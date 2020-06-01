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Новини
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Щодо законопроєкту про опозицію ми вже вийшли на "спільне бачення", - "слуга народу" Стефанчук

Щодо законопроєкту про опозицію ми вже вийшли на

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначає, що стосовно законопроєкту про опозицію вже є "спільне бачення".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

"За минулий тиждень за розпорядженням голови Верховної Ради України ми провели велике засідання робочої групи з напрацювання закону щодо опозиції ... Ми вийшли вже на спільне бачення і певну структуру цього законопроєкту", - повідомив Стефанчук.

Також дивіться: Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп Верховної Ради. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Він додав, що далі, відповідно до затвердженого плану, продовжиться робота над цим законопроєктом.

Як повідомлялося, два тижні тому робоча група розпочала роботу над законопроєктом. У п'ятницю, 15 травня, відбулося перше засідання робочої групи, яка розробляє законопроєкт про опозицію і взаєминах коаліції і опозиції.

Автор: 

ВР (14942) законопроєкт (3583) опозиція (292) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+5
Комбикорм.
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01.06.2020 12:14
+3
Эта жирная слуга объедает народ Украины😂
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01.06.2020 12:06
+2
слуги нарота нажратые голодные мрази с зел°°ой во главе,
охметовские шакалы
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01.06.2020 12:18
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Эта жирная слуга объедает народ Украины😂
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01.06.2020 12:06 Відповісти
шо он ест?
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01.06.2020 12:07 Відповісти
Комбикорм.
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01.06.2020 12:14 Відповісти
Ты хотел сказать жрёт ?
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01.06.2020 12:19 Відповісти
Шрек что-то общее имеет с жоппоблоком ?
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01.06.2020 12:15 Відповісти
слуги нарота нажратые голодные мрази с зел°°ой во главе,
охметовские шакалы
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01.06.2020 12:18 Відповісти
А не желаешь ли ты, Мальчиш, к нам, в буржуинство, записаться?
- В буржуинство?
- Будешь лопать, Плохиш, всё, что захочешь! Халву - пачками, варенье - банками, шоколад - плитками, печенье - коробками.
- Стойте, я сейчас! Я только штаны подтяну...
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01.06.2020 12:19 Відповісти
Щодо законопроекту про опозицію ми вже вийшли на "спільне бачення", - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 556

Мавпа вперше побачила Стефанчука..
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01.06.2020 12:22 Відповісти
Каков стресс у животного! Виживёт ли?
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01.06.2020 12:41 Відповісти
Что то я давно не видел Разумкова .100 % Стефанчук слопал ! ))
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01.06.2020 12:25 Відповісти
Ты это, когда увидишь его снова, ты не подумай ничего плохого...
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01.06.2020 12:28 Відповісти
А что Разумков живой ? Ну кого же тогда ? Аа..понял ! Я ЗЕ давно не видел ! ))
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01.06.2020 12:42 Відповісти
Скажите мордатому, шоб хорошо стелил, шоб после следующих выборов было мягче падать... и ортодонта пускай посетит бирюльки на зубы парадонтозные надеть, а то вон какой свисток между 11-м и 21-м по международной нумерации...
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01.06.2020 12:33 Відповісти
Он из лесу вышел и снова зашёл.
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01.06.2020 12:39 Відповісти
Не, ну где они такие рожи берут...
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01.06.2020 15:44 Відповісти
А может всё таки на парашу всю эту ОПЕНЖОПИЮ.
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01.06.2020 16:02 Відповісти
 
 