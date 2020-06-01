Кулеба, Єрмак, Резніков і Таран завтра відвідають Берлін для переговорів стосовно Донбасу та Криму, - МЗС України

Українська делегація у вівторок, 2 червня, здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для обговорення ситуації на Донбасі, ініціатив щодо деокупації Криму та результатів домовленостей "нормандського формату".

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, участь у візиті візьме міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

До складу української делегації також увійдуть віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран, заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та інші посадові особи.

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Так, у Берліні заплановані зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером, міністеркою оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Зазначається, що в ході візиту сторони обговорять низку важливих аспектів двосторонньої співпраці, безпекову та гуманітарну ситуацію на сході України, виконання домовленостей грудневого саміту "Нормандського формату" на рівні глав держав та урядів, ініціативи щодо деокупації Криму, а також шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19.

Крім того, за результатами переговорів міністрів закордонних справ України і ФРН заплановано їхню спільну пресконференцію.