У квітні за неправильне паркування в Києві виписали штрафів на суму понад 2 млн грн, - Кличко

У квітні у столиці інспектори з паркування винесли постанов про порушення правил паркування на суму понад 2 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Запровадження чи послаблення карантинних обмежень не скасовує дію законів і правил. Зокрема, і правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Більше того, кількість паркомісць, де можна залишити своє авто без порушень, збільшилася. У тому числі, в центрі міста. Знайти адреси парковок можна на сайті КП "Київтранспарксервіс", - сказав Кличко. - Але Інспекція з паркування продовжує фіксувати численні порушення правил зупинки і стоянки авто, що впливають на безпеку дорожнього руху та трафік. Наприклад, у квітні інспектори з паркування Департаменту транспортної інфраструктури винесли понад 4 тис. постанов про порушення правил паркування. На суму понад 2 млн грн".

Він наголосив, що жодних ексклюзивних умов або поблажок під час паркування нікому не надають.

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"І нагадаю, що ігнорування правил паркування коштує недешево. Також підкреслю, що інспектори з паркування не мають права брати готівку в рахунок оплати за паркування", - зазначив Кличко.