Через інциденти в Броварах і Кагарлику Рада має заслухати Авакова на Годині запитань до уряду, - "слуга народу" Корнієнко
Фракція "Слуга народу" виступила з пропозицією заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на Годині запитань до уряду в п'ятницю.
Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З огляду на ту ситуацію, яка склалася за останні два тижні, наша фракція пропонує запросити на день уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова для доповіді щодо тих важливих ситуацій, що склалися в п'ятницю в Броварах, у Кагарлику, з етичною поведінкою правоохоронців і про стан розслідування щодо обставин загибелі нашого колеги Давиденка. Є багато питань, гадаю, професійно, як завжди, наш міністр внутрішніх справ дасть нам відповідь", - сказав Корнієнко в понеділок на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради.
Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.
Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.
Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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Кілери наркомафії працювали в Україні за підтримки ближніх людей акаківа
з каналу Шапошнікова
Главное шоб этот спрут по имени МВД не рос и не стал больше кита!
Хотя, от войны глистов температура говна в выгребной яме не меняется - тут без эскаватора не обойтись...
Виноваты стрелочники и их бригадир, а начальник станции хороший!