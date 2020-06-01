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Новини Коронавірус і карантин
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Свято-Вознесенський Флорівський монастир у Києві закрили на карантин: за добу там виявили 22 випадки COVID-19, - Кличко

Свято-Вознесенський Флорівський монастир у Києві закрили на карантин: за добу там виявили 22 випадки COVID-19, - Кличко

У Свято-Вознесенському Флорівському монастирі зафіксували спалах коронавірусу. Там виявили 26 інфікованих. Монастир закрили на карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Найбільше випадків захворювання зафіксували за минулу добу в Подільському районі – 23 хворих. Це зумовлено спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останніх кілька днів виявили загалом у 26 служительниць. З них за минулу добу – у 22. Протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували 8 монахинь", - сказав Кличко.

Він повідомив, що монастир закрили на карантин. Там наразі здійснюють дезінфекцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києво-Печерській лаврі та двох монастирях столиці зняли карантин, - Кличко

"Я хочу звернутися до всіх: не будьте легковажними і не нехтуйте правилами! Бо зараз, коли ми почали запроваджувати послаблення, головне - щоб вірус не вирвався з-під контролю. Щоб нам знову не довелося повертатися до карантинних обмежень. – Якщо кількість хворих буде збільшуватися і досягне параметрів, що місто визначило для перегляду послаблень", - наголосив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3508) монастир (42) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
Монахи, шото не любит вас Господь. Не тем занимаетесь?
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01.06.2020 12:27
+5
то випробування на них послано, Всевишнім. Сподіваюся, вони молитвами лікуватися будуть ? 21 сторіччя на дворі.... а вони роблять з попів ідолів....
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01.06.2020 12:29
+2
шоб всі попи подохли від щірого серця бажаю...!
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01.06.2020 12:22
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шоб всі попи подохли від щірого серця бажаю...!
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01.06.2020 12:22 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C Свято-Вознесенский Флоровский монастырь - Киевская епархия (Московского патриархата)
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01.06.2020 12:41 Відповісти
Как то в данном случае автор ЦН забыл указать, что МП, по всей видимости московские попы подсчитали, какой взнос в эпидемию сделали орлы Епифания и Филарета и намекнули, что не будут широко звонить, если любители раскольников заткнутся о принадлежности болеющих монастырей. Вообще то мы видим, что в монастырях самая благодатная почва для инфекции и ПЦУ с ними легче, т.к. они вообще не имеют монастырей.
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01.06.2020 13:18 Відповісти
Кацарылый ,а какой можешь оглосить? Только упоротые кацарылые попы и разносят вирус по Украине.Эту секту фсбешную давно необходимо изолировать от общества и Украинцев.
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01.06.2020 13:22 Відповісти
Монахи, шото не любит вас Господь. Не тем занимаетесь?
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01.06.2020 12:27 Відповісти
то випробування на них послано, Всевишнім. Сподіваюся, вони молитвами лікуватися будуть ? 21 сторіччя на дворі.... а вони роблять з попів ідолів....
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01.06.2020 12:29 Відповісти
Что поделаешь. Видать процесс эволюции пошел обратным путем.
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01.06.2020 12:54 Відповісти
Наказание за мужеложство, согласно настоятелю Киево-Печерской Лаври?
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01.06.2020 12:34 Відповісти
Флоровский монастырь - женский.
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01.06.2020 12:46 Відповісти
И лисбейские утехи!
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01.06.2020 12:47 Відповісти
днем монашут, ночью матней машут
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01.06.2020 13:18 Відповісти
Бог шельму метит.
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01.06.2020 14:12 Відповісти
ясно ,что после открытия транспорта будет пандемия.
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01.06.2020 16:29 Відповісти
 
 