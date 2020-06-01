Українського воїна поранено внаслідок обстрілу позицій найманцями РФ на Донбасі, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська вчергове порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських воїнів поблизу населеного пункту Гнутове.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Противник з безпілотного літального апарата скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Унаслідок вибуху один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу.
Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь.
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Смерть ворогам.