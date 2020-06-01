З 1 червня в Києві відкрили деякі дитсадки, спорткомплекси і профтехи, - Кличко

З 1 червня в Києві почали наступний етап послаблення обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Від сьогодні, з першого червня, в столиці відкрили: Дитячі садочки - ті, що виконали вимоги і регламенти для безпечної роботи в цій ситуації. Спортивні комплекси, зали та фітнес-центри. Дитячо-юнацькі спортивні школи. Заклади професійно-технічної освіти для випускників та абітурієнтів", - зазначив Кличко.

Він нагадав, що із суботи, 30 травня, в столиці відрилися: великі магазини площею понад 1000 квадратних метрів, торгово-розважальні центри (без розважальних зон). Розпочали працювати і готелі. Крім хостелів.

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"Ми розуміємо, що бізнесу, людям потрібно працювати. Що карантин сильно вдарив по матеріальному становищу громадян і економіки загалом. Але обмеження потрібно знімати поступово. Слідкувати за ситуацією, де в нас найбільші ризики. – Щоб не допустити нових осередків захворювання й інфекційного вибуху. Давайте свідомо ставитися до цього. Берегти своє здоров’я і дотримуватися правил!", - наголосив й Кличко.