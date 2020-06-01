УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11711 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 089 6

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу позицій найманцями РФ на Донбасі, - штаб ООС

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу позицій найманцями РФ на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська вчергове порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських воїнів поблизу населеного пункту Гнутове.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Противник з безпілотного літального апарата скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Унаслідок вибуху один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу.

Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Житомирі судитимуть майора медслужби, який вимагав хабаря у пораненого учасника ООС, - прокуратура

Автор: 

обстріл (28228) поранення (2794) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одужання всім пораненим українським захисникам.
Смерть ворогам.
показати весь коментар
01.06.2020 12:28 Відповісти
Не військові РФ, а міфічні найманці. Живемо в тотальній брехні від влади.
показати весь коментар
01.06.2020 12:44 Відповісти
ну так зеля обещал им Гнутово отдать открыть дорогу на Мариуполь. вот и напоминают .
показати весь коментар
01.06.2020 13:01 Відповісти
а че зелна сопля на фронте только раненые а в тылу АТОШНИКОВ убывают? по чьему приказу?
показати весь коментар
01.06.2020 13:27 Відповісти
Одужання нашому воїну. Бережи вас Господь, рідненькі
показати весь коментар
01.06.2020 13:30 Відповісти
 
 