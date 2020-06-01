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Новини
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Через інциденти в Броварах і Кагарлику Рада має заслухати Авакова на Годині запитань до уряду, - "слуга народу" Корнієнко

Через інциденти в Броварах і Кагарлику Рада має заслухати Авакова на Годині запитань до уряду, -

Фракція "Слуга народу" виступила з пропозицією заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на Годині запитань до уряду в п'ятницю.

Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З огляду на ту ситуацію, яка склалася за останні два тижні, наша фракція пропонує запросити на день уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова для доповіді щодо тих важливих ситуацій, що склалися в п'ятницю в Броварах, у Кагарлику, з етичною поведінкою правоохоронців і про стан розслідування щодо обставин загибелі нашого колеги Давиденка. Є багато питань, гадаю, професійно, як завжди, наш міністр внутрішніх справ дасть нам відповідь", - сказав Корнієнко в понеділок на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради.

Також читайте: Стрілянина в Броварах: суд відправив під варту 20 підозрюваних, на черзі організатори злочину, - Аваков. ФОТО

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) ВР (14942) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+9
Отчет Авакова будет выглядеть примерно так:
Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке Рада должна заслушать Авакова на Часе вопросов к правительству, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7893
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01.06.2020 11:59
+7
Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке Рада должна заслушать Авакова на Часе вопросов к правительству, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3285
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01.06.2020 12:05
+4
Та звільнити його мали...Ще вчора.
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01.06.2020 11:58
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Та звільнити його мали...Ще вчора.
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01.06.2020 11:58 Відповісти
Вряд ли уволят. Корниенко не зря оговорился - попалися "наш министр" этим все сказано.
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01.06.2020 12:10 Відповісти
Отчет Авакова будет выглядеть примерно так:
Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке Рада должна заслушать Авакова на Часе вопросов к правительству, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7893
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01.06.2020 11:59 Відповісти
С продолжительными аплодисментами, переходящими в овации!
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01.06.2020 12:20 Відповісти
в новой любви Моника-Ахметов Аваков лишний.
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01.06.2020 12:03 Відповісти
Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке Рада должна заслушать Авакова на Часе вопросов к правительству, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3285
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01.06.2020 12:05 Відповісти
Через інциденти в Броварах і Кагарлику Рада має заслухати Авакова на Годині запитань до уряду, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5318
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01.06.2020 12:26 Відповісти
так он уже сказал что то все плохие полицейские к которым он и антин не имеют отношения
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01.06.2020 12:12 Відповісти
акаків і його люди (дейдей) засвітилися у справі активних дій наркомафії..
Кілери наркомафії працювали в Україні за підтримки ближніх людей акаківа

з каналу Шапошнікова
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01.06.2020 12:12 Відповісти
Аваков может сам уйти под гарантии , но скорее всего на МВД сядут люди Авакова , или люди Ермака . сами судите . кто лучше - хуже .Но что то делать надо .Это тот случай , где улучшения никак не будет .
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01.06.2020 12:13 Відповісти
Да случай тяжелый, но поменять нужно - назначить Шуфрича, на месяц... Потом первая женщина министр - Фарион со Львова. А потом Авакова...
Главное шоб этот спрут по имени МВД не рос и не стал больше кита!
Хотя, от войны глистов температура говна в выгребной яме не меняется - тут без эскаватора не обойтись...
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01.06.2020 12:27 Відповісти
Укакались все слуги, узнав шо ПриЗЕндент обписялся - даже на комитет не вызвали!
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01.06.2020 12:21 Відповісти
Бенина шобла уже с утра по зомбоящику отмазывает жидоармяна.
Виноваты стрелочники и их бригадир, а начальник станции хороший!
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01.06.2020 12:23 Відповісти
да-да... и про музей спросить не забудь...те.
Через інциденти в Броварах і Кагарлику Рада має заслухати Авакова на Годині запитань до уряду, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9662
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01.06.2020 12:24 Відповісти
У мародера есть бабло,у мента есть компромат. Посмотрим, чья возьмет.
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01.06.2020 12:25 Відповісти
Все куплю - сказало Злато! Все возьму - сказал Булат!
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01.06.2020 12:30 Відповісти
Делаем ставки?
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01.06.2020 12:33 Відповісти
А якщо він не прийде, - по музеям виловлювати будете?
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01.06.2020 12:33 Відповісти
Аваков відповість - Шановні нардепи, слуги уроду, а хто вам доплату робить в конвертиках чи не ті товариші хто пхає хабарі на верх мафіозної піраміди до ареопагу глибинної країни ? Зразу ж відпадуть питания і всі зосередяться на мілкій вінницький гопоті, яка відкрила стрільбу з виключно бажання постріляти в повітря..Ну ну.
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01.06.2020 12:36 Відповісти
Слово то какое придумали «инцидент»)))
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01.06.2020 12:42 Відповісти
 
 