Щодо законопроєкту про опозицію ми вже вийшли на "спільне бачення", - "слуга народу" Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначає, що стосовно законопроєкту про опозицію вже є "спільне бачення".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

"За минулий тиждень за розпорядженням голови Верховної Ради України ми провели велике засідання робочої групи з напрацювання закону щодо опозиції ... Ми вийшли вже на спільне бачення і певну структуру цього законопроєкту", - повідомив Стефанчук.

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Він додав, що далі, відповідно до затвердженого плану, продовжиться робота над цим законопроєктом.

Як повідомлялося, два тижні тому робоча група розпочала роботу над законопроєктом. У п'ятницю, 15 травня, відбулося перше засідання робочої групи, яка розробляє законопроєкт про опозицію і взаєминах коаліції і опозиції.