смерті і 11 - одужання (за весь час - 1700, 55 і 420 відповідно), зараз хворіє 1225 осіб (на 19 більше за день);

- у Миколаївській області 1 людина захворіла, випадків смерті та одужання не зафіксовано (від початку пандемії 294 особи захворіли, 7 померли і 154 одужали), зараз хворіє 133 особи (на 1 більше за добу);

- в Одеській області 8 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 9 - одужання (від початку пандемії 896, 17 і 225 відповідно), зараз хворіє 654 особи (на 2 менше за добу);

- у Полтавській області нових випадків захворювання не зафіксовано, 2 - одужання (від початку пандемії 270 хворих, 13 померлих і 249 осіб видужали), зараз хворіє 8 осіб (на 2 менше за добу);

- у Рівненській області 57 нових випадків захворювання, 1 – смерті та 16 - одужання (за весь час 1770 захворіли, 38 померли і 887 одужали), зараз хворіють 845 осіб (на 40 більше за добу);

- у Сумській області 2 нові випадки захворювання за добу, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано (від початку пандемії 170 осіб захворіли, 4 померли і 141 особа видужала), зараз хворіє 25 осіб (на 2 більше за добу);

- у Тернопільській області 7 нових випадків захворювання і 4 - одужання (за весь час 1176 осіб захворіли, 26 померли і 912 одужали), зараз хворіє 238 осіб (на 3 більше за добу);

- у Харківській області 17 нових випадків захворювання і 48 - одужання (за весь час 1083, 47 і 408 відповідно), зараз хворіє 628 осіб (за добу на 31 менше);

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- у Херсонській області, як і добу тому, нових випадків захворювання, смерті і одужання за добу не зафіксовано (від початку пандемії 178 хворих, 3 померлих і 161 особа видужала), зараз, як і добою раніше, хворіє 14 осіб;

- у Хмельницькій області 12 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 1 - одужання (за весь час 444 особи захворіли, 11 померли і 233 одужали), зараз хворіє 209 осіб (на 9 більше за добу);

- у Черкаській області 4 нові випадки захворювання за добу (від початку пандемії 406 захворіли, 16 померли і 308 одужали), зараз хворіє 82 осіб (на 4 більше за добу);

- у Чернівецькій області підтверджено 28 нових випадків захворювання на COVID-19, 4 випадки смерті і 17 - одужання (3377 хворих, 144 померлих і 945 осіб видужали від початку пандемії), зараз в області хворіє 2288 осіб (на 7 більше, ніж напередодні);

- у Чернігівській області 10 нових випадків захворювання на COVID-19, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано (від початку пандемії - 177 хворих, 6 померлих і 63 особи видужали), зараз хворіє 108 осіб (на 8 більше, ніж напередодні).