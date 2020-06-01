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Запрошення Авакова на сьогоднішнє засідання фракції "Слуга народу" не очікується, - Корнієнко

Запрошення Авакова на сьогоднішнє засідання фракції

Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова не запрошували на засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться в КВЦ "Парковий" у понеділок о 18:00.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

"Я поки не підтверджую цю інформацію. Засідання фракції відбудеться о 18:00 в нашому центрі в "Парковому", але поки запрошення пана Авакова там не очікується", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше фракція "Слуга народу" виступила з пропозицією заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на Годині запитань до уряду в п'ятницю.

Також читайте: Через інциденти в Броварах і Кагарлику Рада має заслухати Авакова на Годині запитань до уряду, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Слуга народу (2810) Корнієнко Олександр (666)


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Да нет. Он просто на вас забил,лошки зелёные.
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01.06.2020 13:03 Відповісти
Тогда пускай Аваков пригласит СН к себе.
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01.06.2020 13:07 Відповісти
да ложил рюкзаков на вас и вашу фракцию, он себя царем чуствует, хотя давно должен подать в отставку
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01.06.2020 13:15 Відповісти
Непотопляемый , как айсберг .
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01.06.2020 13:20 Відповісти
Боязно, что со спецназом придёт?
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01.06.2020 13:26 Відповісти
бояться "заворушень" під зрадою ?
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01.06.2020 13:48 Відповісти
 
 