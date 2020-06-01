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Новини
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У квітні за неправильне паркування в Києві виписали штрафів на суму понад 2 млн грн, - Кличко

У квітні за неправильне паркування в Києві виписали штрафів на суму понад 2 млн грн, - Кличко

У квітні у столиці інспектори з паркування винесли постанов про порушення правил паркування на суму понад 2 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Запровадження чи послаблення карантинних обмежень не скасовує дію законів і правил. Зокрема, і правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Більше того, кількість паркомісць, де можна залишити своє авто без порушень, збільшилася. У тому числі, в центрі міста. Знайти адреси парковок можна на сайті КП "Київтранспарксервіс", - сказав Кличко. - Але Інспекція з паркування продовжує фіксувати численні порушення правил зупинки і стоянки авто, що впливають на безпеку дорожнього руху та трафік. Наприклад, у квітні інспектори з паркування Департаменту транспортної інфраструктури винесли понад 4 тис. постанов про порушення правил паркування. На суму понад 2 млн грн".

Він наголосив, що жодних ексклюзивних умов або поблажок під час паркування нікому не надають.

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"І нагадаю, що ігнорування правил паркування коштує недешево. Також підкреслю, що інспектори з паркування не мають права брати готівку в рахунок оплати за паркування", - зазначив Кличко.

Автор: 

Київ (19415) Кличко Віталій (3508) паркування (292) штраф (1852)


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А что там с мостом ? Может пора прыгать ?
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01.06.2020 12:43 Відповісти
дайте більше місць для паркування на широченних тротуарах- там і людей раз на рік зустрінеш, а не можна! а чого не можна?
дерева можна в багатьох місцях трохи здвинути та зробити ще паркування.
Та й толку з тих дерев, краще робити концентровані міні-парки де буде рости така сама кількість дерев, але ефект буде більшим.
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01.06.2020 12:47 Відповісти
Ты, придурок, штрафуешь только тех, кто на крыльце горадминистрации паркуется?
Рекомендую по городу прокатиться!
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01.06.2020 12:50 Відповісти
Було б непогано, якби ці 2 млн ₴ пішли на облаштування нових безплатних парковок, а не в кишеню чиновникам міськадміністрації. Та й апетити евакуаторів можна було б трохи притримати.
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01.06.2020 12:57 Відповісти
А сколько наглоприпаркованных не оштрафовали?
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01.06.2020 13:07 Відповісти
На такую сумму в Киеве можно до обеда штрафов навыписывать.
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01.06.2020 13:12 Відповісти
Вот это победа! Выписали штрафов на 2 млн.! Ты б мусор научился убирать, полудурок
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01.06.2020 14:11 Відповісти
Вообще это не достижение мера, а его недоработка. Стоянки надо строить и совершенствовать систему транспорта, а не считать навар на собственной дури.
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01.06.2020 15:59 Відповісти
 
 