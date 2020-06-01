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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба, Єрмак, Резніков і Таран завтра відвідають Берлін для переговорів стосовно Донбасу та Криму, - МЗС України

Кулеба, Єрмак, Резніков і Таран завтра відвідають Берлін для переговорів стосовно Донбасу та Криму, - МЗС України

Українська делегація у вівторок, 2 червня, здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для обговорення ситуації на Донбасі, ініціатив щодо деокупації Криму та результатів домовленостей "нормандського формату".

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, участь у візиті візьме міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

До складу української делегації також увійдуть віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран, заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та інші посадові особи.

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Так, у Берліні заплановані зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером, міністеркою оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Зазначається, що в ході візиту сторони обговорять низку важливих аспектів двосторонньої співпраці, безпекову та гуманітарну ситуацію на сході України, виконання домовленостей грудневого саміту "Нормандського формату" на рівні глав держав та урядів, ініціативи щодо деокупації Криму, а також шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19.

Крім того, за результатами переговорів міністрів закордонних справ України і ФРН заплановано їхню спільну пресконференцію.

Автор: 

Німеччина (7323) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Резніков Олексій (1445) Єрмак Андрій (1368) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+25
Интересно, в каком статусе секретарша обычно ведет переговоры?
Ведь более никакого статуса по всем законам и прочая у Ермака нет
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01.06.2020 12:07
+15
Жодного представника України
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01.06.2020 12:13
+12
ну тада отдай айфон і пользуйся риндой, і мєрина помєняй на жигуля
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01.06.2020 12:10
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Интересно, в каком статусе секретарша обычно ведет переговоры?
Ведь более никакого статуса по всем законам и прочая у Ермака нет
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01.06.2020 12:07 Відповісти
Не секретарша, бери выше - завхоз!))
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01.06.2020 12:12 Відповісти
Во-первых, надо разобраться, кто у кого секретарша...
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01.06.2020 12:15 Відповісти
В статусе свахи. Да и о цене за сдачу Украины он уже договорился
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01.06.2020 12:15 Відповісти
торговый огент зел°°ы
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01.06.2020 12:20 Відповісти
можуть бути надані повноваження Постановою уряду.
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01.06.2020 13:09 Відповісти
В статусе представителя РФ! В каком же еще...
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01.06.2020 14:23 Відповісти
Кулеба, Ермак, Резников и Таран завтра посетят Берлин для переговоров по Донбассу и Крыму, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 2992
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01.06.2020 12:07 Відповісти
ну тада отдай айфон і пользуйся риндой, і мєрина помєняй на жигуля
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01.06.2020 12:10 Відповісти
И этого ублюдка выбрало зестадо
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01.06.2020 12:14 Відповісти
Кулеба, Єрмак, Резніков і Таран завтра відвідають Берлін для переговорів стосовно Донбасу та Криму, - МЗС України - Цензор.НЕТ 7794
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01.06.2020 12:18 Відповісти
Це примітивний вкид, розрахований на секту 8% що повірить будь-чому проти Зеленського.
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01.06.2020 12:19 Відповісти
сарказм - 88 левел
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01.06.2020 12:44 Відповісти
А ты за пархатых мразей подгораешь?
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01.06.2020 12:53 Відповісти
Огласите полномочия головы Офиса Президента, будь ласка.
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01.06.2020 16:39 Відповісти
Себе подобного подлеца.
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01.06.2020 12:19 Відповісти
ти - негідник! називаєш ублюдком керівництво держави.
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01.06.2020 13:11 Відповісти
помесь двух видов животных - от жеребца и ослицы: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BA лошак

Но он же нелошак...
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01.06.2020 13:17 Відповісти
не смішно.
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01.06.2020 13:20 Відповісти
А где тут виден смех? Это всего-лишь - определение лошака...
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01.06.2020 13:22 Відповісти
Огласите полномочия головы Офиса Президента, будь ласка.
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01.06.2020 16:40 Відповісти
такой состав обєспєчіт тіріторіальную целосность дамбаса
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01.06.2020 12:07 Відповісти
бред! РФ не отдаст Донбасс! Нужно не переговоры вести, которые беспонтовые, а требовать санкции новые против РФ и эмбарго торговые на РФ и от SWIFT отрубить РФ!!!
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01.06.2020 12:09 Відповісти
Вы видели лица этих людей ?
Они не подведут украинцев !
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01.06.2020 12:10 Відповісти
требовать санкции новые против РФ и эмбарго торговые на РФ
Уже требовали, толку оказалось мало.

и от SWIFT отрубить РФ!!!
Это вероятно эффективно, но ведь не отрубили, а теперь точно не отрубят: SWIFT по-китайски: ряд российских банков подключился к системе платежей КНР.
Что ещё? "Если это не поможет, мы напишем в СПОРТЛОТО"?

Может, хватит надеятся на дядю?
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01.06.2020 13:59 Відповісти
а че ты ссышься тогда кремлеботина.))) будет вам еще много санкций!!!
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01.06.2020 15:37 Відповісти
будет вам еще много санкций!!!
Нет, это не лечится - вся надежду на доброго дядю. Безнадега.
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01.06.2020 16:46 Відповісти
На фоні протестів у США будуть реінтегрувати Донбас за здачу Криму.
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01.06.2020 12:10 Відповісти
ці дєятєлі реінтегрують Україну в дамбас. Крим нє обсуждайєцца ващє
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01.06.2020 12:13 Відповісти
Наконец-то мы с тобою в чем-то согласны
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01.06.2020 16:41 Відповісти
Сходство,как с türk.- kasap---кацап- палач мясник- и греч.- σαρκάζω---саркаст-разрыватель мяса?Именно-30-и летняя система барЬІг УкраинЬІ не способна отделить шило от мЬІла,будь она шоколадно-колорадной или зелено-каломойной.Пример Австрии им в помощь:
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01.06.2020 23:15 Відповісти
https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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01.06.2020 23:16 Відповісти
посетят Берлин.- Чтобы упросить снять санкции: Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает в случае победы закончить войну. - Укринформ, а Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия.
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01.06.2020 12:10 Відповісти
держись, Кулеба! одному против толпы трудно будет.......
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01.06.2020 12:11 Відповісти
заКулєба давно вже в тайожний саюз тянєт
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01.06.2020 12:14 Відповісти
Кулеба - патрон из той же обоймы с пулей из зеленого говна. Не витай в иллюзиях насчет пристайки или кулебы. Оба взаимозаменяемы, без хребта и принципов. Особенно после слов кулебы, дескать, только благодаря усилиям "нашегопрезидентазиленскава" были возвращены из плена украинские моряки... ухум... в последний день окончания срока исполнения решеия международного суда... усилия зильеньськава...
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01.06.2020 12:19 Відповісти
та это ясно, но он хоть огрызается......
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01.06.2020 12:30 Відповісти
а хотелось бы проактивности, шоб огрызались грызловы... видишь как, опять мы выбираем наихудшее из всех непОтреб
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01.06.2020 12:39 Відповісти
Кулебу я вовсе не защищаю, и не оправдываю..., просто считаю, что из всего этого мусора во власти, он не самое худшее, что могло с нами случиться в международных отношениях.....
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01.06.2020 13:14 Відповісти
Сівоху обісцяного не забудьте
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01.06.2020 12:11 Відповісти
Жодного представника України
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01.06.2020 12:13 Відповісти
Кулеба, Єрмак, Резніков і Таран завтра відвідають Берлін для переговорів стосовно Донбасу та Криму, - МЗС України - Цензор.НЕТ 9467
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01.06.2020 13:19 Відповісти
Сволочи. Карантин сняли уже можно и за деньгами к ***** ехать и в секретной комнате договариваться. Даже ЗЕ не берут чтобы не разляпал что они там подпишут.
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01.06.2020 12:14 Відповісти
Будут сливать
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01.06.2020 12:16 Відповісти
Они начали ещё до иннаугурации.
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01.06.2020 12:20 Відповісти
Ну, Кулеба - МЗС. Рєзников - Вице-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Таран - МО...
А Єрмак? "Виконуючий обов"язки Президента України"?
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01.06.2020 12:16 Відповісти
Йирмяк - прокси лапотного кИзяка, исполнитель его воли и тайных замыслов. Об этом трубят во все фанфары, но наполеончик не слышит... потому что ленка ему перелет оплатила... член(!) Семьи, как-никак...
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01.06.2020 12:24 Відповісти
Плохо что на "переговорах" не будет защитников интересов Украины.
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01.06.2020 12:18 Відповісти
Невже делегація не може обійтися без завхоза--йому ж потрібно подавати олівці.папери шуту. Яким законом надано право єрмаку приймати участь в переговорах як повноправний учасник. Коли президент буде виконувати норми Конституції і законів України--вже за це він повинен нести карну відповідальність
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01.06.2020 12:18 Відповісти
ярмак продаст Меркель должность ?
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01.06.2020 12:19 Відповісти
Буде капітуляція перед фюрером РФ.
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01.06.2020 12:20 Відповісти
Но под другим названием.
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01.06.2020 12:21 Відповісти
Прошу пардона , а нахрена нам такой президент , если на судьбоносные для страны переговоры его даже не приглашают !
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01.06.2020 12:21 Відповісти
Тю... а этот ********** и не для нас. Он для кремля.
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01.06.2020 12:23 Відповісти
Скоро Ермака и от туда будут гнать сцаными тряпками)в США он ,вместе с землёй, уже рвотный рефлекс вызывает
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01.06.2020 12:22 Відповісти
Навіть не можна сказати, хто в цій делегації за Україну. Жах! От вибрав нарід всім нам владу.
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01.06.2020 12:25 Відповісти
А хто ж від УКРАЇНИ ?
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01.06.2020 12:34 Відповісти
Там собиралася компания блатная ........
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01.06.2020 12:37 Відповісти
Есть ещё кандидаты от Украины: Фарион,Корчинский,Стемпицкий .Надо их включать на немецком направлении.Они видные дипломаты,специалисты.
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01.06.2020 12:38 Відповісти
Ермака можна на висоті 10000 викинути за борт, решта на зворотньому путі за підсумками перемовин.
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01.06.2020 12:38 Відповісти
Мюніх'38 - там ше Дєладьйо з ЧлєнБєріЛєном уламалі чєхов отдать Крим і дамбас шоп абєспєчіть мір в Еуропє.
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01.06.2020 12:42 Відповісти
Кулеба, Єрмак, Резніков і Таран завтра відвідають Берлін для переговорів стосовно Донбасу та Криму, - МЗС України - Цензор.НЕТ 2000
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01.06.2020 12:49 Відповісти
Когда на переговоры от Украины едут одни предатели, то это оптимизма не внушает.
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01.06.2020 13:03 Відповісти
Функція і завдання Єрмака https://www.obozrevatel.com/crime/putin-v-bunkere-on-neadekvaten-ukraine-grozit-opasnost-piontkovskij.htm агент Москвы с вербовочным псевдонимом "Козырь" у цій делегації відома. Їх неодноразово озвучував політолог Андрій Піонтковський.
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01.06.2020 13:16 Відповісти
трата народных денег
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01.06.2020 13:16 Відповісти
вернутся с плакатом- крым наш
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01.06.2020 13:17 Відповісти
Кулеба, Ермак, Резников и Таран завтра посетят Берлин для переговоров по Донбассу и Крыму, - МИД Украины
С кем переговоры? С ФРГ? Единственно что приходит в голову - ФРГ посредник, и цель этих переговоров - донесение до Украины согласованную позицию ФРГ и РФ. Потому что для нем бизнеса товарооборот с РФ в разы важнее чем с Украиной, тем более что и Украина никуда не денется.

https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/a-51964643

11.01.2020 Кроме того, Меркель и Путин во время совместного обеда намерены обсудить следующие шаги по урегулированию ситуации на востоке Украины. Следующая встреча в "нормандском формате" пройдет весной в Берлине.
Немецкие политики подчеркивают тесные связи ФРГ и РФ.
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01.06.2020 13:53 Відповісти
Ну )(Уле патриоты Украины все ,как один .Украинцы вам не стыдно ,в сердце ни чего не щимит? Прикиньте интересы Израиля в ООН будет представлять Настала или страж исламской революции🤓🥺🤦🐸🐸🐸
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01.06.2020 13:53 Відповісти
Ну )(Уле патриоты Украины все ,как один .
Служащие колониальной администрации и не могут быть патриотически настроенными туземцами. Это очевидно.
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01.06.2020 14:04 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/1/7253993/ Міністр оборони Андрій Таран нагородив мера Кривого Рогу, ексрегіонала Юрія Вілкула медаллю "За сприяння Збройним Силам України", повідомляє сайт Криворізької міськради
Це Таран нагородив того самого вілкула, який кричав добробату "Айдар" щось на зразок " ви фашисти, а ми тут оборону тримаємо"
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01.06.2020 16:23 Відповісти
Ермака надо отстранять от должности за попытки предательства интересов Украины, а не разрешать ему вести переговоры.
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02.06.2020 12:39 Відповісти
 
 