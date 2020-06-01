Щодо законопроєкту про опозицію ми вже вийшли на "спільне бачення", - "слуга народу" Стефанчук
Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначає, що стосовно законопроєкту про опозицію вже є "спільне бачення".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.
"За минулий тиждень за розпорядженням голови Верховної Ради України ми провели велике засідання робочої групи з напрацювання закону щодо опозиції ... Ми вийшли вже на спільне бачення і певну структуру цього законопроєкту", - повідомив Стефанчук.
Він додав, що далі, відповідно до затвердженого плану, продовжиться робота над цим законопроєктом.
Як повідомлялося, два тижні тому робоча група розпочала роботу над законопроєктом. У п'ятницю, 15 травня, відбулося перше засідання робочої групи, яка розробляє законопроєкт про опозицію і взаєминах коаліції і опозиції.
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