Свято-Вознесенський Флорівський монастир у Києві закрили на карантин: за добу там виявили 22 випадки COVID-19, - Кличко

У Свято-Вознесенському Флорівському монастирі зафіксували спалах коронавірусу. Там виявили 26 інфікованих. Монастир закрили на карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Найбільше випадків захворювання зафіксували за минулу добу в Подільському районі – 23 хворих. Це зумовлено спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останніх кілька днів виявили загалом у 26 служительниць. З них за минулу добу – у 22. Протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували 8 монахинь", - сказав Кличко.

Він повідомив, що монастир закрили на карантин. Там наразі здійснюють дезінфекцію.

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"Я хочу звернутися до всіх: не будьте легковажними і не нехтуйте правилами! Бо зараз, коли ми почали запроваджувати послаблення, головне - щоб вірус не вирвався з-під контролю. Щоб нам знову не довелося повертатися до карантинних обмежень. – Якщо кількість хворих буде збільшуватися і досягне параметрів, що місто визначило для перегляду послаблень", - наголосив Кличко.