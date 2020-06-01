Стрілянина в Броварах: затримано 30 осіб, з них 25 - оголошено підозри, - Нацполіція

Суд продовжує обирати запобіжні заходи фігурантам справи про стрілянину в Броварах.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"У місті Бровари суд продовжив засідання з обрання запобіжного заходу фігурантам перестрілки. На сьогодні працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до правопорушення. 25 з них - оголошено про підозру. Наразі суд обрав запобіжний захід 20 особам - утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розбірок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.