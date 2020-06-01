Кулеба, Єрмак, Резніков і Таран завтра відвідають Берлін для переговорів стосовно Донбасу та Криму, - МЗС України
Українська делегація у вівторок, 2 червня, здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для обговорення ситуації на Донбасі, ініціатив щодо деокупації Криму та результатів домовленостей "нормандського формату".
Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, участь у візиті візьме міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
До складу української делегації також увійдуть віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран, заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та інші посадові особи.
Так, у Берліні заплановані зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером, міністеркою оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.
Зазначається, що в ході візиту сторони обговорять низку важливих аспектів двосторонньої співпраці, безпекову та гуманітарну ситуацію на сході України, виконання домовленостей грудневого саміту "Нормандського формату" на рівні глав держав та урядів, ініціативи щодо деокупації Криму, а також шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19.
Крім того, за результатами переговорів міністрів закордонних справ України і ФРН заплановано їхню спільну пресконференцію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ведь более никакого статуса по всем законам и прочая у Ермака нет
Но он же нелошак...
Они не подведут украинцев !
Уже требовали, толку оказалось мало.
и от SWIFT отрубить РФ!!!
Это вероятно эффективно, но ведь не отрубили, а теперь точно не отрубят: SWIFT по-китайски: ряд российских банков подключился к системе платежей КНР.
Что ещё? "Если это не поможет, мы напишем в СПОРТЛОТО"?
Может, хватит надеятся на дядю?
Нет, это не лечится - вся надежду на доброго дядю. Безнадега.
А Єрмак? "Виконуючий обов"язки Президента України"?
С кем переговоры? С ФРГ? Единственно что приходит в голову - ФРГ посредник, и цель этих переговоров - донесение до Украины согласованную позицию ФРГ и РФ. Потому что для нем бизнеса товарооборот с РФ в разы важнее чем с Украиной, тем более что и Украина никуда не денется.
https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/a-51964643
11.01.2020 Кроме того, Меркель и Путин во время совместного обеда намерены обсудить следующие шаги по урегулированию ситуации на востоке Украины. Следующая встреча в "нормандском формате" пройдет весной в Берлине.
Немецкие политики подчеркивают тесные связи ФРГ и РФ.
Служащие колониальной администрации и не могут быть патриотически настроенными туземцами. Это очевидно.
Це Таран нагородив того самого вілкула, який кричав добробату "Айдар" щось на зразок " ви фашисти, а ми тут оборону тримаємо"