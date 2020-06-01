За час карантину виявлено 385 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки, - СБУ
За період дії карантинних заходів кіберспеціалісти Служби безпеки України заблокували понад 2,6 тис. спільнот з більш ніж мільйонною аудиторією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Крім того, викрито 385 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19.
Співробітники спецслужби встановили, що 18 виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори "працювали" у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Жашкові.
Через соціальні мережі російські спецслужби та керовані ними агентурні мережі тролів закликали до порушення карантинних обмежень, проведення акцій протесту, силового захоплення влади та інформаційної підтримки таких неправомірних заходів.
Інформацію стосовно виявлених 367 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 160 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.
Протягом 2019-2020 років судами винесено 26 обвинувальних вироків щодо інтернет-пропагандистів, які умисно здійснювали деструктивну інформаційну діяльність на шкоду державній безпеці України з використанням соціальних мереж.
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покажешь, что сам не кацап? нужно ответить на простой вопрос.
В Черногории ни заболевших ни болеющих нет. А там и карантин был и маски носили. А в Швеции
Sweden
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В Словении каранин и маски были
Slovenia
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а ношение маски унизительно, вредно и создаёт дискомфорт. поэтому каждый день масочного режима я приравниваю...
с другой стороны, именно противоэпидемическая эффективность тотального онамордникования не доказана. наоборот: ранние рекомендации...
я не кровожадный: мне нужны скальпы организаторов. запуганные не ведают, что творят, их наказывать грешно. больных не бьют, больных лечат.
хотитекаквиталии
смерность6%
Я не понял, а остальные, что на заседание Рады не приходят?