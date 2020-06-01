Запрошення Авакова на сьогоднішнє засідання фракції "Слуга народу" не очікується, - Корнієнко
Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова не запрошували на засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться в КВЦ "Парковий" у понеділок о 18:00.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.
"Я поки не підтверджую цю інформацію. Засідання фракції відбудеться о 18:00 в нашому центрі в "Парковому", але поки запрошення пана Авакова там не очікується", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше фракція "Слуга народу" виступила з пропозицією заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на Годині запитань до уряду в п'ятницю.
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Garry Grant
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