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Новини Коронавірус і карантин
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За час карантину виявлено 385 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки, - СБУ

За час карантину виявлено 385 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки, - СБУ

За період дії карантинних заходів кіберспеціалісти Служби безпеки України заблокували понад 2,6 тис. спільнот з більш ніж мільйонною аудиторією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Крім того, викрито 385 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19.

Співробітники спецслужби встановили, що 18 виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори "працювали" у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Жашкові.

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Через соціальні мережі російські спецслужби та керовані ними агентурні мережі тролів закликали до порушення карантинних обмежень, проведення акцій протесту, силового захоплення влади та інформаційної підтримки таких неправомірних заходів.

Інформацію стосовно виявлених 367 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 160 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Протягом 2019-2020 років судами винесено 26 обвинувальних вироків щодо інтернет-пропагандистів, які умисно здійснювали деструктивну інформаційну діяльність на шкоду державній безпеці України з використанням соціальних мереж.

Автор: 

карантин (18172) пропаганда (2796) росія (64926) СБУ (12774) фейк (743) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
За анекдоты ещё не сажают?
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01.06.2020 12:18
+3
Да тут на Цензоре их просто валом.
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01.06.2020 12:01
+3
Кто против вируса тот враг народа. Так что ли. Шведы агенты Росии. Все дожились до абиссинских шпионов. Черкасы будуть чинити опир. Остальным в стойло.
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01.06.2020 12:10
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Здравствуй, министерство правды!
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01.06.2020 12:00 Відповісти
Шо, страшно стало гавкать? Найдут по ай пи.
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01.06.2020 12:02 Відповісти
не суди по себе, крысёныш.
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01.06.2020 12:04 Відповісти
А шо на личности переходим, москалік?
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01.06.2020 12:15 Відповісти
с чего ты взял, что я москалик, обмылок! ты похож на него больше. от скудоумия обвиняешь в кацапизме всех, кто видит идиотизм дурантина?
покажешь, что сам не кацап? нужно ответить на простой вопрос.
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01.06.2020 12:17 Відповісти
Та ты дурбецало никак не успокоишься? Я кацап на 75% по крови, по жизни я Українець! Йди кріс лови, ущєрбний. На бояру пенсії вистачає?
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01.06.2020 12:24 Відповісти
вопросика испугался. предсказуемо. пшёл вон.
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01.06.2020 12:27 Відповісти
Старый поц.
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01.06.2020 12:28 Відповісти
Да тут на Цензоре их просто валом.
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01.06.2020 12:01 Відповісти
Помню был тут один на австралийском прокси сидел. Что-то не вижу в последнее время. Сцапали таки и прокси не помог.
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01.06.2020 12:07 Відповісти
Кто против вируса тот враг народа. Так что ли. Шведы агенты Росии. Все дожились до абиссинских шпионов. Черкасы будуть чинити опир. Остальным в стойло.
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01.06.2020 12:10 Відповісти
Андрей Дидовик, который со своей семьей переболели ковидом одними из первых в Украине, и призывает на этом форуме не носить повязки, он за вирус или против вируса?
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01.06.2020 12:28 Відповісти
он за своих работодателей из кацапии
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01.06.2020 16:32 Відповісти
Это не он, а ВОЗ официально призывает.
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01.06.2020 17:33 Відповісти
Кстати в Швеции - ноль умерших. За вчера. В этом контексте он "против вируса". Всё придираИтИсь к манере изъясняться...
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01.06.2020 18:27 Відповісти
Но он призывает не носить их в Украине.
В Черногории ни заболевших ни болеющих нет. А там и карантин был и маски носили. А в Швеции

Sweden
Confirmed: 37 814
Deaths: 4 403
Recovered: 0
Active: 33 411
В Словении каранин и маски были

Slovenia
Confirmed: 1 473
Deaths: 109
Recovered: 1 358
Active: 6
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02.06.2020 14:46 Відповісти
Эти данные не опровергают тезис, что заставлять всех носить маски - это скотство.
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02.06.2020 15:02 Відповісти
Не исключено, что и ограничения скорости движения авто кто-то считает скотством...
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02.06.2020 15:16 Відповісти
я не в теме. я крайне редко езжу.
а ношение маски унизительно, вредно и создаёт дискомфорт. поэтому каждый день масочного режима я приравниваю...
с другой стороны, именно противоэпидемическая эффективность тотального онамордникования не доказана. наоборот: ранние рекомендации...
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02.06.2020 15:20 Відповісти
А еще Вы забыли написать, что Вы улицы крайне редко перехоите.
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02.06.2020 15:32 Відповісти
переходите.
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02.06.2020 15:32 Відповісти
крайне осторожно перехожу. у меня появился стимул жить: хочу увидеть трупы дурантинщиков на виселицах. до этого надо дожить.
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02.06.2020 15:36 Відповісти
Не факт, что Вы одолеете сторонника карантина в попытке его повесить. У них легкие тренированнее - они дышат с сопротивлением. Даже спортсмены такое используют в тренировках.
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02.06.2020 15:40 Відповісти
я не привередливый: заколоть собаку штык-ножом меня тоже вполне устроит.
я не кровожадный: мне нужны скальпы организаторов. запуганные не ведают, что творят, их наказывать грешно. больных не бьют, больных лечат.
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02.06.2020 15:46 Відповісти
Кто он? Имя, имя, сестра! (с)
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02.06.2020 16:08 Відповісти
расследование не окончено. но точно в список попадут, шмыга, зе, степашка, ляшко и депутатики, голосовавшие "за". это по Украине. точно билл и мелинда...
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02.06.2020 16:14 Відповісти
Штык-ножа тут мало. Берите бензопилу. По-техасски.
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02.06.2020 16:18 Відповісти
Я думаю, что желающих будет столько, что право пришить падлюку будут в лотерею разыгрывать.
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02.06.2020 16:20 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/1/7110581/
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01.06.2020 18:29 Відповісти
Не-а. Кто против вируса - тот дигинират.
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02.06.2020 17:29 Відповісти
За анекдоты ещё не сажают?
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01.06.2020 12:18 Відповісти
пока...
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01.06.2020 12:28 Відповісти
этот дурантин в целом преступление
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01.06.2020 12:29 Відповісти
за тобой уже выехали
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01.06.2020 16:32 Відповісти
чёт долго едут. такие же бестолочи, как и ты, наверное.
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01.06.2020 18:22 Відповісти
А чому за дупу СБУ не бере Держстатистки за засекречування інформації про загальну кількість померлих в Україні за 2020 рік по місяцям? Чому така статисткика є у вільному3 доступі за всі роки, наприклад 2018,2019 і обана - зчезла з екранів зеленого радару. Подається якась какофонія, типу за два місяці від грипу, чи з початку 2020 від ковидла померло стільки то.... Ніби ті тести пройшли державну сертифікацію і дозволяють чітко визначити хто хворий, а хто ні. Там розбіжність туди - сюди 40 відсотків і це у якісних тестів, а у інших подвал прома взагалі пливе на всі 50 відсотків.
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01.06.2020 12:28 Відповісти
була статистика що за сцчень від грипу та запалення легенів померло понад 600. від мегахворі за три місяці стільки ж
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01.06.2020 16:54 Відповісти
Я питаю про загальну кількість померлих за січень, за березень за квітень щоб порівняти статистичн дані за минулі роки, а нам впарюють лише померлих чи через грип чи ковидлу. Тобто, порівнювати немає з чим, Ну наприклад в Україні за квітень місяць 2019 в загальному померло 6000 тварин (500 коняк, 2000 курей, 500 корів і 3000 кролів) а вам за 2020 так статистику подають владарі - за два місяці січень і березень померло 3200 курей від курячого грипу і все, так ви можете порівняти є пандемія чи її немає? А скільки курей взагалі померло, під колесам авто, від пандемії чуми чи ще чогось. Отож.
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01.06.2020 18:21 Відповісти
Все руководство ВОЗ арестовали?
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01.06.2020 12:38 Відповісти
горытрупов
хотитекаквиталии
смерность6%
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01.06.2020 12:48 Відповісти
Короновирус и государство под охраной СБУ. Короновирус наш рулевой. Где то это уже было.
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01.06.2020 13:05 Відповісти
Неужели шмыгаля ляшка и авакова повязали??!!!
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01.06.2020 13:11 Відповісти
За нарушение конституции про обмеження прав и свобод давно пора.
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01.06.2020 13:18 Відповісти
Война идет, а СБУ занимается фигней. Впрочем, как и всегда.
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01.06.2020 14:52 Відповісти
противники карантина напоминают собак, которых привезли к ветеринару, а они кусаются и огрызаются
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01.06.2020 16:34 Відповісти
Наоботорот, любители карантина инапоминают собак, которых посадили на цепь и одели намордники, но они, тем не менее, в благодарность за корм верно служат своему хозяину.
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01.06.2020 17:39 Відповісти
Ага. Долой прививки, знаем.
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02.06.2020 17:30 Відповісти
А то,что Беларусь и Швеция не вводила карантин тоже фейк или про это нельзя говорить?
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01.06.2020 17:01 Відповісти
За время карантина выявлены 385 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники...

Я не понял, а остальные, что на заседание Рады не приходят?
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01.06.2020 18:24 Відповісти
 
 