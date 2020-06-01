За добу в Києві 58 випадків COVID-19, померли дві людини, загалом 3043 особи інфіковано, - Кличко

У Києві за добу зафіксували 58 випадків COVID-19, 2 людини померли.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 осіб. З них 11 - медики. Упродовж минулої доби у столиці від коронавірусу померли дві людини. Загалом за період пандемії - 68 летальних випадків. Сьогодні в Києві вже 3043 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - розповів мер Києва.

Серед захворілих 41 жінка віком від 25 до 93 років і 5-річна дівчинка. А також 13 чоловіків віком від 23 до 61 року і три хлопчики - 7, 15 і 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 6 осіб. Загалом коронавірус перемогли 654 мешканці столиці.

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